Kvitová a Muchová se odhlásily z Říma. Chtějí doléčit šrámy a připravit se na Roland Garros

Kvitová zvažovala start v Římě už po vyřazení v osmifinále grandslamu v New Yorku. A nakonec se s trenérem Jiřím Vaňkem rozhodli do Itálie necestovat. "Potřebuji si po návratu z Ameriky odpočinout a pak se i s ohledem na problémy s rukou připravit na antukové Roland Garros," uvedla pro ČTK.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu je na antuce opatrná. Před rokem si totiž před turnajem v Paříži poranila předloktí a problémy se jí na pomalém povrchu vracejí.

"Jak se snažím míče víc liftovat, což u mě není obvyklé, tak mi ruka zatuhne. Na antuce to skáče všude možně, je to cítit a ruka, která už má odehráno spoustu let, to odnese," vysvětlovala Kvitová v létě během koronavirvé pauzy.

I Muchová hrála na US Open osmifinále a zápas s Běloruskou Viktorií Azarenkovou končila s nataženým levým stehenním svalem. Proto potřebuje odpočinek.

V hlavní soutěži v Římě jsou z Češek Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová, Barbora Strýcová a z pozice náhradnice se do ní dostala i Marie Bouzková.