Kvitová se oklepala ze ztráty vedení a je ve třetím kole Wimbledonu. O postup zabojují ještě Plíšková a Krejčíková

Petra Kvitová si ještě před dvěma týdny procházela obrovskou krizí. Do Eastbourne dorazila s mizernou letošní bilancí 10-13, jen dvěma čtvrtfinálovými účastmi a pouze na dvou turnajích porazila více než jednu soupeřku. Na poslední generálce však přišel obrat o 180 stupňů, v pěti zápasech ztratila jediný set a získala svůj pátý titul na trávě a 29. kariérní trofej.

Dvaatřicetiletá Češka se tak okamžitě zařadila mezi černé koně letošního ročníku slavného Wimbledonu. Dvojnásobná šampionka v All England Clubu začala obratem proti Jasmine Paoliniové a dnes přehrála 6-1 7-6(5) Anu Bogdanovou.

