Kvitová se vrátila s dobrou taktikou a snažila se o moderní tenis. Zatím chybí potřebná jistota

Petra Kvitová (34) při návratu po mateřské předvedla tenis plný agresivních vítězných úderů. Ale také nevynucených chyb a k úspěchu jí chyběl lepší pohyb a servis. Výkon v prvním utkání po comebacku mi připomněl Petru jako juniorku – nebezpečnou hráčku s velkým potenciálem, která svůj výkon potřebuje učesat a stabilizovat.

Petra do prvního zápasu po mateřské pauze vlétla. I přes znatelnou nervozitu zasypávala soupeřku hned od začátku tvrdými a nekompromisními údery. Ruku v ruce s tím logicky přicházela daň v podobě spousty nevynucených chyb. Ale z mého pohledu to byla jednoznačně dobře zvolená taktika. Petra si jistě byla vědoma, že při hře z pohybu její šance na úspěch klesají.

Jodie Burrageová na začátku hledala potřebný timing a neměla šanci se dostat do hry, aby Petru rozběhala. Respekt z agresivní hry Kvitové se u Britky podepsal v prvním setu hlavně na servisu. Patrný byl vysoký počet dvojchyb (v první sadě sedm!) a nízké procento vyhraných bodů po druhém podání: V prvním setu (36 %) a ve druhém (33 %). To, co ale ve prospěch Kvitové fungovalo na začátku, s průběhem zápasu odeznělo.

Petra přesto ukázala, že trefovat míče se nezapomíná. Údery hrála čistě, a když u nich dobře stála nohama, tak i přesně. Ano, pohyb se jevil jako slabší stránka. Po celou svoji kariéru vyčnívala a drtila soupeřky rychlostí úderů.

Na okruhu WTA sice chyběla "pouze" 17 měsíců, ale i za tuto relativně krátkou dobu se tenis hodně posunul. Je mnohem více fyzický, rychlejší a náročnější. Bylo tedy příjemné sledovat, že Petra stále dokáže sbírat body úžasnými winnery. Na druhou stranu je potřeba zmínit, že úderům soupeřky často chyběla potřebná délka, čímž měla úlohu trochu usnadněnou. Hráčka užší světové špičky by zřejmě tolik příležitostí uspět Petře nedala.

Zajímavostí je, že obě tenistky zaznamenaly shodně 106 vyhraných míčů. Nejzásadnější rozdíl ve třetím setu byl v počtu odvrácených brejkbolů. Zatímco Petra nevyužila ani jednu příležitost ze šesti, její soupeřka byla při jednom ze tří pokusů úspěšná.

Pozitivní příslib

Jsem ale přesvědčena, že přesně takový zápas Petře do dalších turnajů hodně pomůže, aby podobné situace příště zvládala lépe. I z tohoto důvodu je pochopitelné, proč nakonec upřednostnila hraní turnajů před tréninky. Z vlastní zkušenosti vím, že sebelepší trénink nikdy nenahradí zápas.

Petra Kvitová není první tenistkou, která se snaží o návrat po porodu. Nejúspěšnější byla zjevně Kim Clijstersová, která po narození dcery Jady Elle vyhrála třikrát grandslam ve dvouhře (US Open 2009 a 2010 a Australian Open 2011). Úspěšný comeback zaznamenaly až na výjimky hráčky, které jsou mladší než Petra. Daleko větší naději dosáhnout na trofeje nabízí turnaje čtyřher, nemyslím si však, že to bude cesta.

Jak dopadly další tenistky po návratu z mateřské? (@ Livesport)

Petru navíc může těšit, že po delší pauze odehrála třísetové utkání, které se natáhlo na dvě a půl hodiny, a zvládla ho bez viditelných zdravotních problémů. Tento aspekt byl před turnajem jedna velká neznámá. Logicky takovou jednorázovou zátěž v příštích dnech na těle pocítí, ale znovu má dostatek času si odpočinout, potrénovat a pořádně se připravit na nadcházející turnaj v Indian Wells.

Na něm ji s největší pravděpodobností čeká větší výzva. Zatímco nyní hrála proti tenistce ze druhé stovky rankingu, na prestižním turnaji v Kalifornii jistě potká žebříčkově lepší hráčky, než byla Burrageová. To bude teprve ten pravý test.

Kateřina Teruzzi. (@ Livesport)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.