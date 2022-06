Kvitová v Eastbourne po obratu zastavila přemožitelku dvou Češek Boulterovou a prošla do čtvrtfinále

Petra Kvitová zatím prožívá jednu z nejhorších sezon v kariéře. Dvaatřicetiletá Češka dorazila do Eastbourne s bilancí 10-13, letos byla nejdále ve čtvrtfinále (Dubaj a Miami) a na poslední generálce před slavným Wimbledonem se dočkala teprve třetí vítězné série.

Nasazená čtrnáctka do turnaje vstoupila včera dvousetovým vítězstvím nad Donnou Vekičovou. V osmifinále s domácí Katie Boulterovou, přemožitelkou Terezy Martincové a Karolíny Plíškové, však měla podstatně větší potíže.

Postup mezi nejlepší osmičku si nicméně zkomplikovala sama. V úvodním dějství totiž za stavu 5-2 nevyužila dva setboly na returnu a prohrála pět gamů v řadě. Ztraceným vedením se však nenechala rozhodit, ve zbytku utkání odvrátila oba brejkboly, ve druhé sadě nadělila kanára a skvěle zvládla i těsnou koncovku.

O první semifinále od září se finalistka tohoto podniku z roku 2011 a dvojnásobná wimbledonská šampionka utká s Harriet Dartovou, nebo Martou Kosťukovou.

Completes the comeback



@Petra_Kvitova prevails over Boulter in a three set battle, 5-7, 6-0, 7-5 to book a quarterfinal spot in Eastbourne!#RothesayInternational pic.twitter.com/Lxlgr4f21K