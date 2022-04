Kyrgios dostal další pokutu. Za 'výbuch' v Miami zaplatí 35.000 dolarů

Kyrgios se po incidentu na 'pátém grandslamu' v Indian Wells, kdy po zápase s Rafaelem Nadalem raketou málem trefil sběrače míčků, znovu předvedl na další akci Masters v USA. Po prohře v osmifinále v Miami s Italem Jannikem Sinnerem ostře a opakovaně kritizoval sudího a rovněž hlasitě vulgárně nadával. Opět i zničil raketu.

"Myslím, že jsem teď neudělal nic, za co by mi mohli dát pokutu," tvrdil Kyrgios po vyřazení v Miami. Byl přesvědčený, že rozhodčí Carlos Bernardes při utkání přehlížel nevhodné chování diváků. "A nic mu za to nehrozí. Předvedl otřesný výkon a ani ho neplácnou přes ruce," dodal po prohře se Sinnerem 6-7 3-6.