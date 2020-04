Kyrgios drží slovo. Australanům vozí slíbené jídlo

"Pokud někdo nepracujete, nemáte příjem, došly vám zásoby jídla nebo prostě procházíte těžkými časy... prosím, nechoďte spát s prázdným žaludkem. Nestyďte se ani se nebojte mi napsat. Budu moc rád, když se budu moci o něco podělit. I kdyby to byla jen krabička nudlí, bochník chleba nebo nějaké mléko. Nechám to u vašich dveří, bez jakýchkoli otázek," napsal před týdnem na svůj Instagram.

Po necelém týdnu už má 24letý Australan spoustu objednávek. Zásoby skladuje v domě rodičů v Canbeře. "Ahoj lidi, zítra rozvezu co nejvíce jídla lidem, kteří bydlí v mém okolí. Pokud jsem vaši zprávu ještě nepřečetl, budu se maximálně snažit, aby se na vás co nejdříve dostalo. Rád bych pomohl i lidem v jiných zemích, ale bohužel to teď není v mých silách. Zůstaňte silní, brzy bude lépe."

Kyrgios nepomáhá svým krajanům poprvé. Na začátku roku se rozhodl za každé eso darovat 200 dolarů obětem požárů, které v Austrálii zuřily na přelomu loňského a letošního roku. Díky tomuto a několika charitativním exhibičním zápasům měl údajně vybrat okolo 100 tisíc australských dolarů (přes 1,5 milionu korun).