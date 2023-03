Kyrgios je pořád na marodce. Sezonu nezačne v Indian Wells ani Miami

Kyrgios kvůli zranění přišel o týmový United Cup i domácí Australian Open, kde měl obhajovat titul ve čtyřhře a patřil k největším favoritům singlové části turnaje, a na konci ledna podstoupil artroskopický zákrok levého kolene.

Na začátku února se objevila zpráva, že operace proběhla na jedničku a Australan by se mohl zotavit rychleji, než se očekávalo. Finalista loňského Wimbledonu ale do probíhající sezony nevstoupí ani na březnových Masters v Indian Wells a Miami.

Sedmadvacetiletého rodáka z Canberry, který odehrál poslední soutěžní zápas v říjnu v Tokiu, tak čeká další propad v žebříčku. V Kalifornii měl obhajovat čtvrtfinále a na Floridě osmifinále.

Otázkou je, zda se bude chtít zúčastnit antukového jara, protože nejpomalejší povrch v lásce rozhodně nemá a loni na něm hrál jen v Houstonu. Už dříve se však vyjádřil, že se objeví na French Open, jelikož chce jeho přítelkyně navštívit Paříž.

Nick Kyrgios not ready to go yet after knee surgery... Pulls out of upcoming Indian Wells & Miami #ATP #TennisParadise