Legenda Nadal jako nový kouč Alcaraze? Antukový král se vyjádřil ke spekulacím
Alcaraz je nástupcem právě Nadala a po šokujícím rozchodu s trenérem Ferrerem se spekuluje o tom, kdo se stane dalším hlavním koučem španělského supertalentu. Legendární Nadal to ale s největší pravděpodobností nebude.
Majitel 22 grandslamových trofejí, který loni ukončil profesionální kariéru, totiž vstup do trenérských vod zatím neplánuje. "Nezapadalo by to do mého současného života. Musel bych neustále cestovat, takže si nemyslím, že se to stane," řekl v rozhovoru pro španělský deník AS.
Nadal nicméně trenérskou roli v budoucnu nevylučuje. "Vždy jsem měl ten největší respekt k tomu, co se může stát v budoucnosti. Protože to, že se dnes cítíte nějak, neznamená, že to tak bude i později. Život se pořád mění, obzvláště s malými dětmi. Momentálně vidíte život nějakým způsobem a o pár let později se to změní," uvedl antukový král.
Navíc by klidně brzy mohl převzít úlohu kapitána španělského daviscupového týmu. Tu nyní plní David Ferrer. "Jednou bych mohl být kapitán. Proč ne? Možná bych si to užil. Nedávno jsem ukončil kariéru a je ještě brzy o tom přemýšlet."
