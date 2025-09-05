Legendární americký trenér reagoval na odstoupení Vondroušové. Jsem znechucený, zuřil
Vondroušová zažívala jeden z nejlepších letošních turnajů a nejpovedenější grandslam od svého překvapivého wimbledonského triumfu v roce 2023. Na cestě mezi osmičku nejlepších totiž vyřadila dvě členky TOP 10 Jasmine Paoliniovou a Jelenu Rybakinovou.
Ze hry jí však vyřadilo další zranění, se kterými během kariéry bojuje velmi často. Už ze zveřejněného videa z tréninku, které kolovalo po internetu, bylo jasné, že do zápasu se Sabalenkovou nemůže nastoupit. Trénink kvůli bolesti ihned ukončila a kurt opouštěla v slzách.
Ani pro to však bývalý trenér Coco Gauffové neměl pochopení a odstoupení české hráčky se mu nelíbilo. "Už jsem fakt totálně znechucený a otrávený. Musí se s tím něco dělat. Není možné, aby hráč nenastoupil a o týden později hrál další turnaj. Někteří dokonce hrají debla hned druhý den," pronesl Američan. "I dnes tu máme odhlášení. Vondroušová nenastoupí proti Sabalenkové," informoval ve středu Gilbert. U Vondroušové však nehrozí, že by v blízké době hrála, protože má se zraněními už bohaté zkušenosti a rozhodně nenastoupí na další turnaj, pokud nebude stoprocentně zdravá.
"A dost! Něco se musí změnit. Mělo by vzniknout pravidlo, pokud se odhlásíte z turnaje, nesmíte další týden hrát. Je to pouze o sbírání šeků, o ničem jiném," kritizoval dál situaci častých skrečí a odstoupení legendární kouč. Vondroušová na jeho slova odpověděla alespoň v češtině na svém instagramu. "Pojďme dávat sportovcům sodu za to, že jsou zraněný. Jsem taky znechucená Brade," vyjádřila se.
Špatná zpráva. Vondroušová do bitvy se Sabalenkovou na US Open nenastoupí
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře