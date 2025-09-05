Legendární americký trenér reagoval na odstoupení Vondroušové. Jsem znechucený, zuřil

Markéta Vondroušová (26) si na tréninku před čtvrtfinále US Open přivodila zranění a byla nucená z turnaje odstoupit, Arynu Sabalenkovou (27) tak poslala dál bez boje. To se ale nelíbilo americkému kouči Bradu Gilbertovi. "Už jsem fakt totálně znechucený a otrávený. Musí se s tím něco dělat," zlobil se. Česká tenistka se na jeho komentář vyjádřila na instagramu.
Markéta Vondroušová musela z US Open odstoupit (@ Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Vondroušová zažívala jeden z nejlepších letošních turnajů a nejpovedenější grandslam od svého překvapivého wimbledonského triumfu v roce 2023. Na cestě mezi osmičku nejlepších totiž vyřadila dvě členky TOP 10 Jasmine Paoliniovou a Jelenu Rybakinovou.

Ze hry jí však vyřadilo další zranění, se kterými během kariéry bojuje velmi často. Už ze zveřejněného videa z tréninku, které kolovalo po internetu, bylo jasné, že do zápasu se Sabalenkovou nemůže nastoupit. Trénink kvůli bolesti ihned ukončila a kurt opouštěla v slzách.

Ani pro to však bývalý trenér Coco Gauffové neměl pochopení a odstoupení české hráčky se mu nelíbilo. "Už jsem fakt totálně znechucený a otrávený. Musí se s tím něco dělat. Není možné, aby hráč nenastoupil a o týden později hrál další turnaj. Někteří dokonce hrají debla hned druhý den," pronesl Američan. "I dnes tu máme odhlášení. Vondroušová nenastoupí proti Sabalenkové," informoval ve středu Gilbert. U Vondroušové však nehrozí, že by v blízké době hrála, protože má se zraněními už bohaté zkušenosti a rozhodně nenastoupí na další turnaj, pokud nebude stoprocentně zdravá.

"A dost! Něco se musí změnit. Mělo by vzniknout pravidlo, pokud se odhlásíte z turnaje, nesmíte další týden hrát. Je to pouze o sbírání šeků, o ničem jiném," kritizoval dál situaci častých skrečí a odstoupení legendární kouč. Vondroušová na jeho slova odpověděla alespoň v češtině na svém instagramu. "Pojďme dávat sportovcům sodu za to, že jsou zraněný. Jsem taky znechucená Brade," vyjádřila se.

Špatná zpráva. Vondroušová do bitvy se Sabalenkovou na US Open nenastoupí

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Komentáře

1
com
05.09.2025 22:53
Má pravdu předsedo smile Odstoupíš z turnaje a tak nebudeš hrát hned další turnaj.. smile Nevím proč se Vondrouška vzteká a znechucuje, když je někdo tak zraněný, že odstoupí, tak by to snad mělo být OK
