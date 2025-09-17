Legendární Borg o dopingové kauze Sinnera: Je to velmi zvláštní. Dopovalo se i v mé době
Sinner měl loni v březnu dva pozitivní testy na přítomnost zakázaného anabolického steroidu. Zatímco ITIA žádné pochybení po vysvětlení od Itala nenašla, Mezinárodní antidopingová agentura (WADA) se odvolala a žádala trest na jeden až dva roky. Sinner se nakonec s WADA dohodl na tříměsíční suspendaci.
"Mám pocit, že jsem byl velmi překvapený, když jsem se o tom dozvěděl," uvedl Borg. "Myslím, že neprošel kontrolou dvakrát. Kdyby se to stalo jednou... ale dvakrát, to je velmi zvláštní," dodal.
V rozhovoru také přiznal, že hráči dopovali už v jeho dobách slávy. "Když hrála moje generace, tak dobře vím, že někteří hráči užívali látky, které by neměli. Nebudu tady jmenovat. Ale je velmi důležité, aby byl tenis čistým sportem. Je dobře, že se teď doping kontroluje."
Borg promluvil i o vleklém boji s rakovinou prostaty. "Mluvil jsem s doktorem a ten mi řekl, že tohle je opravdu špatné. Musel jsem předloni na operaci. Informoval mě, že to bude v budoucnu boj. Každých šest měsíců chodím na kontroly. Poslední jsem absolvoval před dvěma týdny. Je to věc, se kterou musím žít."
S rakovinou hodlá dál bojovat a přistoupí k této bitvě jako k wimbledonskému finále. Nejslavnější turnaj vyhrál pětkrát a celkem má 11 grandslamových titulů. "Doufám, že budu v pořádku," přál si.
Tenisový svět zasáhla smutná zpráva. Legendární Borg přiznal boj s rakovinou
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře