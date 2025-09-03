Tenisový svět zasáhla smutná zpráva. Legendární Borg přiznal boj s rakovinou
Autobiografie nyní devětašedesátiletého Borga nazvaná "Tlukot srdce" má vyjít 18. září. V anotaci na portálu amazon.it se i podle agentury AFP píše o výzvách bývalého tenisty i "té nejdůležitější, ještě nevybojované, s rakovinou". Podle Expressenu trpí Borg rakovinou prostaty.
Borg dominoval tenisu v druhé polovině 70. a na začátku 80. let minulého století. Šestkrát vyhrál Roland Garros a pětkrát Wimbledon a jeho popularita byla srovnatelná s hvězdami filmu či populární hudby.
Hráč, jehož poznávacím znamením na kurtu byly dlouhé blonďaté vlasy a čelenka, získal ve dvouhře 64 titulů a 109 týdnů byl světovou jedničkou. Kariéru ukončil už ve 26 letech v roce 1983 kvůli ztrátě motivace a jeho krátkodobý comeback v roce 1991 skončil bez úspěchu.
Do světa velkého tenisu se Borg vrátil v roce 2017, kdy se ujal funkce kapitána evropského týmu v nově založené soutěži Laver Cup, kterou zastával do loňska.
