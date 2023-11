Legendární Kingová chce jednat o změnách v kalendáři a vyhlíží souboj Česka s USA

Tenisová legenda Billie Jean Kingová (79) vyhlíží další ročník finálového turnaje nesoucího její jméno a těší se i na střet českého týmu s výběrem USA v základní skupině A. Spolu s nimi zabojují příští týden v Seville o jedno postupové místo úřadující šampionky Švýcarky a Kingová si ve videorozhovoru se světovými médii netroufla odhadnout, jak vše skončí. Litovala i absencí některých hvězd a chce jednat o změnách v kalendáři, aby příště nedocházelo k termínovým kolizím s jinými turnaji.

"Američanky vyhrály soutěž osmnáctkrát, Češky jedenáctkrát," řekla Kingová v narážce na to, že obě země patří k nejúspěšnějším v historii. "Švýcarky zase předloni prohrály ve finále a vloni se konečně dočkaly. Byly nadšené. Rády hrají za národní tým," doplnila rodačka z Kalifornie.

Češky se s Američankami utkají v základní skupině podruhé za sebou. Vloni vyhrály v Glasgow díky triumfům Markéty Vondroušové nad Danielle Collinsovou a Kateřiny Siniakové nad Cori Gauffovou 2:0 na zápasy. Jejich utkání se uskuteční 10. listopadu jako poslední ve skupině A. Češky vstoupí do turnaje 7. listopadu proti Švýcarkám, Američanky vyzvou stejné soupeřky o dva dny později.

"Někteří lidé jsou dobří v týmových sportech a jiní zase, když hrají za sebe. A tohle je vidět i v Poháru Billie Jean Kingové nebo Davis Cupu," uvedla Kingová. "Vidíte, kdo jde ještě o něco výš, když hraje za svou zemi nebo své spoluhráčky. Je to úžasné. Někdo se v tuhle chvíli zlepší, další nezvládne tlak a jde dolů. Nikdy nevíte, jak to skončí. Tenhle aspekt je velmi důležitý a uvidíme, jak to dopadne," doplnila Kingová.

Výběr kapitána Petra Pály se musí obejít bez zraněné finalistky Roland Garros Karolíny Muchové, kterou nahradila Marie Bouzková. Jedničkou bude wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová, nechybí ani Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková a Linda Nosková.

Složení českého týmu ocenila i ředitelka turnaje Conchita Martínezová. "Je skvělé, že Vondroušová a Krejčíková dorazí. I po tak dlouhé sezoně budou bojovat za svou zemi. Vždy mají dobrý tým plný úžasných hráček. Je to i velký příklad pro ostatní," podotkla Martínezová.

Naopak Američanky se musí obejít bez Gauffové či Jessiky Pegulaové. Kvůli termínové kolizi se omluvila i světová dvojka Polka Iga Šwiateková. Finálový turnaj o Pohár Billie Jean Kingové totiž začíná znovu těsně po skončení Turnaje mistryň. Soutěž nejlepších hráček sezony vyvrcholí v mexickém Cancúnu 7. listopadu, týmová soutěž začne v Seville už o dva dny později.

Desetinásobná vítězka Fed Cupu Kingová chce do budoucna podobným komplikacím zamezit. "Musíme si k tomu všichni sednout a vymyslet lepší kalendář. Jde o to, aby všichni věděli, co se bude dít, protože nemůžete taková rozhodnutí o Turnaji mistryň dělat v říjnu nebo září. Musí to vědět předem. Jedině tak je to fér," řekla Kingová. "Chtěla bych, abychom si k tomu sedli a přišli na něco, z čeho bychom všichni vzešli jako vítězové," dodala americká ikona.

Start Bencicové je kvůli těhotenství nejistý

Švýcarská tenistka Belinda Bencicová se místo na novou sezonu na kurtech bude připravovat na mateřskou roli. Olympijská šampionka z Tokia oznámila krátce před startem finálového turnaje Billie Jean King Cupu, který Švýcarky zahájí duelem s českými reprezentantkami, že je těhotná.

Podle listu Blick je Bencicová se švýcarským týmem v Seville a dopoledne se zapojila do tréninku. Zda ale zasáhne i do zápasů, není jisté. Nominaci na úvodní duel s Českem oznámí kapitán Heinz Günthardt až před úterním zápasem. Třetím účastníkem skupiny je družstvo USA.

Šestadvacetiletá Bencicová zveřejnila zprávu o těhotenství na instagramu společně s přítelem Martinem Hromkovičem, který je zároveň jejím kondičním trenérem. Někdejší světová čtyřka odehrála poslední soutěžní zápas v polovině září v San Diegu, kde vypadla v 1. kole. Ve sbírce má celkem osm titulů z turnajů WTA, letos triumfovala v Adelaide a Abú Zabí.