Lehečka je krok od dalšího finále. V Bruselu měl nakonec snadnou práci a jde dál po skreči
Lehečka – Bonzi 6:7, 6:1, 4:1 / skreč
Všechny tři předchozí vzájemné souboje na nejvyšším okruhu suverénně vyhrál Lehečka. Dalo se však očekávat, že v halovém prostředí by mohl mít s Bonzim mnohem víc práce. Právě v takových podmínkách totiž jeho soupeř loni znovu nastartoval kariéru, dokonce ovládl podnik ATP v Métách.
Až do tie-breaku byl český favorit v úvodní sadě jasně lepší. Vyjma jednoho gamu si suverénně hlídal servis a Francouze na returnu několikrát potrápil. Brejkbolovou šanci v sedmém gamu ale nevyužil, když nedokázal u sítě Bonziho prohodit.
Zkrácená hra nabídla pořádné drama. Lehečka dvakrát dohnal manko minibrejku a za stavu 6:4 měl dva setboly. I kvůli zkaženému voleji však o vedení přišel a další setbol neproměnil při skóre 8:7. Bonzi s pomocí dvou výborných podání otočil na 9:8 a po chybě Lehečky z forhendu využil svůj druhý setbol.
Od začátku druhé sady už měl Lehečka snadnou práci. Bonziho totiž začal trápit zdravotní problém, francouzský tenista mnohem víc chyboval a za stavu 0:5 se nechal mimo kurt ošetřovat. Potupnému kanárovi se sice vyhnul, nicméně rodák z Mladé Boleslavi uzavřel set, který trval jen 23 minut, na vlastním servisu.
Jasně navrch měl nejlepší český tenista v žebříčku ATP také v rozhodující sadě. Při skóre 4:1 vedl už o dva brejky a Bonzi se kvůli zdravotnímu problému rozhodl v utkání nepokračovat a vzdal.
Lehečka dorazil do Bruselu po výborných výsledcích, které zahrnují mimo jiné čtvrtfinálovou účast na US Open, a v tuto chvíli ho dělí jen jeden krok od zopakování loňského finále na tomto podniku. Před rokem, kdy se turnaj ještě konal v Antverpách, padl až v souboji o titul s Robertem Bautistou.
V belgickém hlavním městě si zajistil 11. kariérní semifinálovou účast na hlavní tour. V této fázi disponuje bilancí 4:5 (jednou postoupil bez boje). Na třetí letošní a celkově šesté finále bude útočit proti nasazené jedničce Musettimu, nebo dalšímu francouzskému zástupci Mpetshimu Perricardovi. Pokud uspěje, zahraje si o třetí triumf.
Výsledky turnaje ATP 250 v Bruselu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře