Lehečka je krok od dalšího finále. V Bruselu měl nakonec snadnou práci a jde dál po skreči

DNES, 16:21
ATP BRUSEL - Jiří Lehečka (23) má na dosah své šesté kariérní finále a třetí v letošní sezoně. Nejlepší český tenista v žebříčku ATP vedl ve čtvrtfinále na halovém turnaji v Bruselu 6:7, 6:1, 4:1 nad Benjaminem Bonzim (29), který mu za tohoto stavu kvůli zranění vzdal. Rodák z Mladé Boleslavi je tak jeden krok od zopakování loňské finálové účasti na tomto podniku. V semifinále vyzve nasazenou jedničku Lorenza Musettiho, nebo Giovanniho Mpetshiho Perricarda.
Jiří Lehečka má na dosah zopakování loňského finále (© NICOLAS ECONOMOU / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Lehečka – Bonzi 6:7, 6:1, 4:1 / skreč

Všechny tři předchozí vzájemné souboje na nejvyšším okruhu suverénně vyhrál Lehečka. Dalo se však očekávat, že v halovém prostředí by mohl mít s Bonzim mnohem víc práce. Právě v takových podmínkách totiž jeho soupeř loni znovu nastartoval kariéru, dokonce ovládl podnik ATP v Métách.

Až do tie-breaku byl český favorit v úvodní sadě jasně lepší. Vyjma jednoho gamu si suverénně hlídal servis a Francouze na returnu několikrát potrápil. Brejkbolovou šanci v sedmém gamu ale nevyužil, když nedokázal u sítě Bonziho prohodit.

Zkrácená hra nabídla pořádné drama. Lehečka dvakrát dohnal manko minibrejku a za stavu 6:4 měl dva setboly. I kvůli zkaženému voleji však o vedení přišel a další setbol neproměnil při skóre 8:7. Bonzi s pomocí dvou výborných podání otočil na 9:8 a po chybě Lehečky z forhendu využil svůj druhý setbol.

Od začátku druhé sady už měl Lehečka snadnou práci. Bonziho totiž začal trápit zdravotní problém, francouzský tenista mnohem víc chyboval a za stavu 0:5 se nechal mimo kurt ošetřovat. Potupnému kanárovi se sice vyhnul, nicméně rodák z Mladé Boleslavi uzavřel set, který trval jen 23 minut, na vlastním servisu.

Jasně navrch měl nejlepší český tenista v žebříčku ATP také v rozhodující sadě. Při skóre 4:1 vedl už o dva brejky a Bonzi se kvůli zdravotnímu problému rozhodl v utkání nepokračovat a vzdal.

Lehečka dorazil do Bruselu po výborných výsledcích, které zahrnují mimo jiné čtvrtfinálovou účast na US Open, a v tuto chvíli ho dělí jen jeden krok od zopakování loňského finále na tomto podniku. Před rokem, kdy se turnaj ještě konal v Antverpách, padl až v souboji o titul s Robertem Bautistou.

V belgickém hlavním městě si zajistil 11. kariérní semifinálovou účast na hlavní tour. V této fázi disponuje bilancí 4:5 (jednou postoupil bez boje). Na třetí letošní a celkově šesté finále bude útočit proti nasazené jedničce Musettimu, nebo dalšímu francouzskému zástupci Mpetshimu Perricardovi. Pokud uspěje, zahraje si o třetí triumf.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
