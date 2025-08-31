Lehečka je ve čtvrtfinále US Open! Dalším soupeřem bude Alcaraz

DNES, 20:28
US OPEN - Jiří Lehečka (23) porazil v osmifinále US Open Francouze Adriana Mannarina (37) po setech 7:6, 6:4, 2:6, 6:2 a postoupil do čtvrtfinále. Vyrovnal tím své maximum z turnajů velké čtyřky, kterým byla účast mezi posledními osmi na Australian Open před dvěma lety. Dalším soupeřem českého tenisty bude druhý největší favorit na zisk titulu Španěl Carlos Alcaraz.
Mannarino Adrian
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka si na US Open zahraje o semifinále (@ ČTK / AP / Pamela Smith)

Mannarino – Lehečka 6:7, 4:6, 6:2, 2:6

Lehečka i Mannarino vstoupili do zápasu velmi jistě a bez větších problémů si drželi svá podání. Velkou příležitost měl jako první český tenista, který za stavu 3:2 vedl při Francouzově podání 40:0, ani jednu z nabídnutých možností však neproměnil.

Lehečka si tři brejkboly a zároveň setboly vypracoval při svém vedení 5:4, levou rukou hrající Francouz ale aktivní hrou všechny odvrátil a první set mířil do dramatické koncovky.

Český tenista si velmi často pomáhal přechody na síť, kde byl prakticky bezchybný – z 21 případů úspěšně zakončil 19 výměn.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

O osudu úvodního dějství přesto musela rozhodnout zkrácená hra. V ní Lehečka ztrácel už 1:4, šesti body v řadě ale dokázal tie-break otočit, získal ho 7:4 a po hodině a sedmi minutách hry šel do vedení 1:0 na sety.

Poprvé v zápase se rodák z Mladé Boleslavi musel o svůj servis strachovat v úvodní hře druhé sady, brejkovou možnost soupeře ale bez problémů odvrátil.

Vůbec první úspěšný brejk v utkání zaznamenal za stavu 2:2 Lehečka. Mannarino při svém servisu vedl 40:15, český tenista však agresivní hrou především z bekhendové strany game získal na svou stranu a šel do vedení. Vzápětí to ale byl i svěřenec Michala Navrátila, kdo neudržel servis, a bylo vyrovnáno.

Klíčový okamžik druhé sady přišel za stavu 4:4, kdy Lehečka precizní a aktivní hrou znovu uspěl na returnu, což vzápětí potvrdil na svém podání a po dvou hodinách hry šel do vedení už 2:0 na sety.

Lehečka do třetí sady nevstoupil dobře. Ve druhém gamu si při svém podání připsal dvě dvojchyby, o hru přišel a nabral ztrátu 0:3. Mannarino jednoznačně převzal iniciativu. Do hry českého tenisty se vloudily nevynucené chyby, čehož jeho soupeř bezezbytku využil.

Ani podruhé si Lehečka svůj servis nepohlídal a dostal se do prakticky neřešitelného stavu 0:5. Poté sice prolomil čistou hrou soupeřovo podání, vzápětí ale potřetí v sadě prohrál to své a set ztratil 2:6.

A ani čtvrtý set pro nervózně působícího Lehečku nezačal optimálně. Stejně jako v předcházející sadě přišel hned o své úvodní podání, Mannarino ale brejk potvrdit nedokázal a bylo vyrovnáno 2:2.

Českého tenistu vyrovnání nakoplo. Na Francouzovi postupem času začaly být znát ubývající síly z náročného předcházejícího duelu s Sheltonem. Podruhé v řadě neuspěl na servisu a rychle prohrával 2:4.

Lehečka si několikrát pomohl servisem, jeho údery opět získaly patřičnou délku a na soupeře to platilo. Český reprezentant zbytek sady naprosto ovládl, vyhrál ji 6:2 a mohl se radovat z postupu do čtvrtfinále.

Lehečka s jistotou v novém vydání žebříčku přeskočí Jakuba Menšíka a stane se znovu českou jedničkou. Navíc poprvé v kariéře bude členem elitní dvacítky.

Výsledky mužské dvouhry na US Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

21
GaelM
31.08.2025 21:42
Až na výpadek setu zvládnuto slušně, ale fakt jsem tam neviděl nic, čím byl mohl konkurovat Alcaropithecovi. Tam to bude 0:3 a bez šance...
Amadeus1
31.08.2025 21:43
aligo
31.08.2025 21:07
Pecka Jiří
pantera1
31.08.2025 20:59
Gratulka Jirko k výhře a zaslouženě postup v žebříčku
aape
31.08.2025 20:50
Skvěle Jirka, gratulka smile
com
31.08.2025 20:52
Jiřinka skvěle smile
SpacialRecognition
31.08.2025 20:48
Prohra s 37-letým Mannarinem by bylo selhání jak prase, ještě že tak.
GaelM
31.08.2025 21:40
Preview.lover
31.08.2025 20:45
Lehečka je v live žebříčku 15. (bude poprvé ve dvacítce), čímž přeskočil Menšíka.
vojta912
31.08.2025 20:54
Bodejť by ne. Labilní Mecidlo bez kondice
Dobry-den
31.08.2025 20:45
Gratulace Jirkovi. smile smile

Trochu to drhlo, ale je to tam. Čtvrtfinále GS je velký úspěch a Jirka něco takového potřeboval. Sice měl hezké výsledky na menších turnajích, ale za poslední rok mu chyběl nějaký velký výsledek z GS/tisícovek. Tady se mu luxusně otevřel pavouk a Jirka nabídnutou šancí nepohrdl.

Jirka se tímto poprvé v kariéře posouvá nejen do top 20, ale možná i do top 15 (ještě může být přeskočen) a také před Kubu na pozici české jedničky.
A za mě zaslouženě, je z našich nejkonzistentnější, není to u něm jen o jednom turnaji.

Dál už to bude těžké, ale s Carlosem dokázal již letos hrát vyrovnaně a dokonce ho i porazit. Ale na 3 vítězné, to by byla prvotřídní senzace. Hodně štěstí.
The_Punisher
31.08.2025 20:50
Ela-fon-isi
31.08.2025 20:44
Nečekala jsem výhru, vypnula TV, abych se nemusela dívat na masakr. O to víc blahopřeju!
farr
31.08.2025 20:52
Já to vypnul po 2. setu a přišel až na servis do zápasu a dobře jsem udělal. Jirkovi to přineslo štěstí . Je to super. Bravo, bravisimo. Ono je často těžší potvrdit role favorita než vyhrávat jako černý kůň.
Pe3k
31.08.2025 20:42
Paráda Lehe smile
com
31.08.2025 20:44
smile je to nová smile jednička smile

tlučhuba Menšík zaostává
com
31.08.2025 20:36
proti Vámosákovi však bez šance smile
hanz
31.08.2025 20:38
COMí, mazej do pelechu... a kytku s sebou
com
31.08.2025 20:40
abyc ti ten kaktus nestrcil tam, kde smile nesviti
hanz
31.08.2025 20:52
Mně né, ale zejtra paní učitelový
The_Punisher
31.08.2025 20:50
