Lehečka je ve čtvrtfinále US Open! Dalším soupeřem bude Alcaraz
Mannarino – Lehečka 6:7, 4:6, 6:2, 2:6
Lehečka i Mannarino vstoupili do zápasu velmi jistě a bez větších problémů si drželi svá podání. Velkou příležitost měl jako první český tenista, který za stavu 3:2 vedl při Francouzově podání 40:0, ani jednu z nabídnutých možností však neproměnil.
Lehečka si tři brejkboly a zároveň setboly vypracoval při svém vedení 5:4, levou rukou hrající Francouz ale aktivní hrou všechny odvrátil a první set mířil do dramatické koncovky.
Český tenista si velmi často pomáhal přechody na síť, kde byl prakticky bezchybný – z 21 případů úspěšně zakončil 19 výměn.
O osudu úvodního dějství přesto musela rozhodnout zkrácená hra. V ní Lehečka ztrácel už 1:4, šesti body v řadě ale dokázal tie-break otočit, získal ho 7:4 a po hodině a sedmi minutách hry šel do vedení 1:0 na sety.
Poprvé v zápase se rodák z Mladé Boleslavi musel o svůj servis strachovat v úvodní hře druhé sady, brejkovou možnost soupeře ale bez problémů odvrátil.
Vůbec první úspěšný brejk v utkání zaznamenal za stavu 2:2 Lehečka. Mannarino při svém servisu vedl 40:15, český tenista však agresivní hrou především z bekhendové strany game získal na svou stranu a šel do vedení. Vzápětí to ale byl i svěřenec Michala Navrátila, kdo neudržel servis, a bylo vyrovnáno.
Klíčový okamžik druhé sady přišel za stavu 4:4, kdy Lehečka precizní a aktivní hrou znovu uspěl na returnu, což vzápětí potvrdil na svém podání a po dvou hodinách hry šel do vedení už 2:0 na sety.
Lehečka do třetí sady nevstoupil dobře. Ve druhém gamu si při svém podání připsal dvě dvojchyby, o hru přišel a nabral ztrátu 0:3. Mannarino jednoznačně převzal iniciativu. Do hry českého tenisty se vloudily nevynucené chyby, čehož jeho soupeř bezezbytku využil.
Ani podruhé si Lehečka svůj servis nepohlídal a dostal se do prakticky neřešitelného stavu 0:5. Poté sice prolomil čistou hrou soupeřovo podání, vzápětí ale potřetí v sadě prohrál to své a set ztratil 2:6.
A ani čtvrtý set pro nervózně působícího Lehečku nezačal optimálně. Stejně jako v předcházející sadě přišel hned o své úvodní podání, Mannarino ale brejk potvrdit nedokázal a bylo vyrovnáno 2:2.
Českého tenistu vyrovnání nakoplo. Na Francouzovi postupem času začaly být znát ubývající síly z náročného předcházejícího duelu s Sheltonem. Podruhé v řadě neuspěl na servisu a rychle prohrával 2:4.
Lehečka si několikrát pomohl servisem, jeho údery opět získaly patřičnou délku a na soupeře to platilo. Český reprezentant zbytek sady naprosto ovládl, vyhrál ji 6:2 a mohl se radovat z postupu do čtvrtfinále.
Lehečka s jistotou v novém vydání žebříčku přeskočí Jakuba Menšíka a stane se znovu českou jedničkou. Navíc poprvé v kariéře bude členem elitní dvacítky.
Výsledky mužské dvouhry na US Open
