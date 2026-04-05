Lehečka je zase o krok blíž k TOP 10! Bouzková po triumfu v Bogotě vyrovnala maximum
Lehečka v uplynulém týdnu nehrál, ale k posunu o jednu pozici mu pomohl pád Flavia Cobolliho. Italský hráč neobhajoval titul v Bukurešti a klesl o tři příčky.
Bouzková naopak zakončila antukový turnaj v kolumbijské metropoli třetí trofejí z okruhu WTA, poskočila o dvě místa a vyrovnala si nejlepší žebříčkové postavení z prosince 2022.
Českou singlovou jedničkou mezi ženami je nadále Karolína Muchová, oproti minulému týdnu si o jednu příčku pohoršila a je dvanáctá. Mezi deblistkami zůstala Kateřina Siniaková druhá.
Alcaraz dnes začal celkově 66. týden v čele žebříčku, čímž vyrovnal Sinnerův součet. Boj o světový trůn nyní svedou v Monte Carlu. Do čela pořadí by se italský tenista s jistotou vrátil, pokud turnaj vyhraje, ale může mu pomoci i Španělův výpadek.
Po triumfech v Indian Wells a Miami se Alcarazovi přiblížil na 1190 bodů. Sinner v Monte Carlu loni kvůli trestu za doping nestartoval, takže bude body pouze přičítat, naopak Alcaraz po loňském triumfu v Monaku obhajuje 1000 bodů.
Dva největší rivalové současného tenisu se na prvním místě střídají od 10. června roku 2024.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře