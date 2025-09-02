Lehečka na španělskou hvězdu neuhrál ani set, do semifinále míří Alcaraz
Lehečka – Alcaraz 4:6, 2:6, 4:6
"Přišel jsem turnaj vyhrát, jinak by nemělo cenu, abych tady byl." Jak složité bude tuto předzápasovou Lehečkovu větu převést do praxe, poznal český tenista hned v úvodních gamech duelu s Alcarazem.
Španěl vstoupil do utkání ve velkém stylu. Agresivní hrou od prvních míčů dostal svého soupeře pod tlak a prolomil hned úvodní Lehečkovo podání. Svěřenec Michala Navrátila musel brejkbolovou možnost řešit i při svém dalším servisu, tentokrát si však poradil.
Český tenista se postupem času svému soupeři vyrovnal nejen v kvalitě podání, ale i v agresivitě při hře od základní čáry. Alcaraz si však náskok ze začátku setu, i přes problémy na prvním servisu, dokázal bez větších starostí udržet a vyhrál ho 6:4.
Lehečka však začal druhý set úplně stejně jako ten první. Znovu se i díky nevynuceným chybám dostal do situace, kdy přišel o servis a opět musel stahovat manko.
Do kritické situace se český zástupce dostal za stavu 1:3, kdy musel proti bezchybně hrajícímu soupeři odvracet další hrozbu ztráty podání, tentokrát ale díky výbornému servisu nebezpečí zažehnal a udržel naději na obrat.
Svou extratřídu dokázala světová dvojka hned v následujícím gamu, kdy při svém podání prohrávala 0:30. Několika světovými údery však Alcaraz game i přes kvalitní Lehečkovu hru získal a udržel si náskok.
V následující hře si ale český tenista s precizně a výborně se pohybujícím soupeřem neporadil. Game na servisu zakončil dvojchybou a o osudu druhé sady bylo rozhodnuto. Alcaraz získal druhé dějství 6:2 a po hodině a 17 minutách šel do vedení 2:0.
Lehečka ve třetím setu výrazně zlepšil servis, především pak úspěšnost prvního podání. To se také odrazilo v úvodních gamech, kdy s Alcarazem dokázal držet krok a bez větších problémů si vyhrával hry na svém podání.
Španěl však nadále žádné větší starosti neměl. Svému soupeři nedával jedinou brejkovou možnost a čekal na svou šanci. Ta přišla za stavu 3:3, Lehečku však podržel servis a hrozbu ztráty podání odvrátil.
To už se mu ale o chvíli později nepovedlo. Při svém podání zahrál Lehečka několik jednoduchých chyb, a to jeho soupeři stačilo. Alcaraz šel do vedení 5:4 a nabídnutou šanci si ujít nenechal. Utkání bez problémů dopodával a po výsledku 6:4, 6:2 a 6:4 a necelých dvou hodinách hry mohl slavit postup do semifinále.
Výsledky mužské dvouhry na US Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
úderově kvalitní zápas, nuda pro toho, kdo tomu nerozumí
u žen je napínavé skóre, ale kvalita bídná
zápas na jednu branku, Alcaraz lepší ve všech stats
Lehečka se opět nedostal k brejkbolu a na returnu dosáhl jediné shody
Alcaraz měl ve výměnách navrch a zápas plně pod kontrolou, hotovo pod dvě hodiny
Alcaraz ve skvělé formě a jestli se Sinner zotavil z nemoci, pak nás čeká kvalitní finále, ale ještě tam nejsou
Radsi bych koukal na Vřískalenku a Vondroušku, tam by mohlo dojit k prekvapku Ale to už zase neuvidim
Dobrou-noc.
Jeste dve nadeje, ta umira posledni
Ba ne, potesi snad aspon Siniačka v deblu
I tak dobré US open pro
Hejtri me tady budou peskovat za to ze nazývám dceru obchodníka s kožešinami pravým jménem. Nemohou me ale peskovat za predikce které jsou takřka vždy dokonale
A padají tady teda perly, že se někdy zarazím, jindy zas pobavím, ale je to jako droga.
Taková směska hafanů, rafanů a čubiček
Lehe ma Lucinku..
Já tam tu podobnost vidim
Jirka3 letos využil matné formy soupeře a vyhrál v Dauhá, ale v Queen's se nedostal ani k brejkbolu a aktuálně je soupeř ve výborné formě
Jirku3 tak patrně pocítí, jak vypadá v Alcatrazu znásilnění ve sprše
mejdlo je už na zemi
Vámos Carlítos Sejmi českou šlehačku, Djokobitcha i Sypača
Fandím Lehečkovi, ale Carlito je sympaťák, není důvod mu nedržet pěsti, popř. napadat někoho, kdo to holt vidí jinak :/