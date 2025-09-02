Lehečka na španělskou hvězdu neuhrál ani set, do semifinále míří Alcaraz

DNES, 19:30
US OPEN - Jiří Lehečka (23) zakončil svou cestu na US Open ve čtvrtfinále. Nad síly českého tenisty byl Carlos Alcaraz (22), který zvítězil po setech 6:4, 6:2, 6:4 a v semifinále vyzve lepšího z dvojice Novak Djokovič (38) – Taylor Fritz (27). Lehečka tak vyrovnal svůj nejlepší grandslamový výkon kariéry, mezi posledních osm došel i na Australian Open v roce 2023.
Jiří Lehečka ve čtvrtfinálovém souboji s Carlosem Alcarazem (@ ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Lehečka – Alcaraz 4:6, 2:6, 4:6

"Přišel jsem turnaj vyhrát, jinak by nemělo cenu, abych tady byl." Jak složité bude tuto předzápasovou Lehečkovu větu převést do praxe, poznal český tenista hned v úvodních gamech duelu s Alcarazem.

Španěl vstoupil do utkání ve velkém stylu. Agresivní hrou od prvních míčů dostal svého soupeře pod tlak a prolomil hned úvodní Lehečkovo podání. Svěřenec Michala Navrátila musel brejkbolovou možnost řešit i při svém dalším servisu, tentokrát si však poradil.

Český tenista se postupem času svému soupeři vyrovnal nejen v kvalitě podání, ale i v agresivitě při hře od základní čáry. Alcaraz si však náskok ze začátku setu, i přes problémy na prvním servisu, dokázal bez větších starostí udržet a vyhrál ho 6:4.

Lehečka však začal druhý set úplně stejně jako ten první. Znovu se i díky nevynuceným chybám dostal do situace, kdy přišel o servis a opět musel stahovat manko.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do kritické situace se český zástupce dostal za stavu 1:3, kdy musel proti bezchybně hrajícímu soupeři odvracet další hrozbu ztráty podání, tentokrát ale díky výbornému servisu nebezpečí zažehnal a udržel naději na obrat.

Svou extratřídu dokázala světová dvojka hned v následujícím gamu, kdy při svém podání prohrávala 0:30. Několika světovými údery však Alcaraz game i přes kvalitní Lehečkovu hru získal a udržel si náskok.

V následující hře si ale český tenista s precizně a výborně se pohybujícím soupeřem neporadil. Game na servisu zakončil dvojchybou a o osudu druhé sady bylo rozhodnuto. Alcaraz získal druhé dějství 6:2 a po hodině a 17 minutách šel do vedení 2:0.

Lehečka ve třetím setu výrazně zlepšil servis, především pak úspěšnost prvního podání. To se také odrazilo v úvodních gamech, kdy s Alcarazem dokázal držet krok a bez větších problémů si vyhrával hry na svém podání.

Španěl však nadále žádné větší starosti neměl. Svému soupeři nedával jedinou brejkovou možnost a čekal na svou šanci. Ta přišla za stavu 3:3, Lehečku však podržel servis a hrozbu ztráty podání odvrátil.

To už se mu ale o chvíli později nepovedlo. Při svém podání zahrál Lehečka několik jednoduchých chyb, a to jeho soupeři stačilo. Alcaraz šel do vedení 5:4 a nabídnutou šanci si ujít nenechal. Utkání bez problémů dopodával a po výsledku 6:4, 6:2 a 6:4 a necelých dvou hodinách hry mohl slavit postup do semifinále.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

64
Přidat komentář
Drzymalski
02.09.2025 22:16
Výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Jirka nedokázal udržet vysokou kvalitu své hry. Měl řadu výpadků v momentech kdy mohl otočit skóre na svou stranu. Viděli jsme vynikající tenis od obou hráčů.
Reagovat
HAJ
02.09.2025 21:45
Dnes neměl Jirka na Carlose nárok. Carlosův výkon byl celé utkání skoro bez chyb. Když se některá objevila, tak ojediněle v game. Kdežto Jirka měl ucelené hluché pasáže. Ale Carlos je v současné formě velký ořísek i pro chlapskou špičku. Si myslím, že Jirka odehrál velmi dobré US open. Ode mně má
Reagovat
farr
02.09.2025 22:18
Jirka odehrál co měl a hlavně vyhrál co bylo potřeba. Skvělý body, dobrý prachy. Ja myslím že když loni kvuli zadum skoro nemoh chodit a letos má na GS hardech OF a QF, není to blbý. Třeba na AO už se zase dočkáme aspoň SF, po tech dlouhých letech naposled wimbl 17 myslim, kéž by byl v části pavouka kdy QF nebude Alkac,Sinner Djok. Pak by šance byla větší no. Postupně jit dal a přidávat. (BTW Nole i když ma ranking naprd tak 1/3 štěstí na los Alkáče/Sinnera jen AO jinak zbytek má ve svý čtvrtině samý komparzisty. Jestli je začne potkávat ty QF budou asi podobný jako dneska s Jirkou. V lednu ho dal ale tam nebyl Růžovka ani poloviční...
Reagovat
Nola
02.09.2025 21:45
nie kazdy moze byt NO1, iba par hracom a hrackam sa to podarilo, kritici, treba si uvedomit, ze byt v prvej dvadsiatke na s v e t e je neskutocny pocin, prehra istotne mrzi, ale Carlito je vynimocny hrac, taky sa narodi raz za desatrocie, je skvely na akomkolvek povrchu, to je dar, ktory nie kazdy dostane do vienka, to sa neda vydriet, ani natrenovat....
Reagovat
paddy
02.09.2025 21:44
rozdíl kvality smile

úderově kvalitní zápas, nuda pro toho, kdo tomu nerozumí
u žen je napínavé skóre, ale kvalita bídná

zápas na jednu branku, Alcaraz lepší ve všech stats
Lehečka se opět nedostal k brejkbolu a na returnu dosáhl jediné shody
Alcaraz měl ve výměnách navrch a zápas plně pod kontrolou, hotovo pod dvě hodiny

Alcaraz ve skvělé formě a jestli se Sinner zotavil z nemoci, pak nás čeká kvalitní finále, ale ještě tam nejsou smile
Reagovat
Dobry-den
02.09.2025 21:42
Panečku, to bylo drama, jsem ani nedejchal.
Reagovat
hanz
02.09.2025 21:43
Že těch servisů mu vzal
Reagovat
com
02.09.2025 21:47
byla to velká nuda a jasna zalezitost

Radsi bych koukal na Vřískalenku a Vondroušku, tam by mohlo dojit k prekvapku Ale to už zase neuvidim
Reagovat
hanz
02.09.2025 21:49
Se jukneš zejtra pod lavicí
Reagovat
com
02.09.2025 21:51
to uz me neba, kdyz vim, ze je uz po tom.. Zkouknu vysledky, vybleju se tady a bude smile
Reagovat
Dobry-den
02.09.2025 21:51
Po uspávačce hadů Báře mě tohle dorazilo komplet.

Dobrou-noc. smile
Reagovat
miros
02.09.2025 21:40
Tak opět Jirka nezklamal, velké, silácké řeči hlavně toho jeho trenéra, a světe div se, skutek utekl. Bravo, neuhrála ani set.
Reagovat
Drzymalski
02.09.2025 22:22
Už mi to věčné Pojď! Pojď! leze na nervy. Aspoň že pipka Neumannová byla kreativnější Pojď zlato! inu nedivím se. Prize money za ČF ve výši 600 000 dolarů děvence trochu zamotalo hlavinku.
Reagovat
Nenela
02.09.2025 21:40
Tak to bychom meli
Jeste dve nadeje, ta umira posledni
Reagovat
com
02.09.2025 21:43
Pak uz zbyde jen smile BEZNADĚJ smile

Ba ne, potesi snad aspon Siniačka v deblu smile
Reagovat
SpacialRecognition
02.09.2025 21:29
Tak takhle tenhle poslední gem přesně ukazuje, proč Lehečka nic velkého nevyhraje.
Reagovat
Blondie
02.09.2025 21:32
Co považuješ za velké? Pětistovku dá, u tisícovky si možná počká, ale věřím mu. Mrkni na Ruuda.
Reagovat
SpacialRecognition
02.09.2025 21:37
Nevěřim tomu. Když ho jedna chyba dokáže vyvést z míry tak, že z toho ztratí slibně rozehraný gem, tak ne. To si na těch nejvyšších úrovní nemůže dovolit.
Reagovat
Blondie
02.09.2025 21:38
Tak bude se mu to muset sejít. Ale i Rosol a Veselý byli schopni porazit ty nejvíc top hráče. Sejde se to i Jirkovi. Pořád je mladý, má dalších 8 let :)
Reagovat
com
02.09.2025 21:41
a ty za 8 let už budes stara a hnusna smile
Reagovat
Blondie
02.09.2025 22:03
Úplně ne, já jsem taková ta lucky bitch, co s věkem vypadá čím dál líp. Jako Peťa Kvitová smile
Reagovat
SpacialRecognition
02.09.2025 21:42
Veselý to měl v hlavě divný. Dokázal porazit Djokoviče a pak o týden později prohrát s hráčem, který měl problémy i na challengerech. Rosol ten těch top zápasů vyhrál jen pár. Snad jedinej památnej zápas je ten proti Nadalovi na Wimbledonu.
Reagovat
hanz
02.09.2025 21:33
Naprostý souhlas... není na tu hra, trpelivost, kreativita ani HLAVA.... klasika, nemělo cenu se na to dívat..výsledek předem znám
Reagovat
Nenela
02.09.2025 21:40
sim te... chci tam videt tebe
Reagovat
Ela-fon-isi
02.09.2025 21:43
Ale výrazně se zlepšil. Všichni pamatujeme jeho začátky, kdy konce vypouštěl pravidelně, mečbolů neproměnil pět i víc. Doufala jsem v jeden set, ale poslední který jsem viděla byl fajn. Třeba se jednou v pidi ČR taky vyklube geniální tenista.
Reagovat
Blondie
02.09.2025 22:02
Reagovat
Pe3k
02.09.2025 21:10
Není to o hlavě, jednoduše na to nemá. První set se mi celkem líbil.
I tak dobré US open pro smile
Reagovat
Patik
02.09.2025 21:13
To rozhodne..máte byt načo hrdí..my máme možno jedného tenistu a ten nedá ani kvalifikáciu...tenistov a tenistiek máte mnoho predstava že by boli všetci na úrovni Alcaraza či Williamsovych boli by ste tenisová veľmoc.
Reagovat
vojta912
02.09.2025 21:04
Moje predikce ze dnes neuhrajeme ani set se ukazuje čím dál tím více pravděpodobná

Hejtri me tady budou peskovat za to ze nazývám dceru obchodníka s kožešinami pravým jménem. Nemohou me ale peskovat za predikce které jsou takřka vždy dokonale
Reagovat
Patik
02.09.2025 21:06
Na tento zápas nemusím byť ani odborník na predikcie aby som trafil počet setov.
Reagovat
The_Punisher
02.09.2025 21:03
Pojď, Jirko! Minimálně na jeden set máš!
Reagovat
baba
02.09.2025 20:55
Náhodou Jirka hraje moc hezky,ostudu určitě nedělá, snaží se..jemné to na Alkáče prostě málo
Reagovat
baba
02.09.2025 20:56
Jen je to ..
Reagovat
JLi
02.09.2025 20:50
Zdejší chat je jeden z posledních, kde se nemusí prokazovat občanská identifikace.
A padají tady teda perly, že se někdy zarazím, jindy zas pobavím, ale je to jako droga.
Taková směska hafanů, rafanů a čubiček
Reagovat
HankMoody
02.09.2025 20:49
Jak sem psal před zápasem - Alcaraz a Sinner jsou momentálně jinde než ostatní. A zrovna Jirka ani na jednoho nemá, zápas má naprosto očekávaný průběh.
Reagovat
Blondie
02.09.2025 20:47
Lehe se snaží, bojuje, rozhodně se nepotentoval předem, ale Carlito je úplně jinde :/ hraje, co mu stačí, a pokud se Jirkovi zadaří, prostě zapne vyšší stupeň... :/
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 20:48
A je na urovni Alcaraze alespon zlaté české dítě, když bude útočit minimálně na 10 GS?
Reagovat
HankMoody
02.09.2025 20:49
Já myslel, že 10 grandslamů vyhraje Menšík.
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 20:50
No však jo, zlaté české dítě .
Reagovat
Blondie
02.09.2025 20:56
No není, no... minimálně zatím.
Reagovat
HankMoody
02.09.2025 21:22
Není a upřímně si nedovedu představit, že by někdy byl, ačkoli bych mu to samozřejmě přál.
Reagovat
Mantra
02.09.2025 20:23
je krásně vidět, jak si s ním vytírá prdel, prostě zabere a sejme ho v první hře setu, pak už to jen odpinká. Po zápase řekne Hehe: "jsem dobrej, ale on je GOAT" a bude.
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 20:22
Jak kdybych viděl Berdycha 0.2.
Reagovat
hanz
02.09.2025 20:29
Oni ti naši jsou všicí takoví berdýškovití
Reagovat
dappe
02.09.2025 21:00
Žádný z nich hlavně zatím nesahá Berdychovi ani po kotníky.
Reagovat
HankMoody
02.09.2025 21:22
S tím souhlasím, srovnávat ho s Berdychem je zatím úlet.
Reagovat
com
02.09.2025 21:23
Berdyč mel Esterku
Lehe ma Lucinku..

Já tam tu podobnost vidim
Reagovat
HankMoody
02.09.2025 21:30
Co to je za podobnost, že mají oba přítelkyni. To většina mužů má v životě, ty seš výjimka?
Reagovat
Nenela
02.09.2025 21:42
com je vyjimecny ve vsem
Reagovat
Blondie
02.09.2025 21:30
Hlavně nechápu, proč je tady megaúspěšný Berdych nějakým obskurním synonymem pro selhání či nedostatečnost...
Reagovat
HankMoody
02.09.2025 21:32
Podle mě to je proto, že nevyhrál grandslam. Ale vyhraj si ho v době Federera, Nadala a Murrayho. Se to podařilo Wawrinkovi, Cilic tam má grandslam, moc dalších jich nebylo. Tomáš měl za mě super kariéru, byl dlouhodobě konzistentní.
Reagovat
paddy
02.09.2025 20:00
Jirka3 vs. vyholený trestanec z Alcatrazu

Jirka3 letos využil matné formy soupeře a vyhrál v Dauhá, ale v Queen's se nedostal ani k brejkbolu a aktuálně je soupeř ve výborné formě

Jirku3 tak patrně pocítí, jak vypadá v Alcatrazu znásilnění ve sprše
mejdlo je už na zemi smile
Reagovat
muster
02.09.2025 20:05
Skála
Reagovat
Mantra
02.09.2025 19:59
bylo by fajn, kdyby vyhral J2rka aspon set
Reagovat
PTP
02.09.2025 19:50
J1rko, zmačkej toho vyholenýho pelikána, udělej mi radost!
Reagovat
Amadeus1
02.09.2025 19:47
Lehečka už jede
Reagovat
hanz
02.09.2025 19:43
Lehunda už kape hned od začátku... no nic, užijte si ten nářez...
Reagovat
com
02.09.2025 19:42
Hned tu máme brejk hehe

Vámos Carlítos Sejmi českou šlehačku, Djokobitcha i Sypača smile
Reagovat
kubik37
02.09.2025 19:47
Ty jseš blb fandit alcarzovi
Reagovat
JLi
02.09.2025 20:30
Kdyby jen vamosákovi...
Reagovat
Blondie
02.09.2025 20:48
Proč by měl být blb?
Fandím Lehečkovi, ale Carlito je sympaťák, není důvod mu nedržet pěsti, popř. napadat někoho, kdo to holt vidí jinak :/
Reagovat
com
02.09.2025 21:12
nevtirej se
Reagovat
Blondie
02.09.2025 21:31
To byla fair play, Esmeraldo
Reagovat
pantera1
02.09.2025 19:36
Jirko držím palce. Potrap Vámosáčka. Dostal ses z kluků nejdál. Máš na to ho prorazit. SF to už za to stojí .
Reagovat

