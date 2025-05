Lehečka před těžkou výzvou: Pro mě další normální zápas, povinná výhra se očekává od něj

Jiřího Lehečku (23) čeká v sobotu na tenisovém Roland Garros velká výzva. Ve 3. kole se utká o postup do osmifinále se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem (23). V rozhovoru s českými novináři řekl, že se po dosavadních dvou výhrách cítí na antuce v Paříži dobře. V duelu proti trojnásobnému grandslamovému šampionovi z Itálie se chce držet své hry a využít svých silných stránek.

"Půjdu do toho s tím, že to je další normální zápas. Samozřejmě nějaká povinná výhra to bude z jeho strany. Já se budu snažit nechat na kurtu maximum a opírat se o své zbraně. Pak budu mít čisté svědomí, ať už to dopadne jakkoliv," uvedl Lehečka.

Se stejně starým Sinnerem se 23letý tenista z Kněžmostu utká na okruhu ATP potřetí, oba dosavadní duely vloni na tvrdém povrchu prohrál. S vítězem letošního Australian Open, který na jaře tři měsíce nehrál kvůli dopingové kauze, si zatrénoval při jeho návratu v Římě. Sinner se tam později dostal až do finále, kde nestačil na Španěla Carlose Alcaraze.

"V Římě jsme viděli, že ho ta pauza vůbec neovlivnila. Podmínky tam byly úplně jiné než tady. Kurty jsou tam hrozné a trénovali jsme večer, kdy míče neletěly. I tak jsem rád, že jsme si zatrénovali a zase jsem ho nějak navnímal. Bylo vidět, jaký je extrémní profík, že se do toho hned pustil naplno a úroveň jeho tenisu je zase skvělá," konstatoval Lehečka.

Vedle toho, že jsou se Sinnerem narození ve stejném roce, je pojí také přátelské vztahy. "Vycházíme spolu skvěle. Jeho trenér Simone Vagnozzi je výborný kamarád s Michalem (Navrátilem - trenérem Lehečky), znají se dlouho. Tréninky s ním mají dobrou úroveň, občas se pobavíme i v šatně. On je super a skromný kluk, na nic si nehraje. Je to normální klučina, který hraje hodně dobře tenis a baví ho to. Náš ročník je hodně silný. Ať už je to (Jack) Draper, Sinner a ostatní. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Náš ročník má velký potenciál k tomu vyhrávat velké zápasy a turnaje," řekl Lehečka.

Čtyřiatřicátý hráč světa také zkompletoval na Roland Garros sbírku třetích kol na všech grandslamech. Jeho maximem je předloňská čtvrtfinálová účast na Australian Open. Nyní může vybojovat čtvrté osmifinále na turnajích "velké čtyřky".

"Je to samozřejmě hezké, že jsem na každém grandslamu vyhrál alespoň dva zápasy. Jsem za to rád, ale není to něco, s čím bych se chtěl úplně chlubit. Po konci kariéry uznám, že to je fajn, ale rozhodně bych chtěl, aby tam byla lepší maxima na všech grandslamech. Udělám pro to maximum. Vážím si toho, vím, že některým hráčům se to nepovede za celou kariéru, ale moje cíle jsou jinde," uvedl Lehečka.

Po nepříliš úspěšném období, kdy od konce února do poloviny května vyhrál český tenista jen jedno z osmi utkání, se cítí sebevědomější. "Na kurtu jsem se tady od začátku cítil fajn, podmínky mi tady umožňují hrát tenis tak, jak chci. Začátek antukové sezony a hlavně turnaj v Římě je o boji. Tady jsem cítil, že dokážu vyhrát tenisovou kvalitou a dovednostmi. Samozřejmě vím, že Sinnerovi budou podmínky také sedět. Pro mě je ale důležité, že tu jsem schopný najít hru, kterou chci hrát. A bude to pro mě důležité i poté, až pro mě tenhle turnaj skončí. Snad to bude příští neděli," doplnil s úsměvem Lehečka.