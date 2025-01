Lehečka rozehraje utkání Davisova poháru proti Jižní Koreji, do druhé dvouhry nastoupí Macháč

13:12

US Open se protáhne na 15 dní

Čtvrtý grandslam sezony US Open bude od letošního roku začínat už v neděli a protáhne se na 15 dnů, stejně jako Australian Open a Roland Garros. Změnu oznámili organizátoři z americké asociace USTA, kteří se tak rozhodli kvůli omezení rizika, aby se zápasy neprotáhly až do ranních hodin. Major v New Yorku se bude konat od 24. srpna do 7. září. Více informací se dozvíte v článku.