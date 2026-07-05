Lehečka: Saša bude těžký oříšek. Jeho zranitelnost neřeším. Musím tady porazit každého
"Myslím, že už jsem ve fázi turnaje, kdy si soupeře nemůžeme vybírat. Je to otázka losu. Když to srovnám například s minulým rokem na US Open, kde mě ve čtvrtém kole čekal Adrian Mannarino, tak Saša bude určitě těžší oříšek. Pokud ale chci jít co nejdál, musím porazit každého," řekl Lehečka.
S nasazenou dvojkou Zverevem se o jedenáct příček níže postavený Lehečka utká potřetí. Zatím s ním má bilanci 1:1. Porazil ho před třemi lety na United Cupu, poté na něj nestačil na turnaji v Dubaji.
"Připravím se na ten zápas co nejlépe. Všichni dobře víme, že zdejší podmínky jsou jiné než v Paříži (na Roland Garros), takže jeho hra zde nebude tak dominantní. Na druhou stranu bude asi uvolněnější, protože mu spadl kámen ze srdce, když už získal první grandslamový titul. Určitě to bude zajímavý zápas a půjdu do něj naplno," uvedl Lehečka.
Zatímco na zbývajících třech grandslamech byl Zverev vždy alespoň ve finále, ve Wimbledonu ještě nikdy nepřekročil osmifinálovou fázi. Mezi osm nejlepších se pokusí dostat na čtvrtý pokus. Lehečka jeho zranitelnost na trávě nechce příliš zveličovat.
"Takhle se na to nedívám. Kdybych před každým zápasem kalkuloval, kde mám největší šanci, nikam by to nevedlo. Vím, že tak jako tak budu muset předvést svůj nejlepší tenis a stoprocentní maximum. Tráva mé hře sedí a považuji ji za svůj silný povrch. Saša je ale grandslamový šampion a světová trojka. Moc dobře ví, jak na trávě hrát, takže nás čeká nesmírně těžký souboj," uvedl Lehečka.
Lehečka si poradil i s Munarem
Věří, že by si mohl zahrát i na centrálním dvorci. "Bylo by to pěkné. Centrální kurt je jedním z těch velkých stadionů, kde jsem si ještě nezahrál a moc rád bych to napravil. Zápasy v této fázi turnaje jsou velmi sledované, takže by si to centr zasloužilo. Pro mě to bude zápas jako každý jiný," řekl Lehečka.
Také svěřenec trenéra Michala Navrátila se pokusí probojovat ve Wimbledonu do premiérového čtvrtfinále. Před třemi lety musel souboj s Medveděvem vzdát kvůli zdravotním potížím.
"Určitě jsem od té doby už trochu jiný hráč. Mám víc zkušeností, což je dané časem stráveným na okruhu a počtem odehraných zápasů," uvedl Lehečka. "Tehdy mě to samozřejmě hrozně mrzelo. Měl jsem velkou infekci v noze, hrál jsem pod injekcemi a antibiotiky. Bohužel jsem se pak už nemohl ani hnout, takže to pro mě byla především velká lekce. Letos chci ukázat, že zdraví drží. Udělám maximum pro to, aby to tak zůstalo nejen na tomto turnaji, ale co nejdéle do konce sezony i v dalších letech," doplnila česká mužská jednička.
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