Lehečka: Saša bude těžký oříšek. Jeho zranitelnost neřeším. Musím tady porazit každého

DNES, 13:40
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Za těžký oříšek označil tenista Jiří Lehečka pondělní osmifinále Wimbledonu, v němž vyzve světovou trojku a letošního šampiona Roland Garros Alexandera Zvereva. Pokud ale chce živit naději na úspěch, ví, že musí porazit každého. V rozhovoru s novináři řekl, že by si s Němcem rád zahrál na centrálním dvorci. Věří, že už je jiný hráč než před třemi lety, kdy musel v Londýně vzdát osmifinále s Rusem Daniilem Medveděvem.
Profily hráčů
Zverev Alexander
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka nastoupí v pondělí proti Alexanderovi Zverevovi (© REUTERS/Jaimi Joy)

"Myslím, že už jsem ve fázi turnaje, kdy si soupeře nemůžeme vybírat. Je to otázka losu. Když to srovnám například s minulým rokem na US Open, kde mě ve čtvrtém kole čekal Adrian Mannarino, tak Saša bude určitě těžší oříšek. Pokud ale chci jít co nejdál, musím porazit každého," řekl Lehečka.

S nasazenou dvojkou Zverevem se o jedenáct příček níže postavený Lehečka utká potřetí. Zatím s ním má bilanci 1:1. Porazil ho před třemi lety na United Cupu, poté na něj nestačil na turnaji v Dubaji.

"Připravím se na ten zápas co nejlépe. Všichni dobře víme, že zdejší podmínky jsou jiné než v Paříži (na Roland Garros), takže jeho hra zde nebude tak dominantní. Na druhou stranu bude asi uvolněnější, protože mu spadl kámen ze srdce, když už získal první grandslamový titul. Určitě to bude zajímavý zápas a půjdu do něj naplno," uvedl Lehečka.

Zatímco na zbývajících třech grandslamech byl Zverev vždy alespoň ve finále, ve Wimbledonu ještě nikdy nepřekročil osmifinálovou fázi. Mezi osm nejlepších se pokusí dostat na čtvrtý pokus. Lehečka jeho zranitelnost na trávě nechce příliš zveličovat.

"Takhle se na to nedívám. Kdybych před každým zápasem kalkuloval, kde mám největší šanci, nikam by to nevedlo. Vím, že tak jako tak budu muset předvést svůj nejlepší tenis a stoprocentní maximum. Tráva mé hře sedí a považuji ji za svůj silný povrch. Saša je ale grandslamový šampion a světová trojka. Moc dobře ví, jak na trávě hrát, takže nás čeká nesmírně těžký souboj," uvedl Lehečka.

Lehečka si poradil i s Munarem

Věří, že by si mohl zahrát i na centrálním dvorci. "Bylo by to pěkné. Centrální kurt je jedním z těch velkých stadionů, kde jsem si ještě nezahrál a moc rád bych to napravil. Zápasy v této fázi turnaje jsou velmi sledované, takže by si to centr zasloužilo. Pro mě to bude zápas jako každý jiný," řekl Lehečka.

Také svěřenec trenéra Michala Navrátila se pokusí probojovat ve Wimbledonu do premiérového čtvrtfinále. Před třemi lety musel souboj s Medveděvem vzdát kvůli zdravotním potížím.

"Určitě jsem od té doby už trochu jiný hráč. Mám víc zkušeností, což je dané časem stráveným na okruhu a počtem odehraných zápasů," uvedl Lehečka. "Tehdy mě to samozřejmě hrozně mrzelo. Měl jsem velkou infekci v noze, hrál jsem pod injekcemi a antibiotiky. Bohužel jsem se pak už nemohl ani hnout, takže to pro mě byla především velká lekce. Letos chci ukázat, že zdraví drží. Udělám maximum pro to, aby to tak zůstalo nejen na tomto turnaji, ale co nejdéle do konce sezony i v dalších letech," doplnila česká mužská jednička.

Ondřej Jirásek, ČTK
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Komentáře

10
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chlebavevaju
05.07.2026 15:06
Vidím to na paraořech.
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Patik
05.07.2026 14:49
Som myslel že Nole hra dnes so Safiulinom a zapnem zápas a tam Jude Law prehral svoj servis.
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pantera1
05.07.2026 14:53
Je tam trochu podoba i s těma koutama na čele, ale JUDr je o fous hezčí. Doufám, že Dr. Nole zvládne Srdečné pozdravy z Ruska prorazit .
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Patik
05.07.2026 14:57
Snáď mu nebude toľko svietiť pri podaní slnko do očú..
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pantera1
05.07.2026 15:01
No myslím, že se starý pán na výhru nadře, Šamšulín nemá co ztratit, pojede na plno.
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Pe3k_
05.07.2026 15:05
Djokovic může dnes i skončit no a další zápas proti (doufám) Felixovi bude pro něj konečná stanice.
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Patik
05.07.2026 15:16
Ale prosím ťa..Safiulin urobil v prvom sete jedinu unforced chybu tuším..to je klasicky výkon premotivovaneho kvalifikanta ďalšie tri sety bude robiť komparz..a FAA môže podávať Djokovicovi maximálne tak pitie a uteráky ako to robil pri celej Big3 celú kariéru
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pantera1
05.07.2026 14:10
Správně, jako Bond vyřadit všechny protivníky a schrábnout trofej. Ale bude to fest těžký úkol. Budeš muset hodně zabrat.
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frenkie57
05.07.2026 15:01
Potřeboval by nějaké vychytávky od pana Q.
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pantera1
05.07.2026 15:04
Speciálně upravenou raketu na míru . Přepínám z holek na Noldu, jak Fantoci oni to umí perfektně naplánovat ty zápasy, to se musí nechat .
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