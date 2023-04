Lehečka v Banja Luce postoupil přes Monfilse. Djokovič otočil zápas s Van Asschem

Jiří Lehečka na loňském Next Gen ATP Finals v Miláně našel svou optimální hru i sebevědomí a nyní vše prodává v nové sezoně. Formu si přenesl i na antuku, na které vyhrál tři ze čtyř zápasů.



Po osmifinále na Masters 1000 v Monte Carlu úspěšně vstoupil do menšího turnaje ATP 250 v Banja Luce, kde plní roli nasazené šestky. 21letý Čech, jenž se v pondělí posunul ve světovém žebříčku na 36. místo a znovu vylepšil své maximum, si poradil s o 15 let starší bývalou světovou šestkou Gaëlem Monfilsem.



Francouzský veterán, který na svém posledním turnaji v Miami vzdal kvůli bolestem pravého zápěstí, se minulý měsíc vrátil na kurty po sedm měsíců dlouhé pauze zaviněné zraněním paty a cestu k vítězství nenašel ani na čtvrtý pokus.



Lehečka měl celý duel i díky brejku z úvodní hry pod kontrolou a v závěru si mohl dovolit i jedno malé zaváhání. když za stavu 6-4 a 5-2 podával na vítězství, udělal několik chyb a o servis čistou hrou poprvé přišel. Velká komplikace to ale nebyla, hned vzápětí duel uzavřel při podání soupeře.



"Je to sladké vítězství. Zahrát si s ním na tomto nádherném centru kurtu je privilegium a jsem šťastný, že jsem postoupil dál. Gaëlovi přeju při jeho návratu jen to nejlepší," řekl v pozápasovém rozhovoru Lehečka, který si na zápas s francouzským šoumenem musel kvůli dešti počkat o den déle.



Úvodní zápas Lehečka vyhrál na sedmém z osmi letošních turnajů ATP. Ve druhém kole, které na předchozích dvou akcích zvládl, ho čeká Radu Albot. Se zkušeným Moldavanem má vyrovnanou bilanci 1-1, loni ho smetl na antukovém challengeru v rakouském Mauthausenu.





Novak Djokovič v březnu musel vynechat turnaje Masters 1000 v USA a do antukového jara vstupuje třetí rok po sobě bez zápasového rytmu. A opět se to ukazuje jako problém. V Monte Carlu znovu nevyhrál víc jak jeden zápas a navíc ho po nešťastném úderu raketou bolí loket.



V optimální formě se neprezentoval ani dnes ve svém úvodním vystoupení v Banja Luce, kam se turnaj ATP 250 přestěhoval z jeho rodného Bělehradu. 18letého Francouze Lucu Van Assche zdolal až po obratu a více než dvou a půl hodinách boje 6-7 6-3 6-2.



Vítěz předloňské juniorky na Roland Garros Van Assche si v prvním kole vyšlápl na Stana Wawrinku a nebojácně nastoupil i proti světové jedničce a majiteli 22 grandslamových titulů Djokovičovi, proti kterému absolvoval premiérový zápas proti hráči Top 10.



Djokovič v prvním setu smazal manko brejku, ale za stavu 6-5 nevyužil tři setboly a dějství v tie-breaku ztratil. Ovšem senzaci nedopustil. Byť v úvodu rozhodující sady podruhé v zápase přišel o podání, získal 6 ze 7 následujících her a roli favorita proti nejmladšímu členovi v Top 100 potvrdil.



"Nebylo to snadné. Upřímně, tenhle kurt je pravděpodobně nejpomalejší, na kterém jsem kdy hrál. Stejně tak podmínky byly nejpomalejší. Nemohl jsem zakončit žádný míček," hodnotil 35letý Djokovič.



"Set a půl mi trvalo, než jsem se dostal do rytmu. Každopádně jsem spokojený s tím, jak jsem zápas dohrál. Vždycky můžu hrát lépe, ale výhra je výhra," dodal 35letý Srb, který vylepšil svou letošní bilanci na 17-2. Ve čtvrtfinále se utká s krajanem Dušanem Lajovičem, nebo dalším Francouzem Grégoirem Barrérem.



Pokud vítěz 93 trofejí z akcí ATP Djokovič postoupí v Bosně a Hercegovině do finále, zaznamená jako teprve pátý tenista v historii 1050 vítězství. Dosud této mety dosáhli jen Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251), Rafael Nadal (1068) a Ivan Lendl (1068).







Alex Molčan na antuce v Banja Luce udolal po zlikvidování tří mečbolů a třech hodinách boje 7-6 4-6 7-5 Australana Alexeie Popyrina a poprvé od loňského července postoupil do čtvrtfinále turnaje ATP.



V něm na slovenského tenistu čeká Srb Laslo Djere (h2h 1-1), který po více než tříhodinové 'balkánské' bitvě udolal 6-4 6-7 6-4 Bornu Čoriče. Chorvatský tenista se od loňského triumfu na Masters 1000 v Cincinnati trápí, dnes dokonce utrpěl již pátou porážku v řadě.