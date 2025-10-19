Lehečkovi nepomohlo ani odvrácení mečbolů. V Bruselu prohrál finálovou bitvu a třetí titul nezíská
Lehečka – Auger-Aliassime 6:7, 7:6, 2:6
Lehečka v páté hře první sady se český tenista dostal k prvním brejkbolům, celkem tři šance ale nevyužil a k dalším už se nedostal. Podání si držel suverénně a dotáhl sadu do tie-breaku. V něm Lehečkovi nevyšel začátek, Augeru-Aliassimemu pomohl dvěma chybami a zpátky do hry už se nedostal. Prohrála pět bodů v řadě a ve zkrácené hře se zmohl jen na dva body.
Druhá sada opět nabídla přehlídku uhájených servisů. Kanaďan trefoval první servis ve více než 90 % případů a Lehečkovi nic nepovolil. V desáté hře se český hráč dostal se štěstím po trefené pásce na stav 30:30 a následně na shodu, k brejkbolu ale zároveň setbolu se nepropracoval. Následně musel na shodu i při vlastním podání, ale tie-break si zajistil.
Ve zkrácené hře se mu ale znovu nepovedl začátek, když ztratil úvodní tři body. Povedlo se mu sice snížit na 2:3, ale při podání Kanaďana se mu dlouho nedařilo uspět. V závěru ale zabojoval, odvrátil dva mečboly, získal čtyři míče v řadě a stav zápasu srovnal.
Vyhraného setu ale Lehečka nevyužil. Ztratil servis ve čtvrté hře třetí sady a byl prvním hráčem, který v zápase přišel o podání. Naštvaný český hráč podruhé zaváhal za stavu 2:5 a bitva pro něj po dvou hodinách a 37 minutách skončila porážkou. Stejně jako loni tedy v belgické hale neuspěl a prohrál čtvrté z šesti odehraných finále.
Cestou do finále Lehečka nejdříve potvrdil roli favorita proti domácí naději, ve čtvrtfinále po nepovedeném tie-breaku jasně přehrával Benjamina Bonziho, než mu soupeř za stavu 4:1 ve třetím setu utkání skrečoval. V posledním zápase předvedl český tenista takřka bezchybný výkon proti servismanovi Giovanni Mpetshimu Perricardovi.
Český tenista zažívá zaručeně svoji nejpovedenější sezonu a finále si v ní už zahrál potřetí. To první proměnil v titul hned v úvodu roku v australském Brisbane. Druhé sehrál na travnaté pětistovce v Queen's Clubu, kde podlehl Carlosu Alcarazovi. V Bruselu však stejně jako loni v Antverpách neuspěl a dále čeká na premiérovou trofej mimo australské betony, premiérový triumf totiž vybojoval loni v Adelaide.
S Augerem-Aliassimem se v minulosti utkal dvakrát. Před dvěma lety na oblíbeném Australian Open Kanaďana přetlačil ve čtyřech setech a postoupil do premiérového čtvrtfinále na grandslamu. Loni v semifinále na tisícovce v Madridu zastavilo Lehečku zranění zad, které ho následně vyřadilo na více než tři měsíce. Kanaďan potvrdil, že se mu v halových podmínkách nesmírně daří, získal celkově osmý a letos už třetí titul.
Výsledky turnaje ATP 250 v Bruselu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Ale aspoň zemřel při tom, co měl rád.
Je ale dobře, že Jirka obhájil všechny body a může dál směle pomýšlet na průnik do top10 v příští sezóně. Za mně dobrý turnaj, Jirko.
Přitom Felix se mu snažil pomoci, kolapsem v TB 2. setu jej pustil do zápasu, ale Jirka místo aby využil psychické výhody, tak ve 3. setu úplně odpadl. Mentalita Šalkové.
On svůj stín snad nikdy nepřekročí.
Ono jde prohrát po proměnění mečbolu. Velmi zajímavé. Tady se to hemží geniálními myšlenkami již delší dobu.
https://youtu.be/A9RMr9KuVZo?si=qBlUFEwnvCxcn2HJ