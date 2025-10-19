Lehečkovi nepomohlo ani odvrácení mečbolů. V Bruselu prohrál finálovou bitvu a třetí titul nezíská

DNES, 16:20
Aktuality 83
ATP BRUSEL - Jiří Lehečka (23) na dvěstěpadesátce v Bruselu třetího kariérní titul nezískal. Stejně jako minulý rok v belgické hale neuspěl, tentokrát prohrál po obrovské bitvě 6:7, 7:6, 2:6 s turnajovou dvojkou Kanaďanem Félixem Augerem-Aliassimem (25). V tie-breaku druhé sady sice odvrátil dva mečboly a stav srovnal. V rozhodujícím dějství ale dvakrát přišel pro podání a ve čtvrtém z šesti odehraných finále neuspěl.
Profily hráčů
Auger Aliassime Felix
Lehečka Jiří
Jiří Lehečka hraje znovu po roce finále v belgické hale (@ Belga / ddp USA / Profimedia)

Lehečka – Auger-Aliassime 6:7, 7:6, 2:6

Lehečka v páté hře první sady se český tenista dostal k prvním brejkbolům, celkem tři šance ale nevyužil a k dalším už se nedostal. Podání si držel suverénně a dotáhl sadu do tie-breaku. V něm Lehečkovi nevyšel začátek, Augeru-Aliassimemu pomohl dvěma chybami a zpátky do hry už se nedostal. Prohrála pět bodů v řadě a ve zkrácené hře se zmohl jen na dva body.

Druhá sada opět nabídla přehlídku uhájených servisů. Kanaďan trefoval první servis ve více než 90 % případů a Lehečkovi nic nepovolil. V desáté hře se český hráč dostal se štěstím po trefené pásce na stav 30:30 a následně na shodu, k brejkbolu ale zároveň setbolu se nepropracoval. Následně musel na shodu i při vlastním podání, ale tie-break si zajistil.

Ve zkrácené hře se mu ale znovu nepovedl začátek, když ztratil úvodní tři body. Povedlo se mu sice snížit na 2:3, ale při podání Kanaďana se mu dlouho nedařilo uspět. V závěru ale zabojoval, odvrátil dva mečboly, získal čtyři míče v řadě a stav zápasu srovnal.

Vyhraného setu ale Lehečka nevyužil. Ztratil servis ve čtvrté hře třetí sady a byl prvním hráčem, který v zápase přišel o podání. Naštvaný český hráč podruhé zaváhal za stavu 2:5 a bitva pro něj po dvou hodinách a 37 minutách skončila porážkou. Stejně jako loni tedy v belgické hale neuspěl a prohrál čtvrté z šesti odehraných finále.

Cestou do finále Lehečka nejdříve potvrdil roli favorita proti domácí naději, ve čtvrtfinále po nepovedeném tie-breaku jasně přehrával Benjamina Bonziho, než mu soupeř za stavu 4:1 ve třetím setu utkání skrečoval. V posledním zápase předvedl český tenista takřka bezchybný výkon proti servismanovi Giovanni Mpetshimu Perricardovi.

Český tenista zažívá zaručeně svoji nejpovedenější sezonu a finále si v ní už zahrál potřetí. To první proměnil v titul hned v úvodu roku v australském Brisbane. Druhé sehrál na travnaté pětistovce v Queen's Clubu, kde podlehl Carlosu Alcarazovi. V Bruselu však stejně jako loni v Antverpách neuspěl a dále čeká na premiérovou trofej mimo australské betony, premiérový triumf totiž vybojoval loni v Adelaide.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

S Augerem-Aliassimem se v minulosti utkal dvakrát. Před dvěma lety na oblíbeném Australian Open Kanaďana přetlačil ve čtyřech setech a postoupil do premiérového čtvrtfinále na grandslamu. Loni v semifinále na tisícovce v Madridu zastavilo Lehečku zranění zad, které ho následně vyřadilo na více než tři měsíce. Kanaďan potvrdil, že se mu v halových podmínkách nesmírně daří, získal celkově osmý a letos už třetí titul.

Výsledky turnaje ATP 250 v Bruselu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

83
Přidat komentář
Kandinsky1
19.10.2025 19:31
com RIP
Ale aspoň zemřel při tom, co měl rád.
Reagovat
com
19.10.2025 19:34
za chvili tu budou češi v akci na zitra, zas bude tipovačka
Reagovat
baba
19.10.2025 19:29
Tak tato neděle nedopadla vůbec dobře.Mela bych být nadšená z toho, že máme vůbec šanci mít naše ve finále,ale pak všechny tři prohrát je docela pešek.Come,ty máš z ákaz takto predikovat, naše jsi normálně zaklel !!!
Reagovat
hanz
19.10.2025 19:31
Comča se učí, nerušte ho, paní babo.
Reagovat
The_Punisher
19.10.2025 19:32
Tommruje
Reagovat
com
19.10.2025 19:32
ja tommrovat neumim, ja jen dobre tipuju smile
Reagovat
Amadeus1
19.10.2025 19:41
Zaklel? To se nemusí ani predikovat, to každej dopředu tuší, jak to dopadne. Labilní česká tenisová škola. Před 14 dny nám to názorně ukázala Nosková, dneska se dotáhli další. Je to smutné, ale nic s tím neuděláme.
Reagovat
Mantra
19.10.2025 19:47
Jedinej s mentalitou vítěze a velkou hubou se do finalka neumí dostat
Reagovat
Amadeus1
19.10.2025 19:48
Treba si to schovává na AO, kde započne svoji spanilou jízdu za 10 GS.
Reagovat
Mantra
19.10.2025 19:49
Jj
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 19:23
No je to zklamání, ale nedá se nic dělat, vyhrál lepší hráč na podání a to byl určitě Felix.
Je ale dobře, že Jirka obhájil všechny body a může dál směle pomýšlet na průnik do top10 v příští sezóně. Za mně dobrý turnaj, Jirko.
Reagovat
hanz
19.10.2025 19:26
Turnaje, který dopadnou finálovou porážkou jsou horší, než končit v semíčku...
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 19:38
Pocitově ano, frustrace z porážky je o něco menší. Ovšem tady šlo i o to obhájit body a to se Jirkovi povedlo.
Reagovat
Dobry-den
19.10.2025 19:23
Jirka narazil na prvního trochu kvalitního hráče a dopadlo to jako obvykle.
Přitom Felix se mu snažil pomoci, kolapsem v TB 2. setu jej pustil do zápasu, ale Jirka místo aby využil psychické výhody, tak ve 3. setu úplně odpadl. Mentalita Šalkové.
On svůj stín snad nikdy nepřekročí.
Reagovat
hanz
19.10.2025 19:25
Naprostý souhlas... Šalková je další jistota kolapsu, ta holka snad nikdy nevyhrála bez stresu...
Reagovat
Amadeus1
19.10.2025 19:25
Ta už teď je v žebříčku výš, než na co tenisově má.
Reagovat
HolyMotors
19.10.2025 19:20
Tak a je to. Ani to nebolelo. Felix mi přišel většinu zápasu lepší a vyhrál zaslouženě.
Reagovat
Amadeus1
19.10.2025 19:18
Kanada si nás namazala na chleba, bohužel imigrantský pokrok nezastavíš. Nejsou to poháry, ale za to máme další slavné české porážky.
Reagovat
Mantra
19.10.2025 19:18
Rozdíl jasnej. Autor dva sety údržba a pak zapnul. HEHE neměl co zapínat
Reagovat
Mantra
19.10.2025 19:20
Auger. Telefon je nějaké chytrej
Reagovat
com
19.10.2025 19:17
Tak sem to prece jen trefil - čtyři prohry ze čtyř smile Mel sem dat i Salkovou a mohlo bejt 5 z peti smilesmile
Reagovat
Mantra
19.10.2025 19:19
1 naše dnes vyhrála
Reagovat
Amadeus1
19.10.2025 19:20
1 nase v polských barvách ne? Kolaborantka!
Reagovat
Mantra
19.10.2025 19:20
Štruplová
Reagovat
Mantra
19.10.2025 19:21
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 19:20
Ano, Štruplová.
Reagovat
The_Punisher
19.10.2025 19:15
Dneska s Terkou přes kopírak:( tak blízko...
Reagovat
Pavol
19.10.2025 19:12
Jirko výborne. Dík, Ja som to stihol.
Reagovat
baba
19.10.2025 19:06
A je vymalováno,tohle už Jirka nedá, škoda,snad někdy jindy
Reagovat
Amadeus1
19.10.2025 19:07
Třeba příští rok v Prostějově, to je takový oblíbený český stánek, tam by to mohlo klapnout.
Reagovat
HolyMotors
19.10.2025 19:03
No tedy Jiří. Tak pracně ses škrabal zpátky, abys to takhle odevzdal.
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 19:03
Hmm, ztráta podání a to bude asi konečná.
Reagovat
hanz
19.10.2025 19:02
Lehundino klasické vykapání... jak příznačné pro česká finále... další zpackané...
Reagovat
Amadeus1
19.10.2025 19:02
A je hotovo. Můžete se rozejít.
Reagovat
HAJ
19.10.2025 19:03
Asi bohužel.
Reagovat
HolyMotors
19.10.2025 18:45
Dobře Jirka hlavně za toho stavu 2:5 to zvládnul fatasticky, dostal FAA pod tlak a ten zase jednou ukázal svoji hlavu.
Reagovat
Liverpool22
19.10.2025 18:46
Reagovat
HAJ
19.10.2025 18:45
Tak to jsem nečekal. 2. TB odvráceny 2 MB. Jirko bojuj. Je to paradox v prvním měl Jirka 3 BB a potom prohrál v TB, ve druhém Roger 2 BB a prohrál v TB.
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.10.2025 18:45
Měl taky tři
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 18:44
Dobře Ožér vykapal na MB, kdežto Jirka nervy ze železa. Drama na podání a příjmu bude pokračovat. Nebylo by lepší celý set přeskočit a zahrát si superTB?
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.10.2025 18:43
Typicoooo (sorry, ale to se jinak nedá) Wow, ani nedýchám
Reagovat
com
19.10.2025 18:44
dychani z ust do ust smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.10.2025 18:45
Ne, děkuju
Reagovat
pantera1
19.10.2025 18:46
Budeme se křísit navzájem, taky lítají kosočtvece na všechny strany
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.10.2025 18:47
Fuuuu, no... Jsou to nervy ;-)
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 18:47
A zrovna od slušňáka Mata, což?
Reagovat
pantera1
19.10.2025 18:50
Si u mě šplhl, že dal průchod emocím na plno .
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.10.2025 18:50
To fakt nešlo jinak
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 18:57
Však se neomlouvej, to je v cajku, jsme lidi.
Reagovat
Trojchyba_Mat
19.10.2025 18:58
Reagovat
Liverpool22
19.10.2025 18:45
smile smile smile smile smile
Reagovat
Mantra
19.10.2025 18:45
Máš užívat tritico. A budeš v cajku
Reagovat
Mantra
19.10.2025 18:42
Hodně překvapilo
Reagovat
baba
19.10.2025 18:37
Bože,on není schopen solidně zreturnovat,takto se vyhrát nedá
Reagovat
Mantra
19.10.2025 18:35
Hehe
Reagovat
baba
19.10.2025 18:33
Dnes Lehy nehraje dobře, těch laciných chyb je zatím hodně
Reagovat
Mantra
19.10.2025 18:22
Nic nebude. Prohraje oba tb. Statistika
Reagovat
Mantra
19.10.2025 18:25
Ha. Ani to nebude možná
Reagovat
Preview.lover
19.10.2025 18:16
Už bychom měli připravit comovi kýbl \_/
Reagovat
com
19.10.2025 18:37
aaaa novej smajlicek Hned vyzkousim

\_/
Reagovat
Mantra
19.10.2025 18:41

\_/
Reagovat
Mantra
19.10.2025 18:41
Jen si zde odložím svoje boa
Reagovat
com
19.10.2025 18:42
bleješ vedle, chce to trošku doleva

\_/
Reagovat
com
19.10.2025 18:42
taky mi to nejde smile
Reagovat
Mantra
19.10.2025 18:43
Reagovat
Mantra
19.10.2025 18:44

.\_/.
Reagovat
com
19.10.2025 18:47


a nebo proste tech kyblu vic

\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/\_/
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 17:53
Jirka nám trošku brnká na nervy.
Reagovat
pantera1
19.10.2025 18:45
Trošku na kolaps, ale je pašák jde se do třetího Toho Ožéra nemůžu vystát zploštělýho ksichta .
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 17:42
Jak včera Jirkovi TB šly, tak dneska tedy bída. Uvidíme, jestli se pochlapí ve druhém setu. Jinak je to docela nuda utkání, tenisu minimum, hlavně jenom podání, podání a zase jenom podání.
Reagovat
HAJ
19.10.2025 18:02
Na tomto povrchu je to opravdu nuda. Dneska má proti sobě soupeře s neméně dobrým servisem a mnohem kvalitnějšího ve výměnách. Bude to mít hodně, hodně těžké.
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 18:09
Jirka drží podání horko těžko, kdežto Ožér celkem s lehkostí. No nevím, moc to nevidím.
Reagovat
HAJ
19.10.2025 18:16
Roger má šílené procento 1. podání říkala komentátorka 94% do kurtu.
Reagovat
RFanousek
19.10.2025 18:27
Roger hraje?
Reagovat
Amadeus1
19.10.2025 17:38
Tak ne jen labilní české tenistky, ale i labilní čeští tenisté.
Reagovat
com
19.10.2025 17:38
V celym setu nevyuzije 3 brejky, aby nasledne pokonil tajbrejk.. Ale zvracet nebudem smile Dostat se do finale, to je samozrejme velkej uspech, kterej zaslouzi palec hore i kdyz z toho titul nebude.. Poucil sem se u Valentove smile
Reagovat
Pavol
19.10.2025 17:11
Daj aspoň prvý set. Potom to vyberiem.
Reagovat
com
19.10.2025 17:41
nic nebude, nebudeš mit ani zmrzku
Reagovat
Pavol
19.10.2025 17:48
Jirko zaber. Ty na to máš. Žiadne opúšťačky. On to dá. Musí
Reagovat
Robroy
19.10.2025 17:01
S Augerem-Aliassimem se v minulosti utkal dvakrát a ani jednou neprohrál po proměnění mečbolu.
Ono jde prohrát po proměnění mečbolu. Velmi zajímavé. Tady se to hemží geniálními myšlenkami již delší dobu.
Reagovat
frenkie57
19.10.2025 17:21
Jo, to je dobrej joke.
Reagovat
Mantra
19.10.2025 16:36
Obávám se že speciálka na halu neporazí
Reagovat
pantera1
19.10.2025 16:33
Jirko držím palce, ať ten třetí titul klapne.

https://youtu.be/A9RMr9KuVZo?si=qBlUFEwnvCxcn2HJ
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist