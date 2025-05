Lehký problém v prvním setu, pak jízda. Sinner v Římě znovu slaví

ATP MASTERS ŘÍM – Pomalý start po nucené pauze? Nic pro Jannika Sinnera (23). Italský tenista si i ve třetím kole domácího Masters v Římě bez větších problémů poradil s nizozemským soupeřem Jesperem de Jongem (24) ve dvou setech 6:4, 6:2. Dalším soupeřem úřadující světové jedničky bude Argentinec Francisco Cerúndolo.

Sinner – De Jong 6:4, 6:2

V prvním kole dovolil Jannik Sinner svému soupeři, Argentinci Marianu Navonemu, sedm her, když zvítězil 6:3, 6:4. S přehnanými ambicemi nešel do souboje se světovou jedničkou ani Jesper de Jong – i když důvod k sebevědomí bezesporu měl, když ve druhém kole deklasoval letos ve výborné formě hrajícího Alejandra Davidoviche Fokinu 6:0, 6:2.



Duel s domácí superstar však nabídl trochu jinou podívanou. Sinner nechal svého soupeře v úvodní sadě držet krok jen do stavu 1:1, pak mu dvakrát za sebou vzal podání a šel do vedení 4:1. Zdálo se, že v úvodní sadě už nic dalšího k řešení nebude. Omyl.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rodák z Haarlemu schladil rozdováděné domácí fanoušky skvěle odehranými následujícími gamy, ve kterých si vzal oba ztracené servisy zpět a velmi rychle srovnal na 4:4. Tím však velký nizozemský návrat do zápasu skončil. Sinner reagoval dalším prolomeným podáním, následně sám nezaváhal a sadu za 51 minut dovedl k výhře 6:4.

I ve druhém setu se Sinner dostal do vedení 3:1, tentokrát už žádné povstání outsidera nedovolil. Nizozemský tenista se ve druhém setu nedostal k jediné brejkové možnosti, za stavu 4:2 podruhé v sadě prohrál servis a italská ikona zápas zakončila stylově – čistou hrou.

Sinner tak zvítězil za hodinu a 30 minut 6:4, 6:2 a v dalším kole ho čeká pořádná prověrka. Do cesty se mu totiž postaví antukový specialista Francisco Cerúndolo.

"Byl to úplně jiný zápas než ten první. Podmínky byly jiné. Začal jsem dobře, ale pak jsem měl výpadek a on začal hrát velmi dobře. Snažil jsem se opět zkoncentrovat, naštěstí jsem ho za stavu 4:4 opět brejknul. To mi dodalo potřebnou sebedůvěru," zhodnotil zápas vítěz.

Sinner s De Jongem prohrál na vítězné míče 13:14, úspěšnější byl však v počtu nevynucených chyb, kterých udělal 14 oproti soupeřovým 18. Především se mu však dařilo na vlastním podání – po něm získal 65 % výměn, zatímco jeho soupeř uspěl jen ve 45 % případů.



Sinner se mohl pochlubit vysokou úspěšností při využívání brejkbolů, když proměnil pět ze sedmi, zatímco Nizozemec využil dvě ze čtyř příležitostí.

