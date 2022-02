Letos stále neporažený Nadal porazil Medveděva i v Acapulcu. O titul se utká s Norriem

Rafael Nadal se na začátku roku vrátil na kurty po bezmála půlroční pauze zaviněné zraněním nohy, které ho prý málem zpátky na kurty nepustilo. Přípravu na sezonu mu navíc zkomplikovala nemoc Covid-19.



Přesto teď 35letý Španěl zaznamenává svůj nejlepší vstup do sezony. Letos vyhrál všech 14 zápasů a překonává vítěznou sérii ze začátku roku 2014, kdy našel přemožitele ve 12. zápasu sezony.



Po lednových triumfech v Melbourne na turnaji ATP 250 a na Australian Open, na kterém získal rekordní 21. grandslamový titul, se mu daří i na podniku ATP 500 v Acapulcu. V Mexiku ve čtyřech zápasech neztratil ani set.



Zatímco v prvních třech kolech Nadal potvrdil roli favorita proti Američanům Denisi Kudlovi, Stefanu Kozlovovi a Tommymu Paulovi, v semifinále úspěšně čelil i nejvýše nasazenému Daniilu Medveděvovi. Ruského soka, který o den dříve získal jistotu posunu na post světové jedničky, přehrál 6-3 6-3.



Nadal s Medveděvem se střetli necelý měsíc po bitvě ve finále Australian Open, na kterém Španěl otočil vývoj z 0-2 na sety. Tentokrát zvítězil bez většího dramatu, když i díky odvrácení všech jedenácti brejkbolů proti o devět let mladšímu soupeři neztratil ani jednou servis.



První sadu rozhodl jeho jediný úspěšný brejk, ve druhé sebral Medveděvovi podání v první a poslední hře. Mezitím Nadal dvakrát v maratonských gamech uhájil servis s vypětím všech sil a odvrátil v nich dohromady jedenáct brejkbolů, jinak ale žádným dalším za celý zápas nečelil.







"Daniil hrál ve druhém setu opravdu agresivně, hrál dropy, vítězné údery... Bylo to velmi těžké a měl jsem trochu štěstí, že jsem ten set vyhrál, protože on měl spoustu šancí. Je skvělé vyhrát nad světovou jedničkou a fajn být ve finále," komentoval Nadal pátou výhru v šestém vzájemném střetnutí.



O celkově 91. titul si Nadal, vítěz turnaje z let 2005, 2013 a 2020 (první dvě trofeje získal ještě na antuce), zahraje s Cameronem Norriem. S britským tenistou loni odehrál tři vzájemné zápasy a vyhrál v nich všech osm setů.



26letý Norrie se po nepovedeném vstupu do sezony dostal na vítěznou vlnu, neboť během posledních deseti dnů vyhrál už osm zápasů. Po triumfu v Delray Beach ještě nenašel přemožitele ani v Acapulcu, kde si v semifinále poradil i se světovou čtyřkou Stefanosem Tsitsipasem. Řeckého finalistu loňského ročníku porazil 6-4 6-4.





• ATP 500 ACAPULCO •

Mexiko, tv. povrch, 1.678.065 dolarů

páteční výsledky (25. 02. 2022) • Dvouhra - semifinále • Nadal (4-Šp.) - Medveděv (1-Rus.) 6-3 6-3 Norrie (6-Brit.) - Tsitsipas (3-Řec.) 6-4 6-4