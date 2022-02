Lonští finalisté končí v prvním kole. V Dubaji dohráli obhájce titulu Karacev i Harris

poAslan Karacev loni v Dubaji získal první titul a hned z podniku ATP 500. Během sezony se ve světovém žebříčku vyšplhal až do Top 15 a skvěle začal i rok 2020.



Po triumfu v Sydney, svém třetím na okruhu ATP, a sérii šesti výher se však dostal do útlumu. Z šesti zápasů v roli papírového favorita vyhrál jediný a tři ze čtyř posledních akcí pro něj skončily hned po úvodním vystoupení.



28letý Rus neuspěl ani v Dubaji, kde se dnes poprvé v kariéře představil v roli obhájce titulu. S Američanem Mackenziem McDonaldem, kterého před měsícem přehrál na Australian Open, prohrál 5-7 3-6. V zápase dokázal využít pouze jeden z osmi brejkbolů.



Téměř současně s Karacevem nezvládl svůj první zápas také Lloyd Harris., který si loni ve Spojených arabských emirátech připsal první skalp hráče Top 10 (Dominica Thiema) a z kvalifikace postoupil do svého druhého a největšího finále.



Jenže letos se 24letmu Jihoafričanovi, čtvrtfinalistovi loňského US Open, nedaří. Od začátku roku odehrál pět zápasů a přestože ani jednou nečelil žebříčkově lépe postavenému soupeři, a vyhrát ještě nedokázal. V Dubaji 35. hráč světa podlehl 3-6 3-6 slovenskému náhradníkovi Alexi Molčanovi.



24letý Molčan, který se do hlavní soutěže dostal až jako lucky loser po odhlášení nemocného Botice Van de Zandschulpa, tak na čtvrtém z pěti letošních turnajů ATP postoupil minimálně do druhého kola.



O třetí a dosud největší čtvrtfinále si aktuálně nejlepší slovenský tenista Molčan (69. v ATP) zahraje se světovou jedenáctkou Hubertem Hurkaczem. Polský tenista si poradil snadno 6-3 6-1 s Kazachem Alexandrem Bublikem a oplatil mu předloňské vyřazení ze stejné fáze turnaje.



Svého soupeře pro druhé kolo už zná Novak Djokovič. Pětinásobný šampion, který už včera odstartoval výhrou nad Italem Lorenzem Musettim a bojuje o udržení postu světové jedničky, se utká s Karenem Chačanovem (h2h 6-1). Ruský tenista udolal 6-3 6-7 7-5 Australana Alexe de Minaura.



Nikoloz Basilašvili pokračuje v nevyrovnaných výkonech. Nejlepší gruzínský tenista hrál v sobotu finále v Dauhá, ale na "pětistovce" v Dubaji skončil hned v úvodním kole po porážce 2-6 3-6 s lucky loserem Alexejem Popyrinem. Australan se o čtvrtfinále popere s kvalifikantem Ričardasem Berankisem.



Sinner utekl ze tří mečbolů

Šampion z roku 2017 Andy Murray ve druhém kole vyzve světovou desítku Jannika Sinnera (h2h 1-0). Italský tenista v prvním zápase od porážky ve čtvrtfinále Australian Open zdolal po odvrácení tří mečbolů 4-6 7-6 6-3 Španěla Alejandra Davidoviche.



20letý Sinner byl bylízko vyřazení v tie-breaku druhého setu, v němž prohrával 3-6. Všechny tři kritické výměny ale ustál, získal pět míčků po sobě a třetí set už měl pod kontrolou. Vyhrál v něm 20 z 25 fiftýnů po svém servisu.