Los pro šest Češek: Plíškovou čeká neoblíbená soupeřka, Vondroušová může potkat Noskovou
Plíšková je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou v historii turnaje. V Brisbane kralovala v letech 2017 a 2019-20 a letos v oblíbené destinaci odehraje svůj první zápas na nejvyšším okruhu od US Open 2024. Po vleklých problémech a dvou operacích kotníku se na kurty vrátila v závěru loňské sezony a prohrála na úrovni WTA 125 dva ze tří duelů.
Do prvního kola v Brisbane vyfasovala neoblíbenou protivnici. S Hailey Baptisteovou totiž prohrála obě předchozí střetnutí. Ve třech setech na Američanku nestačila před třemi lety ve Washingtonu ani Guadalajaře. Pokud by tentokrát uspěla, zahrála by si s Martou Kosťukovou.
Soupeřku už zná i Vondroušová. Wimbledonská šampionka bude čelit Magdaleně Frechové, kterou ve všech čtyřech utkáních přehrála. Když si neporazitelnost proti polské naději udrží, zajistí derby s českou žebříčkovou jedničkou Noskovou.
Mezi nasazené se kromě Noskové vešla ještě Muchová a i ona má volný los v prvním kole. V tom následujícím bude plnit roli favoritky proti Else Jacquemotové, nebo domácí Ajle Tomljanovicové.
V hlavní soutěži jsou ještě Marie Bouzková a Tereza Valentová. Úřadující šampionka Livesport Prague Open Bouzková změří síly s Jaqueline Cristianovou a Valentovou čeká bývalá světová jedenáctka Anna Kalinská.
Pořadatelé se mohou pochlubit fantastickým obsazením. V Brisbane se rozhodlo zahájit novou tenisovou sezonu sedm hráček TOP 10 pořadí. Největší favoritkou je obhájkyně titulu a světová jednička Aryna Sabalenková.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře