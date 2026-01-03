Los pro šest Češek: Plíškovou čeká neoblíbená soupeřka, Vondroušová může potkat Noskovou

DNES, 08:03
Celkem šest českých tenistek vstoupí do nové tenisové sezony na velmi silně obsazené pětistovce v Brisbane. Trojnásobná šampionka Karolína Plíšková začne proti neoblíbené soupeřce Hailey Baptisteové, Markéta Vondroušová může ve druhém kole narazit na krajanku Lindu Noskovou a Karolína Muchová má na úvod coby jedna z nasazených volný los.
Karolína Plíšková začne v Brisbane proti neoblíbené soupeřce (© ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Plíšková je se třemi triumfy nejúspěšnější hráčkou v historii turnaje. V Brisbane kralovala v letech 2017 a 2019-20 a letos v oblíbené destinaci odehraje svůj první zápas na nejvyšším okruhu od US Open 2024. Po vleklých problémech a dvou operacích kotníku se na kurty vrátila v závěru loňské sezony a prohrála na úrovni WTA 125 dva ze tří duelů.

Do prvního kola v Brisbane vyfasovala neoblíbenou protivnici. S Hailey Baptisteovou totiž prohrála obě předchozí střetnutí. Ve třech setech na Američanku nestačila před třemi lety ve Washingtonu ani Guadalajaře. Pokud by tentokrát uspěla, zahrála by si s Martou Kosťukovou.

Soupeřku už zná i Vondroušová. Wimbledonská šampionka bude čelit Magdaleně Frechové, kterou ve všech čtyřech utkáních přehrála. Když si neporazitelnost proti polské naději udrží, zajistí derby s českou žebříčkovou jedničkou Noskovou.

Mezi nasazené se kromě Noskové vešla ještě Muchová a i ona má volný los v prvním kole. V tom následujícím bude plnit roli favoritky proti Else Jacquemotové, nebo domácí Ajle Tomljanovicové.

V hlavní soutěži jsou ještě Marie Bouzková a Tereza Valentová. Úřadující šampionka Livesport Prague Open Bouzková změří síly s Jaqueline Cristianovou a Valentovou čeká bývalá světová jedenáctka Anna Kalinská.

Pořadatelé se mohou pochlubit fantastickým obsazením. V Brisbane se rozhodlo zahájit novou tenisovou sezonu sedm hráček TOP 10 pořadí. Největší favoritkou je obhájkyně titulu a světová jednička Aryna Sabalenková.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Serpens
03.01.2026 08:36
Nedává mi moc smysl, proč se všichni za každou cenu cpou do toho Brisbane (jasně, prachy).Ale jak se chcete rozehrát před AO, když téměř okamžitě schytáte soupeřku z TOP10?
