Má Musetti nějakou šanci? Trápící se Alcaraz vstoupí do finále jako jasný favorit

Carlos Alcaraz (21) bude jednoznačným favoritem ve finále letošního ročníku Rolex Monte-Carlo Masters, přestože v Monaku nepředvedl v ani jednom zápase přesvědčivý výkon. Má však mnohem více zkušeností s velkými finálovými duely než Lorenzo Musetti (23), který se probojoval do závěrečného kola na prestižních tisícovkách poprvé v kariéře.

Musetti – Alcaraz | 12:00 SELČ

Lorenzo Musetti už potřetí v tomto týdnu a druhým dnem po sobě ztratil poměrem 1:6 úvodní dějství, naposledy v semifinále se skvěle hrajícím Alexem de Minaurem (1:6, 6:4, 7:6). Stejné manko musel řešit ve druhém kole proti Jiřímu Lehečkovi a také ve čtvrtfinále s trojnásobným šampionem a obhájcem titulu Stefanosem Tsitsipasem.

Pro 23letého Itala však není další náročná třísetová bitva dobrou zprávou. Na probíhajícím turnaji totiž v posledních šesti dnech odehrál už čtyři tříseťáky a mohl by ve svém největším finále v kariéře výrazně postrádat síly, obzvláště s přihlédnutím k tomu, že bude čelit soupeři, který má jednu z nejlepších fyzických kondicí na tour.

Vizitka Lorenza Musettiho. (@ Livesport / Enetpulse)

I kdyby se v nedělním finále nevzepřel papírovým předpokladům, může hodnotit své letošní působení v Monte Carlu velmi pozitivně. Dokráčel totiž do svého prvního finále na akcích větších než ATP 500 a má jistotu posunu na nové žebříčkové maximum, 11. místo. Pokud by překvapivě triumfoval, tak ho čeká debut v TOP 10 pořadí.

Premiérové finále na nejvyšším okruhu absolvoval na antuce v Hamburku v roce 2022 a senzačně v něm skolil v parádní třísetové bitvě právě Alcaraze. Uspěl i v následujícím souboji o titul s Matteem Berrettinim v Neapoli, avšak další tři finále na hlavní tour prohrál.

Musetti – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (finále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (finále)

Bilance: 12:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 6:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:1 (kariérní 10:25)

Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 2:3)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Musetti – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 12:4

Nejlepší výsledek: finále (2025)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Yunchaokete Bu (4:6, 7:5, 6:3), Lehečka (1:6, 7:5, 6:2), Berrettini (6:3, 6:3), (6) Tsitsipas (1:6, 6:3, 6:4), (8) De Minaur (1:6, 6:4, 7:6)

Carlos Alcaraz prošel do finále na Masters v Monte Carlu, přestože nepůsobí přesvědčivě a pravidelně zahazuje velký počet šancí. Například v semifinále s krajanem Alejandrem Davidovichem nevyužil několik setbolů, musel nakonec o úvodní dějství bojovat dalších 30 minut a derby nakonec ovládl celkem těsně 7:6, 6:4. V utkání proměnil jen tři z 19 brejkbolů, ale i tak se jednalo o jeho nejlepší výkon na turnaji.

Letos nemá svou nejlepší formu a potvrzuje to i fakt, že suspendovaného rivala Jannika Sinnera, který v tomto roce zatím odehrál jen jeden turnaj, přeskočil v hodnocení aktuální sezony až nyní postupem do finále v Monte Carlu. Triumf na Masters v Monaku by znamenal návrat na post světové dvojky, na kterém momentálně figuruje Alexander Zverev.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Jednadvacetiletý Španěl předčil letos Sinnera až teď, protože neměl příliš dobré výsledky v úvodních třech měsících na betonech. Sice triumfoval v rotterdamské hale, nicméně každý další turnaj zakončil zklamáním. O to více důležité pro něj bude probíhající antukové jaro. Ačkoli nemá nejlepší možnou formu, může v neděli splnit roli největšího favorita a odjet z Monte Carla s očekávaným titulem.

Ve finálových duelech je velmi těžko k poražení (celková bilance 17:5). Napříč Masters a grandslamy dokonce zvládl devět z 10 finálových soubojů, přičemž v tom jediném prohraném předloni na Masters v Cincinnati měl náskok setu a brejku a také mečbol proti Novakovi Djokovičovi.

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rotterdam (triumf)

Největší úspěchy na antuce: první turnaj

Bilance: 19:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 4:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 4:2 (kariérní 68:33)

Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 5:1)

Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 17:5)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Alcaraz – Rolex Monte-Carlo Masters

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: finále (2025)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, F. Cerúndolo (3:6, 6:0, 6:1), Altmaier (6:3, 6:1), (12) Fils (4:6, 7:5, 6:3), Davidovich (7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: Alcaraz vede 4:1. Španělský supertalent by asi preferoval do finále Alexe de Minaura, nicméně Australan mu alespoň pomohl tím, že svedl s Musettim vyčerpávající bitvu, čímž výrazně snížil šance Itala v souboji o titul. Alcaraz může navázat na sedm let starý triumf krajana Rafaela Nadala, který v tomto dějišti kraloval 11krát. Zároveň by měl ukončit jeden z letošních trendů, jelikož oba předchozí podniky Masters v této sezoně vyhrál žebříčkově níže postavený finalista (Jack Draper v Indian Wells a Jakub Menšík v Miami).

Nedělní program

COURT RAINIER III (od 12:00 SELČ)

1. Musetti (13-It.) - Alcaraz (2-Šp.)

2. Cash/Glasspool (7-Brit.) - Arneodo/Guinard (Monako/Fr.)

