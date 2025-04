Macháč, Menšík, Lehečka. Český mužský tenis zažívá žebříčkový unikát

Ještě před rokem by taková myšlenka vyvolala spíše pobavené úsměvy. Prapor českého tenisu po konci Tomáše Berdycha (39) a Radka Štěpánka (46) držely výhradně ženy, teď se však situace dramaticky změnila. Mezi nejlepší třicítkou tenistů mají českou vlajku za jménem hned tři hráči. Více jich mají jen Spojené státy.

Je to krásný pohled, kterému leckterý fanoušek možná ani nechce věřit. Českou jedničkou je 21. hráč světa Tomáš Macháč, o tři pozice za ním čerstvý vítěz turnaje v Miami Jakub Menšík, z 29. místa pak své krajany doplňuje Jiří Lehečka.

Zní to až neuvěřitelně, ale více hráčů mezi elitní třicítkou mají jen Spojené státy, které mají pět zástupců. Stejný počet jako Česko má v TOP 30 ještě Itálie a Rusko.

A to není vše. Každý z trojice českých tenistů už letos získal turnajový titul, a to má sezona za sebou teprve tři měsíce. Jiří Lehečka neztrácel čas a vyhrál hned zkraje roku turnaj v Brisbane, Tomáš Macháč si svůj triumf nechal "až" na březen, kdy nenašel přemožitele v Acapulku, a senzační jízdu Jakuba Menšíka na Masters v Miami asi není třeba znovu rozebírat.

"Každý z kluků už má titul, a přitom teprve končí třetí měsíc sezony. Vzhledem k tomu, že nás čeká dalších devět měsíců, se máme na co těšit. Všichni mají dobré vyhlídky na to, aby své pozice ještě výrazně vylepšili," říkal po senzačním Menšíkově tažení daviscupový kapitán Tomáš Berdych.

Největší naděje vkládá bývalá světová čtyřka i tenisoví odborníci právě do čerstvého šampiona z Floridy. "Je otázkou času, kdy se Kuba dostane do elitní desítky. Může vyhrát grandslam, ale to je obrovská skládačka. Je to hrozně dlouhá cesta. Ale když vidím, co všechno si přináší na kurt, tak věřím, že tu šanci má," nepochybuje Berdych. Smělé plány na průlom mezi nejlepšími v minulosti netajili ani jeho dva reprezentační kolegové.

Čeští muži tak, pokud jde o umístění v elitní třicítce, překonali své ženské protějšky, kde je v TOP 30 jen Karolína Muchová (13.) a Barbora Krejčíková (15.). Na rozdíl od mužů, kde je čtvrtým nejlepším Čechem až 106. Vít Kopřiva, najdeme v elitní stovce mezi ženami ještě Lindu Noskovou (32.), Markétu Vondroušovou (49.), Marii Bouzkovou (51.) a Kateřinu Siniakovou (58.).

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.