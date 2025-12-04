Macháč odstartoval finálový turnaj UTS výpraskem. V Londýně jasně prohrál s Rubljovem
Rubljov – Macháč 3:0
Macháč dorazil do Londýna se sérií tří porážek, po osmifinálové účasti na US Open se mu vůbec nedaří a chuť si zatím nespravil ani na luxusní exhibici UTS. Ačkoli vede žebříček, nastupoval proti Rubljovovi jako kurzový outsider.
Papírové předpoklady se bohužel pro něj naplnily a český zástupce od začátku tahal za kratší konec. Ačkoli se blýsknul několika povedenými údery, jeho ruský protivník byl od základní čáry mnohem jistější a získal všechny tři sety (čtvrtiny) na svou stranu.
Ve skupině A se Macháč utká ještě s Adrianem Mannarinem a Alexem de Minaurem. Pokud chce šampion únorového dílu v Guadalajaře pomýšlet na postup ze skupinové fáze, bude muset ideálně oba sobotní souboje vyhrát. Odpoledne vyzve francouzského veterána a večer ho čeká světová sedmička.
Rozehrála se už také skupina B, v níž Ugo Humbert porazil 3:1 na sety Davida Goffina. Semifinále i finále je na programu v neděli. Do vyřazovacích bojů projdou pouze dva nejlepší tenisté z každé základní skupiny a pro vítěze je připraveno přes 19 milionů korun.
Pravidla
Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.
Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.
Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
