Macháč odstartoval finálový turnaj UTS výpraskem. V Londýně jasně prohrál s Rubljovem

DNES, 21:18
FINÁLOVÝ TURNAJ UTS - Tomášovi Macháčovi (25) se vstup do finálového turnaje štědře dotované exhibice Ultimate Tennis Showdown vůbec nepovedl. Český tenista totiž v Londýně suverénně nestačil na Andreje Rubljova (28). Ruskému tenistovi dokonce nesebral ani jeden set a jednoznačná porážka 0:3 znamená velkou komplikaci v boji o postup ze skupinové fáze.
Tomáš Macháč na úvod finálového turnaje UTS jasně prohrál (© THOMAS F. STARKE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Rubljov – Macháč 3:0

Macháč dorazil do Londýna se sérií tří porážek, po osmifinálové účasti na US Open se mu vůbec nedaří a chuť si zatím nespravil ani na luxusní exhibici UTS. Ačkoli vede žebříček, nastupoval proti Rubljovovi jako kurzový outsider.

Papírové předpoklady se bohužel pro něj naplnily a český zástupce od začátku tahal za kratší konec. Ačkoli se blýsknul několika povedenými údery, jeho ruský protivník byl od základní čáry mnohem jistější a získal všechny tři sety (čtvrtiny) na svou stranu.

Ve skupině A se Macháč utká ještě s Adrianem Mannarinem a Alexem de Minaurem. Pokud chce šampion únorového dílu v Guadalajaře pomýšlet na postup ze skupinové fáze, bude muset ideálně oba sobotní souboje vyhrát. Odpoledne vyzve francouzského veterána a večer ho čeká světová sedmička.

Rozehrála se už také skupina B, v níž Ugo Humbert porazil 3:1 na sety Davida Goffina. Semifinále i finále je na programu v neděli. Do vyřazovacích bojů projdou pouze dva nejlepší tenisté z každé základní skupiny a pro vítěze je připraveno přes 19 milionů korun.

 

Pravidla

Exhibice Ultimate Tennis Showdown se poprvé konala během sezony 2020, kdy byl nejen tenisový kolotoč paralyzován pandemií koronaviru. Jedná se o projekt francouzského tenisového experta a slavného kouče Patricka Mouratogloua.

Akce se hraje s netradičními pravidly. Nejzásadnějším rozdílem je bodování. Hraje se na čtyři sety (čtvrtiny), přičemž každý set trvá osm minut a získá ho tenista, který po uplynutí doby vyhraje více bodů. Za případného stavu 2:2 na sety se hraje rozhodující set (náhlá smrt), který skončí ve chvíli, kdy jeden z hráčů získá dva body po sobě.

Tenisté mohou během zápasu využívat různé bonusy včetně toho, kdy v případě vítězné výměny získají místo jednoho tři body. Mohou být koučování svými trenéry a během výměny strany či v pauze mezi sety odpovídají na krátké otázky fanoušků nebo moderátorů. Hráči nejsou trestáni za výlevy emocí a mají pouze jeden servis místo klasických dvou.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
