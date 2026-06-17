Macháč oznámil další špatnou zprávu. Český tenista je stále zraněný a Wimbledon nestihne
“Špatná zpráva dnes večer. Bohužel tržná rána v mé levé noze se ještě dostatečně nezahojila a musím se odhlásit z Wimbledonu,” napsal Macháč na svůj instagramový účet. Český tenista, kterého po skvělém vstupu do letošní sezony takřka neustále brzdí zdravotní problémy, už dříve zrušil přípravné travnaté turnaje a nyní se odhlásil i z All England Clubu.
Čech měl s tímto zraněním problémy už na předchozím grandslamu v Paříži, kde ho limitovaly bolesti během zápasu druhého kola s pozdějším vítězem Alexanderem Zverevem. Kvůli divákům chtěl ale večerní zápas na centrálním dvorci Philippa Chatriera dohrát. Poté ještě zvládl jeden duel čtyřhry po boku krajana Matěje Vocela. Nyní ho však čeká několik týdnů dlouhá pauza.
"Je to pro mě obrovské zklamání, ale dělám vše. co je v mých silách, abych se vrátil na americké turnaje letos v létě. Děkuji vám za podporu. Uvidíme se brzy," dodal někdejší člen TOP 20 žebříčku ATP.
Macháč touto dobou v loňském roce neměl příliš dobrou formu a alespoň tak nepřijde o velkou porci bodů. Je však velmi pravděpodobné, že vypadne z elitní padesátky. Za jeho výrazný žebříčkový pokles mohou právě častá zranění, která mu nedovolují odehrát větší množství turnajů v plné síle.
Smutná zpráva. Macháč si musí dát pauzu, v ohrožení je i Wimbledon
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