Smutná zpráva. Macháč si musí dát pauzu, v ohrožení je i Wimbledon

DNES, 12:30
Aktuality 1
Tomáše Macháče po skvělém vstupu do letošní sezony takřka neustále brzdí zdravotní problémy. Další se objevil na probíhajícím French Open a rodák z Berouna si kvůli němu bude muset dát pauzu. V ohrožení může být i jeho start ve Wimbledonu.
Profily hráčů
Macháč Tomáš
Zraněný Tomáš Macháč si musí dát pauzu (© Pawel Andrachiewicz / Newspix.pl / Profimedia)

Macháč bojoval se zraněním již v utkání druhého kola s Alexanderem Zverevem. Kvůli divákům chtěl ale večerní zápas na centrálním dvorci Philippa Chatriera dohrát. Po porážce s německým favoritem ještě zvládl jeden duel čtyřhry po boku krajana Matěje Vocela, ale v dalším působení na pařížské antuce už pokračovat nemohl.

"Možná jste mě ve druhém kole French Open proti Zverevovi viděli s doktorem. Bohužel mám natrženou tkáň v levém chodidle a budu potřebovat odpočinek," napsal Macháč na svém účtu na Instagramu.

Není tedy jasné, kdy se na kurty vrátí. V příštím týdnu ve Stuttgartu to zřejmě nebude. "Je to otázka týdnů a udělám vše pro to, abych byl připravený na travnatou část sezony."

Tu si naplánoval pořádně nabitou a před Wimbledonem by v podstatě neměl žádné volno. Kromě Stuttgartu se přihlásil i do Halle a Eastbourne. Místo nabité přípravy na nejslavnější tenisový turnaj to ale vypadá, že bude rád, když vůbec tenisový svátek v londýnském All England Clubu stihne.

Teď se nicméně soustředí na rekonvalescenci a na dálku podporuje parádní jízdu krajana Jakuba Menšíka na French Open. "Když už jsem doma na gauči a sleduju tenis, tak posílám svou veškerou pozitivní energii Jakubovi Menšíkovi. Nemůžu se dočkat, až uvidím jeho další výhry v Paříži."

Macháč musel odstoupit z French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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chlebavevaju
03.06.2026 12:56
Tady by nepomohl už ani Chocholoušek.
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