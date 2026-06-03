Smutná zpráva. Macháč si musí dát pauzu, v ohrožení je i Wimbledon
Macháč bojoval se zraněním již v utkání druhého kola s Alexanderem Zverevem. Kvůli divákům chtěl ale večerní zápas na centrálním dvorci Philippa Chatriera dohrát. Po porážce s německým favoritem ještě zvládl jeden duel čtyřhry po boku krajana Matěje Vocela, ale v dalším působení na pařížské antuce už pokračovat nemohl.
"Možná jste mě ve druhém kole French Open proti Zverevovi viděli s doktorem. Bohužel mám natrženou tkáň v levém chodidle a budu potřebovat odpočinek," napsal Macháč na svém účtu na Instagramu.
Není tedy jasné, kdy se na kurty vrátí. V příštím týdnu ve Stuttgartu to zřejmě nebude. "Je to otázka týdnů a udělám vše pro to, abych byl připravený na travnatou část sezony."
Tu si naplánoval pořádně nabitou a před Wimbledonem by v podstatě neměl žádné volno. Kromě Stuttgartu se přihlásil i do Halle a Eastbourne. Místo nabité přípravy na nejslavnější tenisový turnaj to ale vypadá, že bude rád, když vůbec tenisový svátek v londýnském All England Clubu stihne.
Teď se nicméně soustředí na rekonvalescenci a na dálku podporuje parádní jízdu krajana Jakuba Menšíka na French Open. "Když už jsem doma na gauči a sleduju tenis, tak posílám svou veškerou pozitivní energii Jakubovi Menšíkovi. Nemůžu se dočkat, až uvidím jeho další výhry v Paříži."
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