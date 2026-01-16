Macháč poslal po výborném výkonu domů i Paula, v Adelaide je ve finále!
Macháč – Paul 2:6, 6:3, 6:3
Jak Macháč, tak Paul zvládli své dosavadní duely na turnaji bez ztráty setu. Americký tenista však oproti svému soupeři odehrál o jeden zápas méně, když měl v prvním kole volný los.
Macháč vedl ve vzájemné bilanci nad svým soupeřem 2:1, poslední setkání ale patřilo právě Paulovi, který rodáka z Berouna zdolal na loňském Masters v Římě.
A Paul vstoupil velmi sebevědomě do čtvrtého vzájemného souboje s českým tenistou. Nejdříve se dostal z velmi obtížné situace ve čtvrté hře, kdy při svém podání prohrával už 0:40, vzápětí to byl ale právě on, kdo jako první uspěl na returnu a šel do vedení 3:2.
Na Macháčovi se neproměněná šance hodně podepsala. V úvodním setu už na svého přesně hrajícího soupeře odpověď nenašel, za stavu 2:4 ještě jednou přišel o podání a svou první sadu na turnaji ztratil za 37 minut 2:6.
Deprimovat se nevyvedeným setem Macháč nenechal. Naopak. Do druhého dějství vstoupil velmi agresivně a ve čtvrté hře se i on dočkal prvního úspěchu na returnu, který vzápětí potvrdil a vypracoval si velmi nadějné vedení 4:1.
O tři roky starší Američan ale sadu nezabalil. Za stavu 5:3 se dostal k brejkbolu a mohl se vrátit do hry. Blíže ho ale svěřenec Daniela Vacka nepustil, sadu získal 6:3 a poslal zápas do rozhodujícího dějství.
Do něho vstoupil Macháč nejlepším možným způsobem, když prolomil hned úvodní podání svého soupeře, což následně při svém servisu potvrdil a šel do vedení 2:0. Český tenista nedával svému soupeři vůbec žádnou šanci na případný obrat. Při svých následujících třech gamech na podání dovolil Američanovi pouhé dva míče.
Sám své vítězství naopak završil na returnu, když za stavu 5:3 podruhé v setu vzal Paulovi servis a po necelých dvou hodinách hry se mohl radovat z vítězství po setech 2:6, 6:3, 6:3.
Macháč tak bude mít možnost navázat na svůj premiérový titul, který získal v loňském roce na turnaji v Acapulcu.
Výsledky turnaje ATP v Adelaide
