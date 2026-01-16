Parádní jízda! Menšík si zahraje v Aucklandu o titul. V jednom dni přehrál dva soupeře
Mpetshi Perricard – Menšík 4:6, 2:6
Menšík vstupoval do dohrávaného duelu s Mpetshim Perricardem se ztrátou 0:30 při vlastním podání a špatně rozjetý game už český tenista nezachránil. O svůj úvodní servis přišel čistou hrou, ani bod nezískal ve druhém gamu a velmi rychle prohrával 0:2.
To však byla také jediná nepříjemnost, kterou musel rodák z Prostějova řešit. V dalších dvou gamech totiž vše francouzskému ranaři vrátil. Rodák z Lyonu uhrál jediný míč a bylo vyrovnáno – 2:2.
Menšík od té doby převzal kontrolu nad zápasem, za stavu 4:3 si vypracoval další dva brejkboly, které ještě neproměnil, mrzet ho to ale nemuselo. Při vedení 5:4 podruhé v zápase připravil svého soupeře o podání a sadu získal za 42 minut 6:4.
Ve druhém setu diktoval český reprezentant hru od prvních míčů. Aktivní a přesnou hrou si rychle vypracoval náskok 3:0 a prakticky rozhodl o osudu utkání. Při prvních čtyřech gamech na Menšíkově podání uhrál Mpetshi Perricard pouhé tři míče.
Výborně podávající svěřenec Tomáše Josefuse už žádné problémy nepřipustil. Za stavu 5:2 proměnil svůj třetí mečbol a utkání dovedl za hodinu a osm minut k výhře 6:4, 6:2.
Proti francouzskému tenistovi si tak připsal vůbec první vítězství ve třech vzájemných duelech a mohl se radovat z postupu do semifinále, do kterého nastoupil o necelé dvě hodiny později proti Maďarovi Fábiánovi Marozsánovi.
Menšík – Marozsán 7:6, 4:6, 6:1
Menšík se se svým dalším soupeřem Marozsánem utkal zatím do této doby jen jednou, když v loňském roce svého soka porazil na Masters v Římě.
Úvodní sada druhého vzájemného duelu přinesla naprosto vyrovnaný průběh, ve kterém dominovali hráči na servisu. Jediné problémy, zato pořádné, měl v šesté hře Menšík, který při svém podání prohrával už 0:40, všechny tři hrozby ale dokázal zažehnat.
O výsledku úvodního dějství tak musela rozhodnout až zkrácená hra. V ní měl dlouho navrch maďarský tenista, který se dokonce dostal do vedení 6:3 a zdálo se, že první sada bude patřit jemu. Menšík však všechny tři setboly odvrátil, stejně tak i následující dva. Sám pak proměnil svůj druhý a dramatický tie-break získal poměrem 11:9.
Ve druhém setu to vypadalo, že smolný závěr zkrácené hry se na Marozsánovi podepsal. Maďar ve čtvrté hře poprvé přišel o podání a prohrával 1:3. Menšík ale brejk potvrdit nedokázal, o své podání navíc přišel za stavu 4:4 i podruhé a sadu ztratil za 36 minut 4:6.
Zápas plný zvratů pokračoval na plné obrátky i v závěrečném setu. Menšík nejdříve ve druhé hře uspěl na returnu, aby vzápětí opět brejk nedokázal potvrdit. Rodák z Budapeště se ale do hry vrátit nedokázal. Podruhé v řadě prohrál servis a nabral manko 1:4.
Rozjetý Čech už žádné další komplikace nedopustil, i potřetí vzal rezignovanému soupeři servis a zápas za dvě hodiny a devět minut vyhrál 7:6, 4:6, 6:1.
Menšík tak bude mít šanci na zisk svého druhého turnajového titulu kariéry, ten úvodní získal loni během svého senzačního tažení na Masters v Miami.
Výsledky turnaje ATP 250 v Aucklandu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
