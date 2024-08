Macháč před US Open nevyhrál proti Australanům ani set, v Cincinnati nestačil na Purcella

ATP CINCINNATI - Tomáš Macháč (23) skončil i na svém druhém přípravném turnaji před US Open v prvním kole po dvousetové porážce se soupeřem z Austrálie. V Cincinnati třiadvacetiletý Čech nestačil na Maxe Purcella (26), kterému v generálce na poslední grandslam sezony podlehl 4:6, 6:7.

Purcell – Macháč 6:4, 7:6

Tomáš Macháč na přelomu července a srpna bojoval o olympijské medaile na pařížské antuce, ze které si odvezl zlato ve smíšené čtyřhře s Kateřinou Siniakovou a po boku Adama Pavláska prohrál boj o bronz ze čtyřhry mužů.

Bez odpočinku se okamžitě vydal do zámoří, aby se nachystal na US Open. Úspěšný ale nebyl. Na obou turnajích Masters 1000 skončil v prvním kole na raketě soupeře z Austrálie. V Montrealu vypadl s nakonec nečekaným šampionem Alexeiem Popyrinem a při premiéře v Cincinnati nestačil na 68. hráče světa Maxe Purcella.

Macháč měl po ztrátě prvních dvou gamů brejkbol na 3:2, ale podruhé už servis o tři roky staršímu soupeři nesebral. Ve druhé sadě uhrál na returnu jen tři míčky a po hodině a půl prohrál 4:6, 6:7. Purcell zápas ukončil 15. esem, naopak Macháč spáchal 29 nevynucených chyb.

Třiadvacetiletý rodák z Berouna od květnového postupu do finále v Ženevě skončil mimo grandslamy a olympiádu na čtvrtém turnaji ATP po sobě v prvním kole. Nyní ho už čeká přesun do New Yorku na poslední grandslam sezony, na němž bude usilovat o premiérovou výhru v hlavní soutěži.

Statistiky zápasu Max Purcell – Tomáš Macháč (@ Livesport)

V Cincinnati pokračuje z českých tenistů už jen Jiří Lehečka, který v úterý ve svém prvním zápase po čtvrt roce porazil Mariana Navoneho. Ve středu večer bude bojovat proti Daniilu Medveděvovi již o postup do osmifinále.

02:30 | Lehečka – Medveděv

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Cincinnati