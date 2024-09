Macháč: Předvádím skvělý tenis. Musím zůstat pokorný a doufat, že budu hrát takhle dobře dál

Tomáš Macháč (23) si užívá na US Open povedené období. Po triumfu nad Belgičanem Davidem Goffinem 6:3, 6:1, 6:2 prošel poprvé do grandslamového osmifinále, v New Yorku zatím neztratil ani set a v živém žebříčku ATP se posunul na pozici české jedničky. V rozhovoru s novináři si přál, aby kvalitu svého tenisu udržel co nejdéle, a vyhlížel již další zápas proti turnajové pětadvacítce Britu Jacku Draperovi.

"Lepší to už být nemůže. Je to parádní. Zatím jsem se tu nedostal ani do tie-breaku, což je skvělé. Předvádím skvělý tenis a doufejme, že v tom budu pokračovat. Musím zůstat pokorný a doufat, že budu hrát takhle dobře dál. Věřím tomu," řekl Macháč.

Třiadvacetiletý tenista si vážil současné formy o to více, že po olympijských hrách v Paříži vypadl na turnajích v Montrealu i v Cincinnati v 1. kole. Před US Open mu ale pomohl tréninkový blok, během nějž se znovu dostal do formy.

"Když dosáhnete této úrovně hry a hrajete nejlepší tenis, tak se v tom snažíte co nejdéle pokračovat. S těmito hráči ale nikdy nevíte. To momentum se může otočit a najednou to budete vy, kdo se snaží dostat zpátky. Je to vratké, ale teď jsem rád, jaký výkon jsem předvedl, a budu v tom určitě pokračovat," podotkl Macháč.

Zatímco letos ve Wimbledonu svedl s Goffinem pětisetovou bitvu, kdy otáčel stav 0:2 na sety a později i 0:5 v páté sadě, dnes měl zápas od začátku pod kontrolou. Vyhrál ho za hodinu a 34 minut.

Tomas Machac is into the US Open second week without dropping a set pic.twitter.com/2ZyN3tCw6o — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2024

"Upřímně mi jednou blesklo, že by to bylo vtipné, kdyby to teď bylo na druhou stranu. O to víc jsem ale byl na začátku třetího setu zakouslejší a nechtěl jsem mu dát šanci. Bylo to skvělé. Goffin je výborný hráč. Byl ve světové desítce a ve finále Turnaje mistrů," řekl berounský rodák.

Třiadvacetiletý reprezentant postoupil do osmifinále grandslamu poprvé. I proto cítil na konci zápasu menší nervozitu. "To je ale normální. Chcete docílit toho úspěchu, a kdyby tam ta nervozita nebyla, bylo by to divné," uvedl.

Na pozici jedničky střídá Lehečku

Vedle toho, že se stal prvním českým tenistou od Tomáše Berdycha v roce 2015, který se dostal do osmifinále US Open, v živém žebříčku se posunul na 35. místo a na pozici nové české jedničky. Na té vystřídal Jiřího Lehečku.

"Michal Navrátil (Lehečkův trenér) mi už stihl pogratulovat. Napsal jsem mu ale, že to tak neberu, když byl Jirka zraněný. Je to něco, co neřeším. Naopak doufejme, že tam budeme v té špičce co nejdéle a budeme se všichni vzájemně tlačit nahoru," podotkl Macháč.

V boji o čtvrtfinále se střetne s turnajovou pětadvacítkou Draperem, který také zatím neztratil ani set. S o rok mladším Britem se letos český tenista střetl na turnaji v Ženevě, kde vyhrál 7:6, 6:1.

"Je hodně zkušený. Začíná se postupně dostávat tam, kde by měl být. Je mladý a odehrál jsem s ním dvě velké bitvy. Zápasy s ním byly vyrovnané. Bude to kvalitní zápas, oba do toho půjdeme," doplnil Macháč.