Macháč schytal brutální los a jde na Sinnera. Lehečka s Menšíkem jsou nasazení

DNES, 19:00
Aktuality 10
Tomáš Macháč dostal do prvního kola na silně obsazené pětistovce v Dauhá jednoho z nejtěžších možných soupeřů. Rodák z Berouna vyzve světovou dvojku a majitele čtyř grandslamových trofejí Jannika Sinnera. Jiří Lehečka a Jakub Menšík se naopak vešli mezi nasazené a mají solidní šanci na postup do závěrečných kol.
Profily hráčů (7)
Sinner Jannik
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Alcaraz Carlos
Menšík Jakub
Tomáš Macháč schytal v Dauhá krutý los (© WILLIAM WEST / AFP)

V Dauhá budou jasně největšími favority na triumf Carlos Alcaraz a Sinner, kteří v posledních dvou letech na mužském tenisovém okruhu dominují a měli by podle papírových předpokladů obstarat sobotní finále.

A právě světovou dvojku Sinnera vyzve hned v prvním kole Macháč. S Italem se dvakrát utkal v sezoně 2024 a set mu nesebral ve čtvrtfinále v Miami ani v semifinále v Šanghaji. Pokud by na třetí pokus uspěl a připsal si senzační skalp, výrazně by se zvýšila šance na české čtvrtfinále.

Ve stejné čtvrtině pavouka je totiž i nasazená šestka Menšík. Úřadující šampion Masters v Miami, který odehraje první zápas po odstoupení v průběhu Australian Open, čeká na soupeře z kvalifikace. Favoritem bude finalista ročníku 2024 i ve druhém kole proti dalšímu kvalifikantovi, nebo Zhizhenovi Zhangovi.

Z Čechů startuje v silné konkurenci také Lehečka, jenž při obou předchozích účastech v tomto dějišti došel až do semifinále a loni tady senzačně skolil Alcaraze. Osmého nasazeného vyzve Jenson Brooksby a dalším soupeřem by byl Zizou Bergs, nebo Giovanni Mpetshi Perricard. Ve čtvrtfinále by Lehečka mohl narazit na Alexandera Bublika, který je v letošní sezoně na turnajích ATP neporažen.

Všichni Češi byli nalosováni do dolní poloviny pavouka a v té horní budou plnit roli nasazených Alcaraz, Karen Chačanov, Daniil Medveděv a Andrej Rubljov. Hlavní soutěž začne v pondělí.

Kompletní los

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
Přidat komentář
chlebavevaju
14.02.2026 21:34
Možná konečně dojde na konfrontaci zázračného českého dítěte se Sinnerem.
Sincaraz
14.02.2026 22:11
To by bola zaujímavá konfrontácia
vergus
14.02.2026 22:28
Los pro naše je tak nastavený, že Sinner může české trio potkat postupně na cestě do finále
Tenisak8
14.02.2026 20:45
https://www.thefirstserve.com.au/post/life-is-not-meant-to-be-lived-in-misery-destanee-aiava-announces-that-2026-is-her-final-year-on-t?

Aiava koniec kariery
Preview.lover
14.02.2026 21:49
ta chtěla končit už loni po porážce s Knutson ve finále v Praze
PTP
14.02.2026 19:23
Macháč: No Way
Lehečka: Maybe
Menšík: Surprise, but whose
Vlk-v-trave
14.02.2026 22:18
Macháč: slusny souper na rozehrani do 1.kola.
Lehečka: nepredvidatelny Brook, to bude tvrdy orisek.
Menšík: nejaky Mr. Qualifier, neznam, tam je to nejhorsi... jak se nemuze Kuba na nekoho takoveho ani kouknout na YT aby se na nej dobre pripravil. ;-)
Krisboy
14.02.2026 19:12
Chudák Jannik. Po zklamání v Melbourne tohle...
Ela-fon-isi
14.02.2026 22:14
placený trénink.
Vlk-v-trave
14.02.2026 22:22
Kruty los... ale davam Jannikovi to forehandovske 1%
Sance je vzdycky.
