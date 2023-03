Macháč se kvůli chřipce odhlásil z Masters v Indian Wells

Tomáš Macháč minulý týden v Dubaji po úspěšně absolvované kvalifikaci potrápil světovou jedničku Novaka Djokoviče, kterému podlehl až v tie-breaku třetího setu.



Ze Spojených arabských emirátů se pak vydal do Spojených států amerických, kde měl dnes vstoupit do kvalifikace prvního letošního turnaje Masters 1000 v Indian Wells zápasem proti Italu Robertu Marcorovi.



22letý rodák z Berouna se ale z prestižní soutěže odhlásil, pořadatelům se omluvil kvůli chřipce. Jeho místo v pavouku zaujmul domácí Stefan Kozlov.



127. hráč světa Macháč, v žebříčku druhý nejlepší Čech, loni při své premiéře v Indian Wells kvalifikací prošel a připsal si dosud jediný start v hlavní soutěži podniku Masters 1000. Porazil Australana Alexeie Popyrina a ve 2. kole nestačil na Daniila Medveděva, od té doby zápas na okruhu ATP nevyhrál.



Pokud se Macháč stihne uzdravit, bude v druhé polovině března zkoušet štěstí v kvalifikaci další akce Masters v Miami. Předtím by teoreticky mohl startovat ještě na challengeru ve Phoenixu, přihlášen ale není a musel by dostat divokou kartu. Tu si pořadatelé schovávají pro v prvních kolech vyřazené hráče z Indian Wells.



V Kalifornii se tak z českých tenistů představí jen ve formě hrající Jiří Lehečka, který bude při svém druhém startu na turnajích Masters usilovat o premiérovou výhru.