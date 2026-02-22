Macháč se odhlásil z Dubaje. Životní úspěch nenapodobí a hrozí mu vypadnutí z TOP 50
Před rokem zažil Macháč nejlepší týden své tenisové kariéry. Na pětistovce v mexickém Acapulcu se vyhnul hlavním favoritům a po pěti výhrách v řadě slavil svůj premiérový titul na okruhu ATP. Díky němu se zároveň posunul do elitní dvacítky žebříčku, což se mu povedlo jako prvnímu Čechovi od Tomáše Berdycha.
Od té doby se mu však přestalo dařit a do konce roku se mu povedlo už jen US Open, kde postoupil mezi šestnáctku nejlepších. Po odpočinku na konci roku se letos vrátil v plné síle. Připsal si další triumf v Adelaide, na Australian Open předváděl skvělý tenis a padl až ve třetím kole po bitvě s Lorenzem Musettim.
Skvělá forma mu však dlouho nevydržela. Na turnaji v Montpellieru ho hned na úvod zastavilo zranění, v Dauhá dostal výprask od Jannika Sinnera a tento týden se musel odhlásit z dalšího prestižního podniku v Dubaji. Ve Spojených arabských emirátech měl obhajovat 500 bodů za loňské Acapulco. O tuto velkou porci bodů tedy přijde a čeká ho velký propad žebříčkem.
Po odečtení těchto bodů se v živém pořadí propadl o 17 míst a figuruje na 49. pozici. Za ním jsou však hráči, kteří tento týden startují na probíhajících pětistovkách a český tenista tak velmi pravděpodobně opustí TOP 50. V prvním kole proti Denisu Shapovalovovi místo něj nastoupí lucky loser Pablo Carreňo.
Pokud Macháč zdravotní potíže vyřeší, měl by v březnu startovat na obou amerických tisícovkách v Indian Wells a v Miami. Ty pro něho loni skončily velmi smolně, když v Kalifornii skrečoval hned v úvodním duelu a na Floridě musel odstoupit před osmifinále s Jakubem Menšíkem.
Krutý los pro Čechy
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře