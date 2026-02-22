Macháč se odhlásil z Dubaje. Životní úspěch nenapodobí a hrozí mu vypadnutí z TOP 50

Tomáš Macháč (25) se letos rozhodl neobhajovat svůj největší titul na pětistovce v Acapulcu a místo toho se přihlásil na podnik stejné kategorie do Dubaje, kde měl v tomto týdnu obhajovat 500 bodů za svůj loňský triumf. Na poslední chvíli se však odhlásil. V žebříčku tak přijde o velkou porci bodů a hrozí mu propad mimo TOP 50.
Tomáš Macháč se odhlásil z Dubaje (@ Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Před rokem zažil Macháč nejlepší týden své tenisové kariéry. Na pětistovce v mexickém Acapulcu se vyhnul hlavním favoritům a po pěti výhrách v řadě slavil svůj premiérový titul na okruhu ATP. Díky němu se zároveň posunul do elitní dvacítky žebříčku, což se mu povedlo jako prvnímu Čechovi od Tomáše Berdycha.

Od té doby se mu však přestalo dařit a do konce roku se mu povedlo už jen US Open, kde postoupil mezi šestnáctku nejlepších. Po odpočinku na konci roku se letos vrátil v plné síle. Připsal si další triumf v Adelaide, na Australian Open předváděl skvělý tenis a padl až ve třetím kole po bitvě s Lorenzem Musettim.

Skvělá forma mu však dlouho nevydržela. Na turnaji v Montpellieru ho hned na úvod zastavilo zranění, v Dauhá dostal výprask od Jannika Sinnera a tento týden se musel odhlásit z dalšího prestižního podniku v Dubaji. Ve Spojených arabských emirátech měl obhajovat 500 bodů za loňské Acapulco. O tuto velkou porci bodů tedy přijde a čeká ho velký propad žebříčkem.

Po odečtení těchto bodů se v živém pořadí propadl o 17 míst a figuruje na 49. pozici. Za ním jsou však hráči, kteří tento týden startují na probíhajících pětistovkách a český tenista tak velmi pravděpodobně opustí TOP 50. V prvním kole proti Denisu Shapovalovovi místo něj nastoupí lucky loser Pablo Carreňo.

Pokud Macháč zdravotní potíže vyřeší, měl by v březnu startovat na obou amerických tisícovkách v Indian Wells a v Miami. Ty pro něho loni skončily velmi smolně, když v Kalifornii skrečoval hned v úvodním duelu a na Floridě musel odstoupit před osmifinále s Jakubem Menšíkem.

V Dubaji tak z českých tenistů zasáhnou do bojů jen Jiří Lehečka s Menšíkem a oba mají velmi krutý los. Rodáka z Mladé Boleslavi čeká jeho poslední přemožitel z Dauhá Arthur Fils. Aktuálně nejlepší Čech na žebříčku začne proti někdejšímu hráči TOP 10 Hubertu Hurkaczovi.

Krutý los pro Čechy

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
