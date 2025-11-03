Macháč se přidal k Lehečkovi s Menšíkem. Přípravu na Davis Cup kvůli zranění kolene zrušil
Macháč má za sebou velmi nepovedený podzim. Po osmifinále na grandslamu v New Yorku zapsal ze čtyř turnajů jedinou výhru. Hned na úvod končil na pětistovkách v Tokiu i Vídni a po pouhých 54 minutách i na Masters v Paříži. Kolo udělal na tisícovce v Šanghaji, kde ale následně musel skrečovat za stavu 0:6 a 1:3 proti pozdějšímu vítězi Valentinu Vacherotovi.
Turnaj v Métách, který je na programu tento týden, pro něj měl být poslední herní přípravou před finálovým turnajem Davis Cupu, který se koná za dva týdny v Boloni. Podle webu ATP však český tenista z turnaje odstoupil kvůli problémům s kolenem. Zdravotní potíže v této sezoně Macháče pronásledovaly již dříve, pět zápasů skrečoval.
Aktuálně 32. hráč světa měl na francouzské dvěstěpadesátce nastoupit dnes v prvním kole proti domácímu servismanovi Giovannimu Mpetshimu Perricardovi. Místo něj se do hry dostal Ukrajinec Vitalij Sačko, který prohrál ve finále kvalifikace.
V nominaci na finálový turnaj Davisova poháru v Boloni jsou s Macháčem i další dvě největší české opory a členové TOP 20 Lehečka a Menšík, kteří v tomto týdnu rovněž zrušili svou účast na turnaji. Oba se měli původně představit v Aténách, kde budou hrát další dva členové národního týmu Vít Kopřiva a ve čtyřhře Adam Pavlásek.
Pětičlenná nominace kapitána Tomáše Berdycha vyzve v Boloni jedny z největších favoritů. Ve čtvrtfinále se Češi utkají se Španělskem v čele s šestinásobným grandslamovým šampionem Carlosem Alcarazem. Duel je na programu ve čtvrtek 20. listopadu.
Trápící se Lehečka zrušil poslední turnaj. V Řecku nebude hrát ani Menšík
