Macháč se přidal k Lehečkovi s Menšíkem. Přípravu na Davis Cup kvůli zranění kolene zrušil

DNES, 09:45
Tomáš Macháč (25) chtěl na konci sezony dát zapomenou nepovedeným turnajům po US Open a přidat ještě jeden dobrý výsledek na podniku ATP 250 v Métách. Z turnaje se ale na poslední chvíli odhlásil, jako důvod udal zranění kolene, které ho limitovala už dříve. Před finálovým turnajem Davisova poháru, který se koná na za dva týdny, už se tak stejně jako jeho kolegové Jakub Menšík a Jiří Lehečka nikde nepředstaví.
Macháč Tomáš
Macháč se kvůli zranění kolena odhlásil z turnaje v Metách (@ Ranjith Kumar / Alamy / Profimedia)

Macháč má za sebou velmi nepovedený podzim. Po osmifinále na grandslamu v New Yorku zapsal ze čtyř turnajů jedinou výhru. Hned na úvod končil na pětistovkách v Tokiu i Vídni a po pouhých 54 minutách i na Masters v Paříži. Kolo udělal na tisícovce v Šanghaji, kde ale následně musel skrečovat za stavu 0:6 a 1:3 proti pozdějšímu vítězi Valentinu Vacherotovi.

Turnaj v Métách, který je na programu tento týden, pro něj měl být poslední herní přípravou před finálovým turnajem Davis Cupu, který se koná za dva týdny v Boloni. Podle webu ATP však český tenista z turnaje odstoupil kvůli problémům s kolenem. Zdravotní potíže v této sezoně Macháče pronásledovaly již dříve, pět zápasů skrečoval.

Aktuálně 32. hráč světa měl na francouzské dvěstěpadesátce nastoupit dnes v prvním kole proti domácímu servismanovi Giovannimu Mpetshimu Perricardovi. Místo něj se do hry dostal Ukrajinec Vitalij Sačko, který prohrál ve finále kvalifikace.

V nominaci na finálový turnaj Davisova poháru v Boloni jsou s Macháčem i další dvě největší české opory a členové TOP 20 Lehečka a Menšík, kteří v tomto týdnu rovněž zrušili svou účast na turnaji. Oba se měli původně představit v Aténách, kde budou hrát další dva členové národního týmu Vít Kopřiva a ve čtyřhře Adam Pavlásek.

Pětičlenná nominace kapitána Tomáše Berdycha vyzve v Boloni jedny z největších favoritů. Ve čtvrtfinále se Češi utkají se Španělskem v čele s šestinásobným grandslamovým šampionem Carlosem Alcarazem. Duel je na programu ve čtvrtek 20. listopadu.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, ČTK
Tomas_Smid_fan
03.11.2025 10:35
Naši kluci žádnou přípravu nepotřebují a na Španělsko bez Fokyny obzvlášť.
