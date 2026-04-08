Macháč udolal trápícího se Argentince, v Monte Carlu jde na Sinnera

ATP MONTE CARLO - Tomáš Macháč (25) postoupil na turnaji Masters v Monte Carlu do osmifinále. V zápase druhého kola si poradil s nebezpečným Argentincem Franciscem Cerúndolem (27) po setech 7:6, 6:3. O čtvrtfinále si český tenista zahraje se světovou dvojkou Jannikem Sinnerem.
Tomáš Macháč postoupil v Monte Carlu do 3. kola (© THOMAS F. STARKE / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Cerúndolo – Macháč 6:7, 3:6

Cerúndolo vstoupil do zápasu sebevědomě čistou hrou. Ve druhém gamu Macháč nejdříve na svém servisu smazal manko 0:40, ani to mu ale nepomohlo, o podání přišel a prohrával 0:2. Úvod utkání nenabídl příliš kvalitní tenis. Oba hráči často chybovali, což vzápětí potvrdil i Argentinec, když i on poprvé ztratil podání. Český tenista šance využil a srovnal na 2:2.

Postupem času to byl Jihoameričan, kdo svému soupeři výrazně ulehčoval výměny vyhozenými míči, což vyústilo v sedmé hře v jeho další ztracený servis. Macháč následně dokázal brejk potvrdit a vedl už 5:3.

Za stavu 5:4 však berounský rodák nedokázal set dopodávat. A bylo ještě hůř. Cerúndolo se dostal do vedení 6:5, při podání soupeře si navíc vypracoval vedení 40:0, ani to mu ale na ukončení setu nestačilo. Macháč si dokázal s kritickou situací poradit a posunul utkání do tie-breaku.

Zlomený Argentinec zkrácenou hru absolutně nezvládl. Především díky vlastním chybám uhrál pouhé dva míče a úvodní sadu tak ztratil za hodinu a dvě minuty 6:7. Cerúndolo získal v prvním setu pouhých 52 % výměn po prvním podání, český tenista se dostal na 66 %. Na vítězné míče měl mírně navrch Argentinec v poměru 14:12, úspěšnější byl i v počtu nevynucených chyb – 15:20.

Do druhého setu vstoupili oba tenisté ztraceným podáním. Byl to však především Cerúndolo, kdo na kurtu reagoval často velmi podrážděně, což vyústilo v jeho další chyby.  Rodák z Buenos Aires si nedokázal pohlídat ani svůj druhý servis, Macháč následně brejk potvrdil a dostal se do vedení už 4:1.

Cerúndolo dál pokračoval ve velmi špatném výkonu. Macháčovi výrazně pomáhal jednoduše ztracenými výměnami, svěřenci Daniela Vacka často stačilo jen udržet míček ve hře. Macháč už dovedl utkání k výhře 7:6, 6:3 a může se těšit na souboj s Jannikem Sinnerem.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
PTP
08.04.2026 16:29
Česko - LatinoAmerika 2,5:0 (ta půlka je za Emilio Nava)
Ondřej.Jirásek
08.04.2026 16:21
Naprostá pecka! Jirka i Tomáš jdou dál, čekal jsem max postup jednoho z nich :)
tenisman1233
08.04.2026 16:38
Tomáš-Cerundolo šlo prakticky o to kdo se k té výhře víc utrápí.
Jirkovi taky gratuluji.
Kapitan_Teplak
08.04.2026 16:21
Překvápko
PTP
08.04.2026 16:18
Z devítky přes EA de Massy až na Rainier III
S kurtem stoupá výkon.
pantera1
08.04.2026 16:22
Tom potřebuje být na výsluní, kurty v dělnické čtvrti nejsou nic pro něho .
The_Punisher
08.04.2026 16:24
Souhlasim :) hotová Barča Krejčíková
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

