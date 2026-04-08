Macháč udolal trápícího se Argentince, v Monte Carlu jde na Sinnera
Cerúndolo – Macháč 6:7, 3:6
Cerúndolo vstoupil do zápasu sebevědomě čistou hrou. Ve druhém gamu Macháč nejdříve na svém servisu smazal manko 0:40, ani to mu ale nepomohlo, o podání přišel a prohrával 0:2. Úvod utkání nenabídl příliš kvalitní tenis. Oba hráči často chybovali, což vzápětí potvrdil i Argentinec, když i on poprvé ztratil podání. Český tenista šance využil a srovnal na 2:2.
Postupem času to byl Jihoameričan, kdo svému soupeři výrazně ulehčoval výměny vyhozenými míči, což vyústilo v sedmé hře v jeho další ztracený servis. Macháč následně dokázal brejk potvrdit a vedl už 5:3.
Za stavu 5:4 však berounský rodák nedokázal set dopodávat. A bylo ještě hůř. Cerúndolo se dostal do vedení 6:5, při podání soupeře si navíc vypracoval vedení 40:0, ani to mu ale na ukončení setu nestačilo. Macháč si dokázal s kritickou situací poradit a posunul utkání do tie-breaku.
Zlomený Argentinec zkrácenou hru absolutně nezvládl. Především díky vlastním chybám uhrál pouhé dva míče a úvodní sadu tak ztratil za hodinu a dvě minuty 6:7. Cerúndolo získal v prvním setu pouhých 52 % výměn po prvním podání, český tenista se dostal na 66 %. Na vítězné míče měl mírně navrch Argentinec v poměru 14:12, úspěšnější byl i v počtu nevynucených chyb – 15:20.
Do druhého setu vstoupili oba tenisté ztraceným podáním. Byl to však především Cerúndolo, kdo na kurtu reagoval často velmi podrážděně, což vyústilo v jeho další chyby. Rodák z Buenos Aires si nedokázal pohlídat ani svůj druhý servis, Macháč následně brejk potvrdil a dostal se do vedení už 4:1.
Cerúndolo dál pokračoval ve velmi špatném výkonu. Macháčovi výrazně pomáhal jednoduše ztracenými výměnami, svěřenci Daniela Vacka často stačilo jen udržet míček ve hře. Macháč už dovedl utkání k výhře 7:6, 6:3 a může se těšit na souboj s Jannikem Sinnerem.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP Masters 1000 v Monte Carlu
Jirkovi taky gratuluji.
S kurtem stoupá výkon.