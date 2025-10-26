Macháč v Paříži končí za 54 minut. Odveta se mu vůbec nepovedla a schytal výprask
Macháč – Cobolli 1:6, 4:6
Macháč vstoupil do tisícovky ve Vídni tím nejhorším možným způsobem. V úvodu zápasu netrefil kurt a v prvních čtyřech hrách uhrál pouhé dva míčky. Po boji ztratil i pátý game a hrozil mu potupný kanár. Toho však dokázal odvrátit, poprvé si uhrál podání, ale ztrátu sady pouze o pár minut oddálil.
Ve druhém dějství už se český tenista trochu rozehrál, zlepšil svůj výkon a s Cobollim dokázal držet krok do stavu 4:4. Hned první brejkbol sady v devátém gamu ale odvrátit nedokázal a po dlouhé intenzivní výměně poslal forhend za základní čáru. Podání Italovi vzít nedokázal a po pouhých 54 minutách pro něj poslední letošní tisícovka skončila stejně jako loni v prvním kole.
Čech se v zápase nemohl vůbec opřít o své podání. Do kurtu trefil pouze lehce nad polovinu prvních servisů, zahrál více dvojchyb než es a neodvrátil ani jeden ze tří brejkbolů. Na příjmu si nevytvořil žádnou šanci a při prvním podání Itala uhrál pouhé dva body.
Macháčovi se tak závěr sezony vůbec nepovedl. Po postupu mezi šestnáctku nejlepších na US Open skončil hned na úvod v Tokiu, kde nečekaně podlehl domácímu Šó Šimabukurovi. Poté skrečoval třetí kolo na Masters v Šanghaji a poslední dvě prohry ve Vídni a v Paříži zaznamenal proti Cobollimu, kterého navíc v prvních čtyřech duelech přehrál.
Český tenista bude mít teď čas na odpočinek a do akce by se měl vrátit na konci listopadu, kdy bude společně s Jiřím Lehečkou, Jakubem Menšíkem, Vítem Kopřivou a Adamem Pavláskem součástí výběru Tomáše Berdycha na finálovém turnaji Davisova poháru v Boloni. Česko se 20. listopadu střetne ve čtvrtfinále se Španělskem a Macháč by mohl být adeptem na pozici týmové dvojky. Se španělskou jedničkou Carlosem Alcarazem už si v minulosti dokázal poradit.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Paříži
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
