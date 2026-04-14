Macháč vyzve Alcaraze! Po katastrofálním setu ustál bitvu s nebezpečným antukářem
Macháč – Báez 2:6, 6:4, 6:1
Na Báeze narazil Macháč podruhé a také loni na antukovém Masters v Monte Carlu musel otáčet nepříznivý vývoj. Dokázal to i v Barceloně, kde byl v utkání prvního kola s argentinským antukovým specialistou jasně aktivnějším hráčem na kurtu a snažil se svou dynamickou hrou rozhodnout většinu výměn.
V úvodním dějství však český tenista doplatil na obrovský počet nevynucených chyb. Spáchal jich celkem osmnáct, vítězných úderů měl jen pět a vyházel hned dva gamy na servisu. Na returnu nezískal ani jeden brejk a ve čtvrtém a ještě osmém gamu si prohrál podání čistou hrou.
Od začátku druhého setu však Macháč srovnal mířidla a nadechl se k obratu. Při skóre 2:1 mu Báez pomohl chybou z bekhendu proměnit brejkbol a český hráč po svém prvním brejku v zápase vedl 3:1. O několik minut později mohl odskočit do náskoku dvou brejků, ale místo toho dovolil soupeři srovnat na 4:4.
Poslední dva gamy této sady ovšem rodák z Berouna zvládl výborně. Po brejku čistou hrou set bez větších problémů dopodával a po hodině a čtvrt si vynutil rozhodující dějství. V něm se Macháč rozehrál k velmi dobrému výkonu a Báez naopak více chyboval. Taková kombinace vyústila v jednoznačné vítězství 6:1 pro českého tenistu.
Macháč je v rámci letošního antukového jara velmi aktivní a hraje už třetí turnaj. Zatímco v Marrákeši ztroskotal hned po úvodním zápase s pozdějším šampionem Rafaelem Jódarem, na Masters v Monte Carlu se probil až do osmifinále, v němž ho zastavil vítěz celé akce Jannik Sinner.
Shodou okolností to byl právě Macháč, který jako jediný Jódarovi a Sinnerovi sebral na turnaji set. Navíc ukončil sérii 37 vyhraných setů hvězdného Itala na podnicích kategorie Masters.
Ve druhém kole v Barceloně se Macháč utká se světovou dvojkou, největším favoritem a domácí hvězdou Alcarazem. Španěl si i přes bolesti v pravé ruce poradil 6:4, 6:2 s Otto Virtanenem. Šampion ročníků 2022-23 tak úspěšně vykročil za obhajobou loňského finále.
S Alcarazem má Macháč vyrovnanou vzájemnou bilanci 1:1. V sezoně 2024 mu musel skrečovat v Davis Cupu, ale pak ho senzačně skolil ve čtvrtfinále na Masters v Šanghaji.
