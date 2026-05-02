Madrid: Finále bez podání rukou! Ruska Andrejevová vyzve Ukrajinku Kosťukovou
Andrejevová – Kosťuková | 17:00 SELČ
Mirra Andrejevová nebyla ve většině zápasů v Madridu úplně přesvědčivá, ale i tak nastoupí ve finále proti rozjeté Martě Kosťukové jako mírná favoritka.
Zápasové informace a forma
Kosťuková měla nejvíc práce v semifinále, v němž si nakonec poradila s lucky loserem Anastasijí Potapovovou. Po nepovedeném druhém setu opět nastolila dominanci a ruskou rodačku reprezentující Rakousko přehrála 6:2, 1:6, 6:1. Protáhla tak svou aktuální neporazitelnost na 11 zápasů a uzavřela dokonalý duben.
Po finálové účasti v Brisbane nedokázala hlavně kvůli zranění na Australian Open a vynechání tour na Blízkém východě vyhrát dva zápasy po sobě. Teď se ovšem na antuce na evropském kontinentu dostala už na druhém turnaji v řadě do finále. Před pár týdny ve Francii v rouenské hale slavila svůj druhý kariérní triumf.
Třiadvacetiletá Ukrajinka vyhrála úvodní čtyři zápasy v Madridu bez ztráty setu, porazila mimo jiné Jessicu Pegulaovou a Lindu Noskovou a vylepšila svůj loňský výsledek v tomto dějišti (čtvrtfinále). Od roku 1990 je teprve třetí ukrajinskou finalistkou na turnajích kategorie WTA 1000 či podobné úrovně.
Andrejevová prošla do svého třetího finále v aktuální sezoně, když přežila komplikace v koncovce a v semifinále zastavila senzační jízdu Hailey Baptisteové. Po nevyužitém mečbolu musela likvidovat tři setboly v tie-breaku a rozjetou americkou zástupkyni nakonec přetlačila po výsledku 6:4, 7:6.
Ruská teenagerka, která v tomto týdnu slavila 19. narozeniny, má v rámci probíhajícího antukového jara vynikající bilanci 12:1. Momentální světová osmička získala před pár týdny na antuce v hale v Linci svůj druhý letošní titul z podniků WTA 500 a před odjezdem do Madridu zaregistrovala semifinále ve stuttgartské hale.
V Madridu čelila komplikacím v téměř každém zápase a ve všech posledních třech duelech musela hrát minimálně jeden tie-break. Nejvíc práce měla rozhodně v osmifinále s Annou Bondárovou, kterou udolala až v tie-breaku rozhodujícího setu. Jednalo se o její už čtvrtý úspěšný obrat letos na antuce.
Vzájemná bilance
Kosťuková vede 1:0. Jediný předchozí souboj se uskutečnil letos v lednu ve čtvrtfinále na betonu v australském Brisbane, kde zvítězila 7:6, 6:3.
Zajímavosti a fakta
Kosťuková má ve finále bilanci 2:3 a oba tituly získala na nejmenších akcích kategorie WTA 250 (Austin 2023 a Rouen 2026).
Ukrajinská tenistka vyhrála pět z posledních osmi soubojů s hráčkami TOP 10 na antukových kurtech.
Andrejevová se naopak může pochlubit pozitivní bilancí 5:1 ve finále. Navíc zvládla oba finálové zápasy na úrovni WTA 1000 (Dubaj a Indian Wells 2025) i na antuce (Jasy 2024 a Linec 2026).
Ruská teenagerka je nejmladší hráčkou, která zaznamenala už tři finále na podnicích WTA 1000 (tato kategorie vznikla v roce 2009).
Sázkařská analýza
Andrejevová se probila do finále také v deblové soutěži, takže na kurtech v Madridu strávila mnohem víc času než Kosťuková. Druhá jmenovaná bezpochyby prožívá své jasně nejlepší antukové jaro v kariéře.
Šance na vítězství jsou v tomto finálovém souboji velmi vyrovnané. Andrejevová má víc zkušeností s takovými zápasy, obzvláště na těch největších turnajích. Ruska by tak mohla mít navrch ve třech setech.
Vzhledem k ruské invazi na Ukrajinu rozhodně neočekávejte společnou fotografii ani podání rukou. Naopak se predikuje vypjatá atmosféra po celý zápas a kontroverzní slavnostní ceremoniál.
Andrejevová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Linec, Adelaide (triumf)
Největší úspěchy na antuce: Linec (triumf)
Bilance: 26:7
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na antuce: 12:1
Bilance proti hráčkám TOP 30: 7:6 (kariérní 38:26)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:0)
Bilance ve finále: 2:0 (kariérní 5:1)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Andrejevová – Madrid Open
Kariérní bilance: 15:3
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Linec (triumf), Stuttgart (semifinále)
Cesta turnajem: volný los, P. Udvardyová (7:5, 6:2), Gálfiová (6:3, 6:2), Bondárová (6:7, 6:3, 7:6), (24) Fernandezová (7:6, 6:3), (30) Baptisteová (6:4, 7:6)
Kosťuková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Rouen (triumf); Brisbane (finále)
Největší úspěchy na antuce: Rouen (triumf)
Bilance: 17:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na antuce: 10:0
Bilance proti hráčkám TOP 10: 4:3 (kariérní 13:30)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance ve finále: 1:1 (kariérní 2:3)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)
Kosťuková – Madrid Open
Kariérní bilance: 9:6
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Rouen (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Putincevová (6:1, 6:3), (5) Pegulaová (6:1, 6:4), McNallyová (6:2, 6:3), (13) Nosková (7:6, 6:0), Potapovová (6:2, 1:6, 6:1)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
https://www.irozhlas.cz/sport/atletika/tommie-smith-john-carlos-mexiko-city-1968-vyroci-olympijske-hry-protest_1810161534_jgr
Pak byla samozrejme legendarni sklopena hlava Very Caslavske pri ruske hymne (stale Olympiada 1968), za kterou tvrde zaplatila.
https://www.idnes.cz/oh/olympismus/vera-caslavska-pribeh-slavne-fotografie.A231020_174050_sport_oh_ald