Madrid: Noskové a Menšíkovi hrozí konec, Plíšková má naopak jedinečnou šanci
Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 27. 4.
Češi v akci
Noskové a Menšíkovi hrozí konec
Linda Nosková měla extrémně snadnou cestu do osmifinále v Madridu a postupem mezi nejlepší šestnáctku vylepšila své maximum na španělské tisícovce. České tenistce stačilo odehrát jeden zápas. V prvním kole měla volný los, pak smetla outsiderku Emilianu Arangovou a k utkání třetího kola jí nenastoupila nemocná Ljudmila Samsonovová. Otrava jídlem zřejmě trápila i její následující soupeřku Coco Gauffovou. Ta ovšem několikrát ustála manko setu a brejku a nakonec po obratu udolala Soranu Cirsteaovou. Loňskou finalistku a světovou trojku teď vyzve Nosková a je jasné, že Češku nečeká vůbec nic jednoduchého, ačkoli má v posledních týdnech velmi solidní formu. S americkou hvězdou jasně prohrála oba předchozí souboje. Recept nenašla v sezoně 2023 v Indian Wells ani Cincinnati. Gauffová bude zaslouženě favoritkou, ale Nosková nemusí být bez šance. Obzvláště, pokud není Američanka stoprocentně fit.
Velmi těžká výzva čeká také Jakuba Menšíka, který o postup do osmifinálové fáze teprve zabojuje. Kvůli zánětu v prstu na noze musel singlový vstup do antukového jara odložit a na nejpomalejším povrchu začal až nyní v Madridu. A to jednoznačným vítězstvím nad talentovaným synem české legendy Martinem Dammem. Další kolo však představuje mnohem těžší zkoušku. Menšík totiž bude čelit Karenovi Chačanovovi, kterého zatím nikdy nedokázal porazit. Se zkušeným ruským tenistou padl předloni ve finále v Dauhá i loni ve druhém kole na Masters v Indian Wells. Na druhou stranu pokaždé Chačanovovi vzdoroval a v následujícím duelu bude plnit roli mírného kurzového favorita. Chačanov má totiž letos slabší formu, což potvrzuje mimo jiné i negativní zápasová úspěšnost 8:9. Rus ještě k tomu jen na dvou turnajích vyhrál dvě utkání.
Plíšková je favoritka
Naopak v roli výrazné favoritky bude o čtvrtfinále bojovat bývalá semifinalistka Karolína Plíšková, která teprve podruhé v kariéře překročila na madridské antuce druhé kolo. Bývalá světová jednička se letos vrátila na hlavní tour po vážném zranění kotníku a vede si výborně. V Madridu musela ve všech třech duelech pořádně zabojovat. Potíže měla se Sinjou Krausovou, Marií Sakkariovou a hlavně s Elise Mertensovou, s níž prohrávala už 1:4 a 0:40 v rozhodujícím setu. Po fantastickém obratu proti Belgičance ji čeká skvělá příležitost projít dál. V osmifinále totiž nastoupí proti nenasazené Solaně Sierraové. Argentinka se takto daleko na prestižních tisícovkách dostala poprvé. Jediný vzájemný souboj se uskutečnil před pár měsíci na úrovni WTA 1000 na tvrdém povrchu v katarském Dauhá a favorizovaná Plíšková dominovala poměrem 6:1, 6:2.
Pondělní program
MANOLO SANTANA STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Davidovich (20-Šp.) – Ruud (12-Nor.)
2. Sabalenková (1-) – Ósakaová (14-Jap.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
3. Nosková (13-ČR) – Gauffová (3-USA) / nejdříve v 16:00 SELČ
4. Atmane (Fr.) – Zverev (2-Něm.) / nejdříve ve 20:00 SELČ
5. Potapovová (Rak.) – Rybakinová (2-Kaz.) / nejdříve ve 21:00 SELČ
ARANTXA SÁNCHEZ STADIUM (od 11:00 SELČ)
1. Bencicová (11-Švýc.) – Baptisteová (30-USA)
2. Tsitsipas (Řec.) – Mérida (Šp.)
3. Medveděv (7-) – Budkov Kjaer (Nor.)
4. Kosťuková (26-Ukr.) – McNallyová (USA) / nejdříve v 19:00 SELČ
5. Menšík (23-ČR) – Chačanov (13-)
STADIUM 3 (od 11:00 SELČ)
1. Liová (31-USA) – Fernandezová (24-Kan.)
2. Plíšková (ČR) – Sierraová (Arg.) / nejdříve ve 13:00 SELČ
COURT 4 (od 11:00 SELČ)
1. Kozyrevová/Škochová (-/ČR) – Perezová/Schuursová (8-Austr./Niz.)
