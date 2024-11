Málagu sužuje bouře DANA. Duel BJKC mezi Španělskem a Polskem je odložen na pátek

12:51

Arévalo s Pavičem ukončili sérii pěti porážek

Světové jedničky a vítězové Roland Garros Salvádorec Marcelo Arévalo a Chorvat Mate Pavič ve druhém vystoupení na Turnaji mistrů v Turíně porazili 7:5, 6:3 indicko-australské duo Rohan Bopanna a Matthew Ebden, přerušili sérii pěti porážek táhnoucí se od postupu do semifinále US Open a prvním bodem se vrátili do hry o semifinále. Naopak šampioni Australian Open Bopanna s Ebdenem mají po druhé dvousetové prohře mizivou naději na postup, o kterou mohou přijít definitivně ještě dnes večer.