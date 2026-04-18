Novinky French Open 2026: Hvězdné rozlučky, více soukromí i vyšší výdělky
Letos poprvé budou moci hráči, kteří se French Open zúčastní, používat zařízení ke sběru biometrických údajů. Elektronické náramky, které vyvolaly kontroverzi na lednovém Australian Open, jim poskytnou cenné informace o jejich fyzické výkonnosti a regeneraci v průběhu celého turnaje. V Paříži a následně i na Wimbledonu a US Open budou narozdíl od Melbourne povolené.
Další požadavek hráčů, který bude antukový grandslam splňovat, je daleko větší soukromí tenistů a prostory bez kamer. I tentokrát se pořadatelé poučili od akce v Austrálii, kde spor ohledně nedostatku soukromí vyvolala Coco Gauffová, kterou po nevydařeném zápase zachytily kamery při ničení rakety.
"Chceme hráčům poskytnout co nejlepší podmínky a nasloucháme jejich požadavkům," uvedla ředitelka turnaje Amélie Mauresmová na tiskové konferenci. "Byli jsme chváleni za soukromí, které hráčům nabízíme, a každý rok děláme vše pro to, abychom rozšířili vyhrazené prostory. Hráči se musí mít možnost připravovat na své zápasy v co nejklidnějším prostředí," řekla někdejší francouzská hráčka.
Loučení šampionů
V roce 2026 vzdá French Open hold hned několika bývalým šampionům či významným domácím hráčům. Slavnostní ceremoniál na počest Garciaové se bude konat na kurtu Philippa-Chatriera ve čtvrtek 4. června mezi dvěma semifinále dvouhry žen. Po 19 sezónách na profesionálním okruhu Francouzka loni ukončila svou kariéru. Další pocta se bude konat v úterý 26. května, rovněž na centrálním kurtu, u příležitosti 70. výročí od vítězství Althey Gibsonové. Zvednutím trofeje na pařížské antuce se stala první ženou jiné barvy pleti, která získala grandslamový titul ve dvouhře.
V mužské kategorii se s podnikem rozloučí šampion z roku 2015 a finalista z roku 2017 Wawrinka, který odehraje své 21. a zároveň poslední French Open. Organizátoři turnaje ho uctí po jeho posledním zápase v Porte d’Auteuil. Poslední zdejší vystoupení čeká také místního hrdinu Monfilse. Po svém posledním vystoupení bude mít Francouz navíc vlastní show ve čtvrtek 21. května v 19:30, aby rozzářil kurt Philippa Chatriera po boku přátel, umělců a šampionů z minulosti i současnosti.
"Gaël má zde bohatou historii plnou lásky a emocí, ale je to také showman. Samozřejmě, v den jeho posledního zápasu mu vzdáme tradiční poctu, takovou, jakou děláme pro naše šampiony. Totéž uděláme pro Caroline Garciovou a Stana," dodala Mauresmová.
Zahajovací týden a prize money
Během zahajovacího týdne se fanoušci budou moci opět zblízka setkat s budoucími hvězdami světového tenisu, které budou soutěžit v kvalifikačních kolech. Diváci budou mít také možnost zúčastnit se tréninků a sledovat hvězdy, jak se připravují na kurtu Philippa‑Chatriera.
Celkové prize money letošního French Open činí 61,72 milionu eur, což je o 9,53 % více než v loňském roce. Turnaj se rozhodl pokračovat v podpoře kvalifikačních kol, aby pomohl hráčům, kteří to nejvíce potřebují. Celková dotace pro kvalifikační turnaj se zvýšila o 12,9 %. Prize money pro hlavní program se ve srovnání s rokem 2025 zvýšily o 10,1 %. Největší navýšení finanční odměny proběhlo v úvodních třech kolech turnaje. Pokud jde o prize money pro čtyřhry (ženy, muži a mix), ty se ve srovnání s loňským rokem zvýšily o 3,90 %.
