Skvělá jízda Muchové končí ve finále. Rybakinová ovládla Stuttgart a slaví 13. titul

DNES, 12:45
WTA STUTTGART - Karolína Muchová (29) si na svůj třetí kariérní titul bude muset počkat. Olomoucká rodačka ve finále turnaje ve Stuttgartu podlehla favorizované světové dvojce Jeleně Rybakinové (26) z Kazachstánu po setech 5:7, 1:6. V žebříčku se česká jednička posune na 11. místo, jejím maximem zůstává osmá příčka.
Karolína Muchová během turnaje ve Stuttgartu (@ ČTK / imago sportfotodienst / speedshot | Ralf Just)

Rybakinová – Muchová 7:5, 6:1

Rybakinová vstoupila do čtvrtého vzájemného souboje sebevědomě a především díky výbornému servisu získala úvodní game na svou stranu. Rodačka z Moskvy se od prvních míčů snažila svou typickou agresivní hrou dostat soupeřku pod tlak. Hned při úvodním podání Muchové si také vypracovala první brejkbol, který po nevynucené chybě Češky proměnila, a šla do vedení 2:0.

Dvojnásobná grandslamová šampionka byla v úvodu utkání jasně lepší hráčkou. Muchovou držela pod velkým tlakem, diktovala tempo výměn, a když potvrdila brejk, vedla už 3:0. Ve čtvrté hře se poprvé zapsala na výsledkovou tabuli i česká jednička, když si poprvé v zápase díky kvalitnímu prvnímu podání udržela servis.

Rybakinová, která turnaj ve Stuttgartu ovládla před dvěma lety, nadále dominovala především díky výbornému podání, její rivalka marně hledala cestu, jak se dostat k brejkbolové možnosti. Přesto i svěřenkyně Svena Groenevelda postupně nabývala na jistotě, i ona si bez větších problémů držela své podání a snížila na 2:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Podle očekávání se hrály mnohem kratší výměny než v semifinálovém duelu Muchové se Svitolinovou. Kazachstánská tenistka sázela na velké riziko, výměny se snažila rychle ukončovat a tato taktika jí v prvním setu vycházela. To platilo až do stavu 5:3, kdy se Rybakinová na svém podání dopustila několika lehčích chyb a poprvé v zápase přišla o podání.

Brejk Muchová vzápětí s drobnými problémy potvrdila a bylo vyrovnáno. Za stavu 6:5 pro světovou dvojku však čelila Muchová třem setbolům. První díky výbornému servisu odvrátila, při druhém jí pomohla chybou soupeřka. Třetí však už zkušená Rybakinová proměnila a po 53 minutách získala první set 7:5.

Nepovedený závěr úvodního dějství se na rozpoložení Muchové podepsal. Rybakinová si nejdříve bez problémů vyhrála úvodní podání, vzápětí uspěla i na příjmu a podobně jako v prvním setu šla do vedení 2:0. Vítězka dvanácti turnajů na okruhu se i nadále mohla spolehnout na výborné podání, brejk bez problémů potvrdila a vedla už o tři hry.

Muchová, která v předcházejících třech duelech pokaždé absolvovala třísetové bitvy, působila na kurtu unavenějším dojmem. Když proti agresivně hrající soupeřce přišla i o další servis a nabrala ztrátu 0:4, zdálo se být o výsledku utkání rozhodnuto. Rybakinová následně další brejk potvrdila čistou hrou a vedla už 5:0.

Češka následně zabránila ziskem servisu potupnému kanáru a snížila na 1:5. Rybakinová zakončila zápas čistou hrou a mohla slavit svůj 13. kariérní titul.

"Jelena na mě byla příliš dobrá. Gratuluji tobě i celému tvému týmu. Dnes jsem nenašla zbraň, jak tě zastavit, vítězství jsi si zasloužila. Celý týden tady jsem si užila, děkuji fanouškům i organizátorům,“ říkala po zápase Muchová.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

misa
19.04.2026 14:57
Když skončí zápas, tak se Rybka umí i pěkně usmát. Letos by mohlo dojít i ke střídání na místě světové jedničky, ale k tomu je zatím hodně daleko :(
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:53
8 winnerů za zápas je na typ hráčky, jakou je Muška, prostě málo.
Liverpool22
19.04.2026 14:58
Naopak Rybka 24 vítězných míčů + dobrá čísla po 1. i 2. servisu.
hanz
19.04.2026 14:50
Muchová jako obvykle prohrála finále už v šatně...
tenisman1233
19.04.2026 14:53
Tam to neprohrála,rybka hrála dnes skvěle a nestačilo to bohužel.
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:55
před zápasem tady házíš flintu do žita především ty
Diabolique
19.04.2026 14:50
Je to tam! Skoch Maleckova sikovny holky!
The_Punisher
19.04.2026 14:51
Druhou finálovou šanci využily! Gratulace největší
aape
19.04.2026 14:52
gratulace
Mac
19.04.2026 14:52
neuvěřitelné, kolik tam na to koukalo lidi...
bardunek666
19.04.2026 14:54
Ani v Ostravě na debla nebylo tolik lidí. :D A to tam hrály tři Češky
Diabolique
19.04.2026 14:56
Ano, taky jsem koukal, jak velky to bylo! A fandili a tleskali! Parada!
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:55
paráda!
r176
19.04.2026 14:56
A to někdo tady psal ze na wta nemají. Velká gratulace holkám
frenkie57
19.04.2026 15:03
Ten výškový rozdíl Číňanek je docela legrační.
Naší dvojici gratulace, na podruhé to vyšlo.
frenkie57
19.04.2026 15:09
Ten vysokej chlápek v roláku, není to Tsonga?
pantera1
19.04.2026 14:42
tak to mě mrzí, že to nedopadlo, ale i tak porazilas těžké soupeřky, prolomila jsi kletbu noční můry, došlas do finále, stojíš před bránami top ten . Mohl být úplně jiný scénář. Budou jiné možnosti jindy a jinde .
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:48
Liverpool22
19.04.2026 14:49
smile
The_Punisher
19.04.2026 14:52
Taky si myslím, že Muška letos ještě nějaký vavřín přidá
Mac
19.04.2026 14:40
aspoň dostala kus vejfuku...
PTP
19.04.2026 14:53
Cena útěchy pro Motoristy v sobě.
pantera1
19.04.2026 14:56
máš něco proti motoristům ?
Mri
19.04.2026 15:05
Ty máš něco pro ně?
pantera1
19.04.2026 15:11
Všichni jsme motoristi, pokud řídíme auta ne?
PTP
19.04.2026 15:07
Pifku.
bardunek666
19.04.2026 14:35
Škoda toho prvního setu, kdo ví, co by se stalo, kdyby to šlo do TB. Finále je hezké, určitě pozitivní je výhra nad Gauff. Snad ještě nějaký titul letos klapne! :)
Rybakinu fakt nemusím, je to mdlé studené stvoření. Dnes ale hrála hodně dobře, to se musí uznat.
Liverpool22
19.04.2026 14:35
smile RYBKA smile dnes převedla tenis z jiné galaxie a zaslouženě bere titul a jako bonus druhého poršáka do garaže. Muška tahala od začátku zápasu za kratší konec provazu, ale aspoň parádičku dala smile
HAJ
19.04.2026 14:34
Dnes byla Rybka fakt dobrá. Karolíně ve druhém už došla šťáva. Ale nevadí pro Karolínu dobrý turnaj.
Liverpool22
19.04.2026 14:35
smile
Random33
19.04.2026 14:37
Podle me ji dosla stava, ale stale ma taky velkej respekt ke svetovym hrackam a velkej respekt k finalovymu zapasu, jako takovymu. Byla to kombinace tech 3 faktoru.
HAJ
19.04.2026 14:40
Asi jo, ale hrát v tom nejvyšším módu 4. utkání bylo pro ni moc. Že nemá už energii bylo na ni moc.
Mac
19.04.2026 14:33
ale je třeba říct, že tomu porschaku rybka sluší preci jen trochu víc...
Liverpool22
19.04.2026 14:36
tak to určitě smile RYBKA smile je jen jedna smile
Georgino
19.04.2026 15:09
Taková rybí. Nomen omen.
Alien
19.04.2026 14:32
Kdepak. S Vučkem v zádech je Jelina téměř neporazitelná!
aape
19.04.2026 14:36
Po shlédnutí druhého setu, si myslím, že to nebylo jen o nehratelnosti Rybky, ale pokračujících špatných výkonech Mušky ve finále, síly už taky došly, ale tohle bylo až moc špatný
aape
19.04.2026 14:37
Každopádně ale může být s turnajem spokojená
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:39
první set jakžtakž, ale druhý, jako už by to chtěla jen dohrát.
Liverpool22
19.04.2026 14:36
smile
jir6
19.04.2026 14:31
Fernandez taky mohla trochu zabrat
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:38
stačilo na jeden z MB
misa
19.04.2026 14:54
:)
Blondie
19.04.2026 14:29
annah
19.04.2026 14:27
Sláva, nebude to kanár ani ve druhém....
The_Punisher
19.04.2026 14:27
Kanár nezazpíval a to je taky důležité Muško, gratuluji ke krásnému turnaji a bodům do race. Máš skvělou formu. Porážky prostě k tomuto sportu patří. Učíme se neustále. Takže hlavu vzhůru do Madridu!
frenkie57
19.04.2026 14:31
Vydařený turnaj pro Mušku, do finále chyběly síly, proto tolik chyb, zejména na returnu. Jak píšeš, nic hrozného se nestalo, Muška se oklepe a v Madridu to zase určitě rozjede.
aape
19.04.2026 14:33
Kanár nebyl jen díky evidentní velkorysosti Rybakiny
zfloyd
19.04.2026 14:34
to je slušnost tak to má být
Serpens
19.04.2026 14:26
Stará kletba prolomena, ať žije kletba nová
Mac
19.04.2026 14:24
teď ji to rybka pustí jak včera andreeve...
Liverpool22
19.04.2026 14:26
Zatím úplně stejný průběh jako s Mirkou
chlebavevaju
19.04.2026 14:24
Bohu díky za titul z Doha.
Random33
19.04.2026 14:21
Jsem rad alespon za to srovnani na 5-5. Jinak by to byl tezkej debakl. Skoda. Clovek si myslel, ze po letosnim titulu uz Kaja vi, jak na to.
Diabolique
19.04.2026 14:21
Zkus Kajo nedostat kanara ...
jir6
19.04.2026 14:20
Ne, dnes to asi nepůjde
PTP
19.04.2026 14:17
Rybakina dnes nehratelná.
Liverpool22
19.04.2026 14:22
Rybka smile momentálně nejlepší hráčka a dnes hraje suprově smile
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:25
frenkie57
19.04.2026 14:22
Rybka není schopna zreturnovat ani druhé podání. To je pak těžké. Teď alespoň nedostat kanára.
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:26
ty ses na to posilnil, ne?
frenkie57
19.04.2026 14:33
No jo, píšu kraviny.
GiltyPleasure
19.04.2026 14:27
Rybka? Chybka...
frenkie57
19.04.2026 14:34
Muška, tuška...
GiltyPleasure
19.04.2026 14:37
Muška, vítězčina služka...
frenkie57
19.04.2026 14:51
Rybina, žádná slabina...
PTP
19.04.2026 14:57
Muška, dneska moc těžká fuška...
Rybka, dneska skoro žádná chybka...
pantera1
19.04.2026 14:59
Když řekneš rybina, vybaví se mi ten strašný rybí puch .
frenkie57
19.04.2026 15:15
Tahle Rybina určitě pěkně voní...před zápasem...
GiltyPleasure
19.04.2026 15:19
Tady se to teda rozjelo...
aape
19.04.2026 14:16
Mušku už asi dohnala únava
frenkie57
19.04.2026 14:23
Dneska to není ona, bez ohledu na to, jak hraje soupeřka.
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:26
druhý set je nějak mimo...
aape
19.04.2026 14:31
Nebo se vrátila ke své finálové mizérii
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:41
to snad už ne...
Otmar
19.04.2026 14:13
Zpočátku Rybka donutila Mušku hrát "rekreační" tenis bez šance na cokoliv. Postupně to nebylo tak zlé, ale bez agresivity a razance to na Rybku nepůjde. Navíc ona hraje znamenitě.
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:36
tak tak, Rybce se nesmí nabídnout jeden slabší, kratší úder, pokud to není šikovný čop nebo DS.
annah
19.04.2026 14:08
No tak aspoň že to nebyl kanár, na což to zkraje chvíli vypadalo....
Set 5:7 - to na zápas s Rybakinou jde...
subaru
19.04.2026 14:03
S tím čopovaným backhandem se nedá hrát světový tenis.
jir6
19.04.2026 14:07
S tím čopovaným backhandem má Rybakina občas problémy a je to podle mě jedna z cest, jak ji potrápit. Za mě je to spíš plus, které Karolína ještě dnes moc nevyužila.
Random33
19.04.2026 14:10
U toho jsem vzdycky kvetl, kdyz hral Federer proti Nadalovi nebo Djokovi. Kdyz to neskoncilo na siti po 4. copu za sebou, tak po 8. uz to byla jistota
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:28
dneska i po prvním
The_Punisher
19.04.2026 14:03
Škodička :( Muško, ve druhém to dotáhnem!
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:33
ani ne byl to fičák
bardunek666
19.04.2026 14:03
The_Punisher
19.04.2026 14:01
Jinak Jesika s Miriam berou první set
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:29
tam to ale bude bez Porsche
PTP
19.04.2026 14:38
Dostanou model 1:64
frenkie57
19.04.2026 13:54
Pojď Karolko, dotáhni to do TB. BYla by škoda to zahodit, když si tak pěkně srovnala.
frenkie57
19.04.2026 14:05
Doprčic, škoda. Rybka tam na příjmu číhala jak šelma na kořist.
Ještě to není ztracené, ale chce to vyšší procento prvních servisů a zbytečně nyvyhazovat, když není pod tlakem.
Liverpool22
19.04.2026 14:10
Ty returny Rybky to je tenisová paráda
frenkie57
19.04.2026 14:23
To máš bohužel pravdu.
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:31
ona fakt vytáhne ten semafor až kdovíkam
joe39
19.04.2026 13:45
chce to len sa rozpodavat a pomaly sa to cele moze otocit, Rybka vyhadzuje celkom dost lopt zadarmenko...
Liverpool22
19.04.2026 13:54
Rybka občas vypadne z role. S Mirrou taky vedla v 1. setu 4:2 a ještě to bylo drama.
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 14:32
moc lopt zadarmíko jsem tam teda dneska opravdu neviděl.
Diabolique
19.04.2026 13:45
Mela tam byt hopsalka misto Ryby.
HolyMotors
19.04.2026 13:44
No vida. Z ničehonic, break je tady. Karol, pojď si pro to!
frenkie57
19.04.2026 13:45
A teď potvrdit, což nebude snadné.
Random33
19.04.2026 13:38
Od Kaji nevidim spatnej zapas. Jde o to, ze nedostava zadnou sanci. To jsou nekompromisni returny a bomby na lajnu od Rybakiny. Holt svetova spicka
aligo
19.04.2026 13:38
Hm, poršák do Česka asi nepojede
tommr
19.04.2026 13:35
Karolína vypadá rezignovaně ...
PTP
19.04.2026 13:23
Prší, prší, jen se leje,
Rybina se na kurtu směje.
Karolina na dvorku,
nastartovala Porsche.
pantera1
19.04.2026 13:25
Drhne to, takhle to nepůjde. To chce něco na povzbuzení.
pantera1
19.04.2026 13:30
Potřebuje rozehřát a nažhavit .

pantera1
19.04.2026 13:30
Potřebuje rozehřát a nažhavit .
frenkie57
19.04.2026 13:23
Zatím se karo vůbec nečape.
tommr
19.04.2026 13:23
Karolína bohužel vůbec nezachytila začátek zápasu a proti Rybakině ve formě to jen těžko otočí ...
subaru
19.04.2026 13:19
0:12
1965George
19.04.2026 13:15
Káje bude nový Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo slušet
Vladimir
19.04.2026 13:21
To je cena útěchy?
Georgino
19.04.2026 13:39
Kajča je taková skromná holka a Porsche k jejímu typu nepatří. Její ego myslím nepotřebuje žádné berličky. Ale samo jí přeju, aby to otočila.
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 13:44
tradiční česká auto, pan Porsche z Vratislavic... Chceme ho zpět v Čechách!
Vladimir
19.04.2026 13:48
Asi se vám to nesplní. To skončí, když tak, v Olomouci. A ta fakt není v Čechách.
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 13:55
Sven s ní trénuje v Olomouci?
Vladimir
19.04.2026 13:58
Tipuji, že by to odvezl její táta. Co by s tím teď dělala?
pantera1
19.04.2026 13:14
Karol držím tlapy, žlutej poršáček se na tebe krásně směje .
pantera1
19.04.2026 13:20
S Rybkou to bude těžký, dnes musiš mít taktiku vydry. Mrštná, rychlá, nekompromisní s chytrou hrou. . Přece jí nedopřeješ druhou káru do sbírky.
annah
19.04.2026 13:21
Zatím ji Ryba drtí jak ve svěráku.
pantera1
19.04.2026 13:24
Přemýšlím, že se nebudu dívat, aby to otočila a vyhrála .
annah
19.04.2026 13:36
hezkej nápad...ale asi to nepomůže...
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 13:45
jestli ses otočila, tak už se neotáčej zpátky
pantera1
19.04.2026 13:47
Uklízím koupelnu .
PTP
19.04.2026 13:56
Tak si dej studenou sprchu.
Tomas_Smid_fan
19.04.2026 13:59
Dobře děláš! Kdyby zas potřebovala impuls, tak napíšu.
Teď zaber!
PTP
19.04.2026 13:26
Za první místo je ten žlutej poršák, za druhý místo ty zbylý dva vedle něj.
Blondie
19.04.2026 13:11
Tak poooojď, Muško!
The_Punisher
19.04.2026 13:08
Ja verim, ze tento rok je to jina Muska nez na kterou jsme byli zvykli. Ostatne i koncovky s Coco a Elinou to naznacily. Myslim, ze dnes Muska odjede s novym autem :)
frenkie57
19.04.2026 14:54
Přání otcem myšlenky...
tommr
19.04.2026 13:05
Ve finále se střetnou dvě rovnocenné soupeřky. Podle mě rozhodnou finálový zkušenosti. Karolína to má ve finále 2/5 zatímco Rybakina 12/12. Rybakina už navíc jednou ve finále Sttutgartu hrála v roce 2024 a tehdy smetla Kostyuk dvakrát 6:2. Předpokládám že Karolína bude vzdorovat víc ale nakonec stejně prohraje ...
The_Punisher
19.04.2026 13:06
Počkej, jak jako 12/12?
tommr
19.04.2026 13:08
dvanáctkrát ve finále vyhrála a dvanáctkrát prohrála ...
The_Punisher
19.04.2026 13:09
Tak to jo, promin :) Porad 12 porazek je taky ale dost
PTP
19.04.2026 13:11
1
