Skvělá jízda Muchové končí ve finále. Rybakinová ovládla Stuttgart a slaví 13. titul
Rybakinová – Muchová 7:5, 6:1
Rybakinová vstoupila do čtvrtého vzájemného souboje sebevědomě a především díky výbornému servisu získala úvodní game na svou stranu. Rodačka z Moskvy se od prvních míčů snažila svou typickou agresivní hrou dostat soupeřku pod tlak. Hned při úvodním podání Muchové si také vypracovala první brejkbol, který po nevynucené chybě Češky proměnila, a šla do vedení 2:0.
Dvojnásobná grandslamová šampionka byla v úvodu utkání jasně lepší hráčkou. Muchovou držela pod velkým tlakem, diktovala tempo výměn, a když potvrdila brejk, vedla už 3:0. Ve čtvrté hře se poprvé zapsala na výsledkovou tabuli i česká jednička, když si poprvé v zápase díky kvalitnímu prvnímu podání udržela servis.
Rybakinová, která turnaj ve Stuttgartu ovládla před dvěma lety, nadále dominovala především díky výbornému podání, její rivalka marně hledala cestu, jak se dostat k brejkbolové možnosti. Přesto i svěřenkyně Svena Groenevelda postupně nabývala na jistotě, i ona si bez větších problémů držela své podání a snížila na 2:4.
Podle očekávání se hrály mnohem kratší výměny než v semifinálovém duelu Muchové se Svitolinovou. Kazachstánská tenistka sázela na velké riziko, výměny se snažila rychle ukončovat a tato taktika jí v prvním setu vycházela. To platilo až do stavu 5:3, kdy se Rybakinová na svém podání dopustila několika lehčích chyb a poprvé v zápase přišla o podání.
Brejk Muchová vzápětí s drobnými problémy potvrdila a bylo vyrovnáno. Za stavu 6:5 pro světovou dvojku však čelila Muchová třem setbolům. První díky výbornému servisu odvrátila, při druhém jí pomohla chybou soupeřka. Třetí však už zkušená Rybakinová proměnila a po 53 minutách získala první set 7:5.
Nepovedený závěr úvodního dějství se na rozpoložení Muchové podepsal. Rybakinová si nejdříve bez problémů vyhrála úvodní podání, vzápětí uspěla i na příjmu a podobně jako v prvním setu šla do vedení 2:0. Vítězka dvanácti turnajů na okruhu se i nadále mohla spolehnout na výborné podání, brejk bez problémů potvrdila a vedla už o tři hry.
Muchová, která v předcházejících třech duelech pokaždé absolvovala třísetové bitvy, působila na kurtu unavenějším dojmem. Když proti agresivně hrající soupeřce přišla i o další servis a nabrala ztrátu 0:4, zdálo se být o výsledku utkání rozhodnuto. Rybakinová následně další brejk potvrdila čistou hrou a vedla už 5:0.
Češka následně zabránila ziskem servisu potupnému kanáru a snížila na 1:5. Rybakinová zakončila zápas čistou hrou a mohla slavit svůj 13. kariérní titul.
"Jelena na mě byla příliš dobrá. Gratuluji tobě i celému tvému týmu. Dnes jsem nenašla zbraň, jak tě zastavit, vítězství jsi si zasloužila. Celý týden tady jsem si užila, děkuji fanouškům i organizátorům,“ říkala po zápase Muchová.
Výsledky turnaje WTA 500 ve Stuttgartu
Naší dvojici gratulace, na podruhé to vyšlo.
Rybakinu fakt nemusím, je to mdlé studené stvoření. Dnes ale hrála hodně dobře, to se musí uznat.
Rybka, dneska skoro žádná chybka...
Set 5:7 - to na zápas s Rybakinou jde...
Ještě to není ztracené, ale chce to vyšší procento prvních servisů a zbytečně nyvyhazovat, když není pod tlakem.
Rybina se na kurtu směje.
Karolina na dvorku,
nastartovala Porsche.
Teď zaber!