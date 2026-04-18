POHLED: Mimořádná i světová. Muchová těží z vymoženosti, kterou roky nepoznala
Že má talent k pohledání, to se o Muchové ví už dávno. Řada českých i zahraničních expertů už několikrát v minulosti o olomoucké rodačce mluvila jako o tenistce s potenciálem na ty nejvyšší příčky i grandslamové tituly. Chybělo vlastně jen jediné – zdraví. Opakované potíže se zápěstím, s břišními svaly, kotníkem či stehenními svaly. To je jen stručný výčet zdravotních trablů, které českou tenistku v posledních letech provázely. A vždy, když se zdálo, že už se z nich definitivně vyhrabala, ji poslaly znovu na začátek.
Sezona 2026 ale naprosto ukazuje, jaká je skutečná síla Muchové. Semifinále v Brisbane, osmifinále na Australian Open, triumf v Dubaji, semifinále v Miami a naposledy finále ve Stuttgartu. Všechny tyto výsledky katapultovaly bojovnou Češku na jedenácté místo, respektive na páté, pokud se výsledků letošní sezony týká.
Jsou to jen kdyby, ale i přesto asi řadu fanoušků už napadla myšlenka, čeho by devětadvacetiletá tenistka dosáhla, nebýt nekončících zdravotních problémů. I přesto je výčet jejích výsledků na nejprestižnějších grandslamech více než úctyhodný. Na Australian Open si zahrála semifinále, v Paříži bojovala o titul, ve Wimbledonu byla dvakrát mezi nejlepší osmičkou, na US Open také dvakrát dokonce v semifinále. V září roku 2023 jí patřila zatím životní osmá příčka.
A slovo "zatím" je zde opravdu podstatné. Pokud Muchové bude dál držet zdraví, není tato meta ničím, co by nemohla překonat. Muchová tenisový svět baví dovednostmi, které jsou čím dál tím vzácnější. Nesmírně pestrou hrou plnou nejen přesných úderů od základní čáry, ale i stopbalů, čopů, lobů či výborných volejů.
Nezbývá než si přát jediné. Pokud Muchové vydrží zdraví, může se český fanoušek těšit na další mimořádně zajímavé výsledky. A nikde není psáno, že by nemohly být završeny právě třeba grandslamovým titulem…
