Shelton slaví pátý titul, ve finále turnaje v Mnichově přehrál Cobolliho
Cobolli – Shelton 2:6, 5:7
Shelton se v Mnichově dostal do finále podruhé v kariéře, před rokem zde podlehl Alexandru Zverevovi. Tentokrát už ale finálový duel zvládl a proti Cobollimu si připsal své první vítězství nad hráčem z Top 20 na antuce.
"Hrál jsem od prvních míčů na opravdu vysoké úrovni a to bylo proti tak kvalitnímu hráči nesmírně důležité," uvedl Shelton v rozhovoru na kurtu. "„Nejtěžší je udržet kvalitu hry, zatímco on zvyšuje svou úroveň. To se mi podařilo ve druhém setu a hrál jsem skvělý tenis. Jsem spokojený se svým výkonem po celý týden. Jak týden plynul, byl jsem lepší a lepší a jsem spokojený s prací, kterou jsme já i tým odvedli."
Třiadvacetiletý Američan, který vyhrál antukový titul v Houstonu v roce 2024, se stal prvním Američanem od Andreho Agassiho, který dokázal vyhrát turnaj nad úrovní ATP 250 na antuce, konkrétně v Římě v roce 2002. Zároveň vede ve vzájemné bilanci nad Cobollim 4:2. "Mám velké ambice na antukových kurtech," dodal Shelton. "Je to povrch, na kterém se chci každý rok zlepšovat. Pomalu se stává jedním z mých nejoblíbenějších povrchů vůbec."
Shelton je také prvním Američanem v historii série ATP 500 (od roku 2009), který získal tři tituly v této kategorii. Celkově se stal teprve pátým Američanem v tomto století, který vyhrál titul na antuce mimo Spojené státy, po Andre Agassim, Andy Roddickovi, Samu Querreym a Sebastianu Kordovi.
Ve finále proti Cobollimu začal Shelton rychle, když hned v prvním gamu prolomil servis soupeře. V úvodní sadě pak odvrátil šest brejkbolů a udržel si kontrolu nad vývojem utkání. Cobolli, který v semifinále vyřadil Zvereva, ve druhém setu zlepšil výkon, ale Sheltonův servis neprolomil. Za stavu 4:5 navíc Američan otočil game ze stavu 0:30 na servisu a vzápětí zápas rozhodl dalším brejkem po soupeřově dvojchybě.
Po 90 minutách proměnil první mečbol a mohl se radovat z vítězství po setech 6:2, 7:5.
