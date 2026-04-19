Životní úspěch českého páru. Malečková se Škochovou ovládly turnaj ve Francii
Liang/Tang – Malečková/Škochová 2:6, 5:7
Před týdnem na "pětistovce" ve Vídni to nevyšlo. Malečková se Škochovou ve finále nestačily na ostřílenou rumunsko-čínskou dvojici Soranou Cîrsteaovou a Shuai Zhang. Další pokus ale už české tenistky využily na sto procent. Na "dvěstěpadesátce" v Rouen si došly pro první společný titul. A naprosto po zásluze.
Malečková se Škochovou vstoupily do boje o titul lépe, když ve třetí hře poprvé uspěly na returnu. Brejk ale potvrdit nedokázaly a bylo vyrovnáno – 2:2. Liang s Tang se ale nadále trápily na podání, znovu o něj přišly a tentokrát to pro ně bylo v úvodní sadě osudné.
Český pár tentokrát brejk potvrdil a šel do vedení 4:2. Tchajwansko-čínský debl se ale z bídy na servisu nevymanil ani nadále. Potřetí v řadě o něj přišel a tím pádem i o první sadu za 33 minut, hladce 2:6.
Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával daleko vyrovnanější boj. Nejdříve to sice byly opět Češky, které uspěly na příjmu a šly do vedení 2:1. Následující tři hry ale patřily jejich soupeřkám, které si vypracovaly náskok 4:2. Malečková se Škochovou ale manko smazaly a srovnaly na 5:5.
Rozhodující moment zápasu tak přišel v jedenácté hře, kdy český debl znovu prorazil soupeřkám podání a sadu i zápas již dovedl k výhře po setech 6:2, 7:5.
Pro Škochovou se jedná o druhý deblový titul z okruhu WTA, ten premiérový si připsala v roce 2022 v italské Parmě, kde jí byla partnerkou Anastasia Detiucová. Malečková slaví svůj vůbec premiérový úspěch na okruhu. Malečková se po triumfu v Rouen posune na životní 47. příčku, její parťačka Škochová bude o jednu pozici výše.
Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Rouen
