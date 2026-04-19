Životní úspěch českého páru. Malečková se Škochovou ovládly turnaj ve Francii

DNES, 15:20
WTA ROUEN - Na podruhé se dočkaly. Jesika Malečková (31) a Miriam Škochová slaví první společný titul na okruhu WTA. Ve finále turnaje ve francouzském Rouen porazily tchajwansko-čínskou dvojici En Shuo Liang (25) a Qianhui Tang po setech 7:5, 6:2.
Jesika Malečková a Miriam Škochová na archivním snímku (@ IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Liang/Tang – Malečková/Škochová 2:6, 5:7

Před týdnem na "pětistovce" ve Vídni to nevyšlo. Malečková se Škochovou ve finále nestačily na ostřílenou rumunsko-čínskou dvojici Soranou Cîrsteaovou a Shuai Zhang. Další pokus ale už české tenistky využily na sto procent. Na "dvěstěpadesátce" v Rouen si došly pro první společný titul. A naprosto po zásluze.

Malečková se Škochovou vstoupily do boje o titul lépe, když ve třetí hře poprvé uspěly na returnu. Brejk ale potvrdit nedokázaly a bylo vyrovnáno – 2:2. Liang s Tang se ale nadále trápily na podání, znovu o něj přišly a tentokrát to pro ně bylo v úvodní sadě osudné.

Český pár tentokrát brejk potvrdil a šel do vedení 4:2. Tchajwansko-čínský debl se ale z bídy na servisu nevymanil ani nadále. Potřetí v řadě o něj přišel a tím pádem i o první sadu za 33 minut, hladce 2:6.

Ve druhém setu se ale na kurtu odehrával daleko vyrovnanější boj. Nejdříve to sice byly opět Češky, které uspěly na příjmu a šly do vedení 2:1. Následující tři hry ale patřily jejich soupeřkám, které si vypracovaly náskok 4:2. Malečková se Škochovou ale manko smazaly a srovnaly na 5:5.

Rozhodující moment zápasu tak přišel v jedenácté hře, kdy český debl znovu prorazil soupeřkám podání a sadu i zápas již dovedl k výhře po setech 6:2, 7:5.

Pro Škochovou se jedná o druhý deblový titul z okruhu WTA, ten premiérový si připsala v roce 2022 v italské Parmě, kde jí byla partnerkou Anastasia Detiucová. Malečková slaví svůj vůbec premiérový úspěch na okruhu. Malečková se po triumfu v Rouen posune na životní 47. příčku, její parťačka Škochová bude o jednu pozici výše.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Rouen

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
EdinaElwes
19.04.2026 16:27
Paráda
pantera1
19.04.2026 16:23
Arturek vydává mručivé zvuky, jako medvídek
PTP
19.04.2026 16:35
Ucítil tvou šelmoidní podporu a zabral.
pantera1
19.04.2026 16:40
Nechci to zakřiknout, ale hraje faktdobře. Barcelona mu sedla a doufám, že v Madridu bude pokračovat.
PTP
19.04.2026 16:49
https://youtu.be/KnpnYAId6dU?si=C8YrXIu8Kv2pwdcz
PTP
19.04.2026 15:41
Smutek z prohry Karolíny přerazím sledováním modelíny Martičky co má hezký šatičky.
misa
19.04.2026 15:52
Tento týden si měla vzít volno
PTP
19.04.2026 16:03
Tak bude mít Maruška žebříček zarovnanej s věkem - to je taky hezký.
misa
19.04.2026 16:16
Bylo by krásné, kdyby jí bylo 24 let. Kolik turnajů by měla ještě před sebou
PTP
19.04.2026 16:25
V Race 27
misa
19.04.2026 16:26
To mě ani nenapadlo :) V dubnu je na race ještě brzo.
pantera1
19.04.2026 15:54
Jsem hezčí
https://youtube.com/shorts/jM_ibo2tzjw?is=hGEXw7qDR86w1-Gl
PTP
19.04.2026 15:58
Koho tam vyhlížíš?
pantera1
19.04.2026 16:03
Finále v Barceloně
PTP
19.04.2026 16:11
Tak něco pro Artura ku zdaru:
https://youtu.be/Y1fiOJDXA-E?si=UBFAIgAKYzwYIqJ-
pantera1
19.04.2026 16:16
Přidám bílou žabožroutku, bude to potřeba!!

https://youtu.be/P7qax6kLqGs?is=UUamDnwKRt_QzQXg
PTP
19.04.2026 16:27
Trošku přičmoudlá, ale hezky a k Artíkovi se to hodí
PTP
19.04.2026 16:19
V Barceloně počítají katalánsky
tommr
19.04.2026 15:31
Pokud budou takhle pokračovat i nadále tak by si ještě mohly vybojovat účast na letošním TM. Po dnešku se v letošní Race posunou na 10.místo ...
PTP
19.04.2026 15:26
Na fotce spíš Miriam Škoch než Miriam Škochová.
