Senzační tažení mladé Ukrajinky utnula krajanka. Kosťuková slaví druhý titul
Kosťuková – Podrezová 6:3, 6:4
Finálová účast Kosťukové coby nasazené jedničky v žádném případě překvapivá nebyla. O to více ale pak její finálová soupeřka. Podrezová vstupovala do turnaje coby 209. hráčka světa a cestu do finále si musela proklestit přes náročné kvalifikační boje. V tom finálovém si navíc poradila s českou tenistkou Dominikou Šalkovou. Během pěti zápasů ztratila devatenáctiletá rodačka z Nové Kachovky jediný set, situaci jí ale v semifinále velmi usnadnila Sorana Cîrsteaová, která do utkání nenastoupila.
Její zkušenější krajanka Kosťuková už ale žádné další překvapení nedopustila. Ukrajinské finále však nabídlo v úvodu velmi nervózní tenis z obou stran. Z prvních pěti her si jen Kosťuková byla schopná udržet servis a vedla 3:2. Rozhodující moment úvodního dějství ale přišel až za stavu 4:3 pro favoritku, která potřetí v setu uspěla na returnu a za 31 minut získala úvodní dějství 6:3.
Do druhého setu vstoupila lépe 23. hráčka světa, která vedla 2:0. V utkání, kdy servis neznamenal žádnou výhodu, však o náskok rychle přišla a bylo vyrovnáno – 4:4. V deváté hře tak přišel rozhodující moment utkání, kdy Podrezová opět neuhlídala své podání a její rivalka si už zápas ujít nenechala. Set bez problémů dopodávala a po hodině a 21 minutách mohla slavit svůj druhý kariérní titul.
Kosťuková, která měla do této doby na svém kontě vítězství na turnaji v Austinu z roku 2023, se po triumfu posune na 23. místo světa, jejím maximem zůstává 16. příčka. Doslova raketový posun naopak slaví její do této doby prakticky neznámá krajanka, která se může těšit z 147. pozice světa. Dosavadním nejlepším umístěním Podrezové byla 203. příčka.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Rouen
